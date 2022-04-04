Треба провести незалежне розслідування та покарати винних, - Генсек ООН Гутерреш про Бучу
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає за проведення незалежного розслідування масових убивств у Бучі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ООН.
"Я глибоко шокований знімками цивільних осіб, убитих у Бучі в Україні. Украй важливо, щоб незалежне розслідування привело до ефективного притягнення винних до відповідальності".
Топ коментарі
+19 Myko
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=91NEetM9xYM
Чмо незалежне,бл..дво продажне
Ви провалились. Нікчеми. Закривайте контору.
Вам ще після фіаско з червоним хрестом, що вивозить наших громадян на територію окупанта, щось не ясно з приводу того, що з себе мають європейські та міжнародні організації, чи треба ще разочок пояснити?
Вбивали мирних на вулиці і страчували в потилицю.
А артобстріли можна списати на те, що не знали що там люди є. Думали, що евакуйовані і т.д. До того ж, в підвалі хоч якось можна врятуватися.
Це не одне і те ж, що в Бучі.
Та, погодьтеся, що загинути від артобстрілу і загинути від знущань повільної смертю - далеко не одне і те ж.
Як би це не звучало - та я правий. І знаю про це.
Створюйте комісії, приїжджайте, фіксуйте. Краще одразу на захоплену територію, але на це сподіватись марно.
но ооновские импотенты и болтуны на это неспособны
наказывать нужно так как делали в свое время евреи с нацисткими преступниками - физическая ликвидация
а не будет !
а не уже идет !!
кто будет проводить? когда?
Сідай у броньовик і дуй в Маріуполь, Чернігів, Одесу, та й в західній Україні є чим вразити! Цікавий тур матимеш коли побачиш тіла з під завалів та ексгумацію братських поховань....