На Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 40 окупантів, 1 бронемашину та 41 авто, - ОТУ "Схід"
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3 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 4 атак російських фашистських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написало у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Також було виявлено велике скупчення автомобільної техніки, за попередньою інформацією з паливо-мастильними матеріалами, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:
особового складу – до 40; ББМ – 1; мінометів – 1; АТ – до 41.
За кожне забране українське життя, за дітей, жінок, побратимів, за зруйновані міста прийде покарання!"
Топ коментарі
+19 Лаур
показати весь коментар03.04.2022 22:24
+14 Украинский Офицер в отставке
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+12 Саша Пончик
показати весь коментар03.04.2022 22:23
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Затрофеянный универсальный бронированный автомобиль «Тайфун К» ВС россии.
я лише тепер зрозумів, чому чеченці різали руським голови як баранам.
тому що вони робили в Чечні те ж саме що в Бучі.
і я про чеченський народ а не про шакалокадировців.
як що кадировці служат *****, то вони такі ж самі орки як "військові" *****