Українські захисники на Донбасі відбили 7 атак, підбили 2 літаки, 2 одиниці броньованої техніки та 43 військових автомобіля, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22".
Топ коментарі
+30 Шимус
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Из Вики - "17 сентября 2018 года был сбит Ил-20, заходивший на посадку на базу Хмеймим в Сирии. Связь с бортом пропала в 23:00 по Москве, когда самолёт находился в 35 километрах от морского побережья. Министерство обороны России сообщило, что самолёт был сбит по ошибке сирийским комплексом С-200 при отражении израильского авианалёта в провинции Латакия. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли"
Жаль ушел