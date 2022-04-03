Жорстоке поводження з мирними мешканцями - це воєнний злочин. ООН має це розслідувати, - Денісова про мітинги у Херсоні та Каховці
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що розгони проукраїнських мітингів у окупованих містах є воєнними злочинами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у телеграмі.
Вона зазначила: "Херсон та Каховка вийшли на мітинги проти окупації своїх міст російськими загарбниками.
У Херсоні люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон - це Україна!". Вони скандують: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!"та "Слава воїнам ЗСУ!". Окупанти вистроїли біля містян військову техніку.
Під час мирної акції у Каховці військові РФ відкрили вогонь по містянах, які вийшли сказати "ні" загарбникам. В місті чути вибухи гранат та автоматні черги. Є затримані та поранені.
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Жорстоке поводження з мирними жителями це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні".
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Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что каждый виновный в преступлениях против украинцев будет внесен в специальную Книгу палачей.
«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан».
«Что российской армии сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Как можно было насиловать женщин на глаз их детей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!
Абсолютно.
і не розуміють який прекрасний руzкій мір.
тому треба вбивати тих хто не розуміє.
це логіка рашиського окупанта який сам виліз з глибоої сраки та хоче щоб в такій самій сраці жили всі
різних лівацьких програм ООН йде з Мацкви.
РОЗБИРАТИСЬ З КАЦАПАМИ ТРЕБА ЗБРОЄЮ.
не мели дурниць.
я питав чому рашу з відти досі не виключили
параша в ООН досі блокує все по Україні
ЩО ВОНО ТАМ ДО ЦІЄЇ ПОРИ РОБИТЬ???
народ же наш досить спокійний, виважений... думала, пройде час, багато часу, але колись може проститься і забудеться.
братньості не буде а будуть відношення як до сусіда буйкого алконавта
тіпа козел, але що з ним зробиш...
після сьогоднішніх кадрів я зрозуміла, що це буде ненависть
холодна люта ненависть
не прийдешня
назавжди
і це тільки перші звільнені містечка
мразота
він сам не зрозумів, якого диявола викликав