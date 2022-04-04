Треба провести незалежне розслідування та покарати винних, - Генсек ООН Гутерреш про Бучу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає за проведення незалежного розслідування масових убивств у Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ООН.

"Я глибоко шокований знімками цивільних осіб, убитих у Бучі в Україні. Украй важливо, щоб незалежне розслідування привело до ефективного притягнення винних до відповідальності".

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