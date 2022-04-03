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На Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 40 окупантів, 1 бронемашину та 41 авто, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,армія,втрати

3 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 4 атак російських фашистських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написало у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Також було виявлено велике скупчення автомобільної техніки, за попередньою інформацією з паливо-мастильними матеріалами, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 40; ББМ – 1; мінометів – 1;  АТ – до 41.

За кожне забране українське життя, за дітей, жінок, побратимів, за зруйновані міста прийде покарання!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
"Кадировські раби підтверджують смерть командира Руслана Азізова на прізвисько "Стрінгі"
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03.04.2022 22:24
+14
Судячи з втрат, таке враження що було знищено колону забезпечення.
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03.04.2022 22:24
+12
Плять да сколько ещё этой мрази поналазило на нашу землю.
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03.04.2022 22:23
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Плять да сколько ещё этой мрази поналазило на нашу землю.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
"Кадировські раби підтверджують смерть командира Руслана Азізова на прізвисько "Стрінгі"
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03.04.2022 22:24 Відповісти
Ка его вообще смогли убить? Калдыркины воены всегда в тылах. Видимо, перепутал направление отступления и выбежал на позиции ВСУ
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03.04.2022 22:29 Відповісти
плять , цей тре себе жіночими трусами обізвати...
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03.04.2022 22:31 Відповісти
Судячи з втрат, таке враження що було знищено колону забезпечення.
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03.04.2022 22:24 Відповісти
у нас на полигон пришли абрамсы. не буду говорить куда. два инструктора и боезапас.
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03.04.2022 22:29 Відповісти
А зачем абрамсы, эти вас и так не хило снабжают!

Затрофеянный универсальный бронированный автомобиль «Тайфун К» ВС россии.
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03.04.2022 22:33 Відповісти
Польша купила себе прошлым летом 250 штук.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
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03.04.2022 22:30 Відповісти
Походу колонну бензовозов грохнули.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
так їм, підарасам.
я лише тепер зрозумів, чому чеченці різали руським голови як баранам.
тому що вони робили в Чечні те ж саме що в Бучі.
і я про чеченський народ а не про шакалокадировців.
як що кадировці служат *****, то вони такі ж самі орки як "військові" *****
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03.04.2022 22:32 Відповісти
кабздон вже невстигає концерти давати
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03.04.2022 22:34 Відповісти
Гомель, Білорусь. Рашисти потайки вивозять підбиту техніку, сховавши її від сторонніх очей, щоб ні в кого не виникло сумнівів у тому, що "спецоперація йде суворо за планом".
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03.04.2022 22:36 Відповісти
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03.04.2022 22:37 Відповісти
научились и устали
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03.04.2022 22:46 Відповісти
Ученья - свет. В гамма диапазоне.
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03.04.2022 23:14 Відповісти
 
 