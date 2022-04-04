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Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс шокована звірствами російських окупантів в Бучі та інших містах України.
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів та розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Aks World
показати весь коментар03.04.2022 22:26
+8 Paul Foxen
показати весь коментар03.04.2022 22:28
+3 Максим Українець
показати весь коментар03.04.2022 22:33
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Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
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