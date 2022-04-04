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Зеленський - матерям російських військових: Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі. Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них із вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тіл навіть після смерті? Навіщо давили танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча? Як це все стало можливим?

Російські матері! Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині ваших дітей. Ви не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського. Нема душі. Нема серця. Вони вбивали свідомо та із задоволенням.

Я хочу, щоб усі керівники Російської Федерації побачили, як виконуються їхні накази. Ось такі накази. Ось таке виконання. І солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям.

Ось так тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ.

Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", - наголосив прездитен.

Також читайте: На нашій землі побувало концентровано зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3331070


Це як у каналізації питати чому вона смердить
Дуже глупо.
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03.04.2022 21:39
+9
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
====================
Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:40
+8
вопрос в никуда. сыночек держись там бей врагов. ну подохнешь так тому и быть. на похороны деньги есть.
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03.04.2022 21:38
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03.04.2022 21:36 Відповісти
вопрос в никуда. сыночек держись там бей врагов. ну подохнешь так тому и быть. на похороны деньги есть.
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3331070


Це як у каналізації питати чому вона смердить
Дуже глупо.
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03.04.2022 21:39 Відповісти
Затрахав,вже цей маланець кацапськими курвами
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03.04.2022 21:40 Відповісти
ти повний довбо..б.. - чи прикинувся, Падло???
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03.04.2022 22:10 Відповісти
Здохни кацап
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03.04.2022 22:16 Відповісти
Ти вже мертвий.
Тiльки ще не знаеш.
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03.04.2022 22:34 Відповісти
ти вже мертвий.
Тiльки ще не знаеш
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Ви всi хотiли знати, чому Iзраль не хоче постачати Украiнi зброю?
Тепер знаете.
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03.04.2022 22:33 Відповісти
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
====================
Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:40 Відповісти
Вечная слава герою!

🥀 Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии. Леонид Кравец был один из первых живых свидетелей геноцида в 1992 году.

Он первым сообщил официальному Баку о геноциде.

«Поверить не мог собственным глазам, что столько трупов. С вертолета видел, как военные подходили и добивали тех, кто жив. Сразу же прилетел и доложил командованию. После, приехали чиновники и просили все им рассказать. Потом отправили со мной 6-7 журналистов, чтобы заснять все, ведь на слово было невозможно поверить в этот ужас», - вспоминал однажды в интервью Кравец.

Allah rəhmət eləsin.
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03.04.2022 21:40 Відповісти
Кому эта мораль нада?Они на нас пали не от любви,и мешки с крематориями для нас приготовили. У нас есть один вариант:победа. Ни второго ни третьего не дано.
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03.04.2022 21:40 Відповісти
ну ета другоє, він тоді з концертами перед терористами виступав, а зараз грає роль призидента, хоче знову заглянути кудись х...лу
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Лобызателям пуйла похер этот скот. Они даже не горюют над трупаками.
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03.04.2022 21:42 Відповісти
Навіть не вступаючи в бій першими дали драпака кадирівці.

https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo
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03.04.2022 21:45 Відповісти
опять гудят транспортники. байден красава.
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Робота збройних сил України, наших військових, наших танкістів, які вщент розбили ворога. Рознесли в шмаття! Голова окремо, тіла окремо. Так буде з кожним загарбником, який буде зазіхати на українську землю.

https://www.youtube.com/watch?v=Coar68sbQlM
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Вован, викинь з голови договор про мир з ворогом, мир буде тільки після перемоги над гнилодомордною
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03.04.2022 21:46 Відповісти
Глас вопєющего в пустинє..... По п'яні зачали, по п'яні висрали та п'яний Вася в підворітті васпітал...От тобі і вся відповідь від матєрєй
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03.04.2022 21:47 Відповісти
Сильная речь Зеленского , про Саркози с Меркель точно сказал.
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03.04.2022 21:47 Відповісти
"рєчі" йому пишуть радники і проголошує він їх по телесуфлеру.А коли ляпає сам-то тільки тримайся:"Нада просто пєрєстать стрєлять","Я заглянув в очі путіна і побачив там бажання до миру","БіБіСі,СіеНеН,Мі-6",ЦРУ.....Працюють на ФСБ.
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03.04.2022 22:18 Відповісти
У мене і моєї країни нема іншого президента , і на сьогодні він мене і більшість громадян країни влаштовує повністю. Я за нього не голосував, але тепер сто відсотків проголосую . А ви можете жити минулим і із шафи доставати сивочолі спогади.
#Жмурукуабнимаю .
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03.04.2022 23:53 Відповісти
І що,в нього добавилось мізків?Та ні путіна.
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04.04.2022 09:51 Відповісти
Та по#уй тим курвам. Вони чекають на обіцяний ****** мільйон дерев'яних за мертвого ********. А самі нових ********* нарожають.
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03.04.2022 21:48 Відповісти
Вже давно доказано: яблунька від яблучка не далеко падає.
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03.04.2022 21:48 Відповісти
Я росла в СССР и военный автоматически ассоциировался с благородным, защитником.... Эти же воры и насильники, откуда такое дно... .. Желание всю их страну запечатать в "железном" бункере.....
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03.04.2022 21:50 Відповісти
В Венгрии , Чехословакии итд...
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03.04.2022 22:04 Відповісти
Оттуда это варварство?,из Совдепии.И то,что творил совковый оккупант на оккупированных землях ничем не отличается от того,что творят современные их потомки.100 000 заявлений об изнасилованиях получил первый комендант Берлина от немок только за 3 недели после взятия Берлина и окрестностей.Почитайте книгу профессора Эрмитажа Николая Никулина "Воспоминания о войне".Там все описано.Почитайте Льва Ройзмана "Записки офицера связиста".Почитайте писателя из Полтавщины Анатолия Димарова,который сказал,что стал бандеровцем после того,как уведел зверства красной армии в З.Украине после войны.Причем творили везде-в Польше,Югославии-там Тито пообещал начать боевые действия против совковой армии уже послее изгнания оттуда гитлеровцев.Причина?А все та же-массовые изнасилования и грабежи.
https://avidreaders.ru/book/vospominaniya-o-voyne.html
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03.04.2022 22:12 Відповісти
И тем не менее, невозможно это понять! я не понимаю лично! понимаю кто боронить своэ, но, блин, их мотивацию не понять мне....
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Вы просто не видели той армии изнутри.Половина офицеров и комисаров АЛКАШИ.Из второй половины-половина просто дегенераты.В 1974 году я сдуру поступал в Харьковское танковое училище,вступительные сдавали на полигоне в Малиновке под Чугуевом,как вели себя эти "офицеры"-это просто ужас-бухали с утра до вечера,а доконало когда увидели драку в очереди между майором и прапором за место в очереди к лагерной шалаве-майор требовал себе "льготу" как старшему по званию,еще человек 5-6 молча наблюдали.Один из сельских парней сказал:"Боже ж ти мій,та у нас конюхи в колгоспі так себе не поводять,і оце офіцери,куди ми попали?"На следуещее утро нас человек 10 пошли забирать документы,но слава Богу нас предупредил штабной прапорщик чтобы не делали этого,ибо документов не отдатут и оставят в части до осеннего призыва драить сортиры и кухни.Сказал чтобы завалили экзамены и спокойно уехали домой.Так и сделали.Из роты в 105 человек экзамены валили половина.Это были самые веселые экзамены в моей жизни.В августе того же года поступил в полтавский строяк.
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03.04.2022 22:54 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 21:50 Відповісти
Такой геноцид будет и на захваченных Запорожской и Херсонских областях которые освобождать и не думают. Просто отчаяние у людей на оккупированных территориях, которые видят что их освобождать будут совсем не скоро илибудут ли вообще
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
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03.04.2022 21:55 Відповісти
Та так,мамки не винні що виродили таких виродків-всі вони виродки каЦапські.
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03.04.2022 21:56 Відповісти
А ЗАГЛЯДАТИ В ОЧІ САТАНІ ТА УКЛАДАТИ З НИМ УГОДИ ЦЬОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ЩЕ ХОЧЕТЬСЯ?
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03.04.2022 22:19 Відповісти
Маленьким и большим кацапам на каждом победобесии внушают, что ехать в другую страну и насиловать женщин и расстреливать мужчин - это высшая доблесть! А Запад и Берлин при этом хихикают. А в качестве страшилок рассказывают о страшном и ужасном батальоне Азов - у них же эмблема на вольфсангель похожа!
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03.04.2022 22:54 Відповісти
 
 