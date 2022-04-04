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Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс шокована звірствами російських окупантів в Бучі та інших містах України.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів та розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Весь день читаю как все шокированы, но делать с этим ничего не собираются и поддерживать ещё больше Украину тоже не хотят.
Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
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03.04.2022 22:26
+8
Ну на Британию то гнать не надо а. Конечно она ШОКОВАНА, когда она увидит Мариуполь, она вообще родит в воду (хотя не беременная)
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03.04.2022 22:28
+3
Потрібне не шокування і не співчуття, а кривава помста, всій Росії в цілому
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03.04.2022 22:33
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З кабака пише?
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03.04.2022 22:22 Відповісти
Еллі, ти прокинулася, дівчинко? Це не казка. Ти вшарілася, курво?
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Раз "шокована" - пойди утопи Абрамовича в Ла-Манше.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Весь день читаю как все шокированы, но делать с этим ничего не собираются и поддерживать ещё больше Украину тоже не хотят.
Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
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03.04.2022 22:26 Відповісти
Лицемерие продолжается.
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03.04.2022 22:55 Відповісти
Ну на Британию то гнать не надо а. Конечно она ШОКОВАНА, когда она увидит Мариуполь, она вообще родит в воду (хотя не беременная)
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03.04.2022 22:28 Відповісти
Зеля ещё двух "не у чём не виноватых" "пацифистов" приглашает в Бучу.
Зеленский пригласил Саркози и Меркель посетить Бучу.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
Шокована? Це яка стадія занепокоєння? Глибока? Дуже глибока? Крайня? Шо далі? Нажахана? Обісралась?
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Ну на нее точно гнать не нужно. У нее яйца покрепче чем у нашего президента.
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03.04.2022 22:57 Відповісти
Потрібне не шокування і не співчуття, а кривава помста, всій Росії в цілому
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03.04.2022 22:33 Відповісти
Адекватною реакцією Заходу була б команда на фізичне знищення Путіна та його оточення (з розробкою заходів відповідної спецоперації).
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03.04.2022 22:37 Відповісти
Ех, старушка, жду тебя в Харькове на ночниє посідєлкі с кофєйком, кон'ячком, градом і какой-то крилаткой
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03.04.2022 22:45 Відповісти
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03.04.2022 22:55 Відповісти
то були занепокоєні, стурбовані, тепер шоковані .. нуну продовжуйте й надалі язики в жопі свої тримати зі своєю бездільністю та боягузтвом перед вбивцями фюрера *****
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03.04.2022 22:57 Відповісти
На місце "глибокої стурбованості" прийшло "шокірованіє, а далі що?
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03.04.2022 23:11 Відповісти
Нехай тепер той «демократично обраний» навіть не заікається про переговори з цими його партнерами чи «мирний договір» з тими вбивцями і катами, інакше розділить з ними відповідальність за ці звірства
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04.04.2022 01:03 Відповісти
 
 