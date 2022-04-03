Українські захисники на Донбасі відбили 7 атак, підбили 2 літаки, 2 одиниці броньованої техніки та 43 військових автомобіля, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22".

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