Жорстоке поводження з мирними мешканцями - це воєнний злочин. ООН має це розслідувати, - Денісова про мітинги у Херсоні та Каховці

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що розгони проукраїнських мітингів у окупованих містах є воєнними злочинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у телеграмі.

Вона зазначила: "Херсон та Каховка вийшли на мітинги проти окупації своїх міст російськими загарбниками.

У Херсоні люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон - це Україна!". Вони скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!"та "Слава воїнам ЗСУ!". Окупанти вистроїли біля містян військову техніку.

Під час мирної акції у Каховці військові РФ відкрили вогонь по містянах, які вийшли сказати "ні" загарбникам. В місті чути вибухи гранат та автоматні черги. Є затримані та поранені.

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Жорстоке поводження з мирними жителями це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні".

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