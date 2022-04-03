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Донбас (21703) операція Об'єднаних сил (4149)

Українські захисники на Донбасі відбили 7 атак, підбили 2 літаки, 2 одиниці броньованої техніки та 43 військових автомобіля, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22".

Також читайте: На Донбасі українські воїни відбили 6 атак, знищено 4 танки, 6 одиниць броньованої техніки, - штаб ООС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
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03.04.2022 22:18
+14
43 автомобілі це не погано
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03.04.2022 22:12
+11
Бурят, как я рад. (С) Кобзон І.
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03.04.2022 22:23
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Скоро там зерграш на буханках?
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03.04.2022 22:12 Відповісти
43 автомобілі це не погано
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03.04.2022 22:12 Відповісти
Якусь колонну з кацапською "гуманітаркою" видно завалили наші хлопці . Так тримати.
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03.04.2022 23:55 Відповісти
Як я розумію це був Ил-22 "Бизон" http://aviaros.narod.ru/il-22.htm
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03.04.2022 22:21 Відповісти
Это ВКП (воздушный командный пункт) на основе Ил-20

Из Вики - "17 сентября 2018 года был сбит Ил-20, заходивший на посадку на базу Хмеймим в Сирии. Связь с бортом пропала в 23:00 по Москве, когда самолёт находился в 35 километрах от морского побережья. Министерство обороны России сообщило, что самолёт был сбит по ошибке сирийским комплексом С-200 при отражении израильского авианалёта в провинции Латакия. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли"
Жаль ушел
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03.04.2022 22:24 Відповісти
Жаль, ушел подранок с генералами. Ссут уже по земле нашей перемещаться.
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Ой, ну як прекрасно, чудово просто. супер, молодці.
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03.04.2022 22:16 Відповісти
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03.04.2022 22:18 Відповісти
Бурят, как я рад. (С) Кобзон І.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Тувінєц с югри.
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03.04.2022 23:06 Відповісти
Бурятов кабздон любил.
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03.04.2022 22:25 Відповісти
О! Бурят! Как я рад!
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03.04.2022 22:28 Відповісти
На что можно смотреть вечно? На поток воды, игру огня, движение ветвей деревьев на ветру. И на труп врага, который обгладывают шакалы. (с)
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03.04.2022 22:44 Відповісти
в люк залетів рій боєвих бджіл..... покусав.
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03.04.2022 23:41 Відповісти
Іл-22 - це якийсь анекдот. Помилка, схоже.
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03.04.2022 22:20 Відповісти
Мабуть Ли-2...санкції...
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03.04.2022 22:36 Відповісти
Або Іл-20.
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03.04.2022 22:59 Відповісти
Є такий в кацапів - командний пункт, або радіоелектронний...
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03.04.2022 23:47 Відповісти
Ил22 - самолет в качестве командного пункта - возможно в нем находились и уже дохлые командующие рашисты.
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03.04.2022 22:21 Відповісти
Вже як звичай, але скільки ще цього бидла?
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03.04.2022 22:30 Відповісти
Гомель, Білорусь. Рашисти потайки вивозять підбиту техніку, сховавши її від сторонніх очей, щоб ні в кого не виникло сумнівів у тому, що "спецоперація йде суворо за планом".

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03.04.2022 22:35 Відповісти
Почти по всей территории Украины взрывы. Очевидно будут скоро наступать по всему юго-востоку.
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03.04.2022 22:46 Відповісти
 
 