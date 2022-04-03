СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі

Нідерландський журналіст Роберт Дулмерс порушив правила висвітлення подій під час війни, опублікувавши фото та відео з наслідками ракетних ударів по Одесі. За це кореспондента спершу видворили, а потім заборонили йому в'їзд в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал із посиланням на СБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що Роберт Дулмерс прибув в Україну 1 березня, перетнувши пункт пропуску Рава-Руська. Упродовж місяця нідерландський кореспондент відвідав декілька міст України. Його фінальним пунктом стала Одеса.

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Саме за публікацію фото та відео ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одещини іноземного журналіста видворили з України. Заборонений контент Роберт Дулмерс оприлюднив на своїй сторінці у твітері 3 квітня – одразу після атаки на Одесу.

Фото з твітера Robert Dulmers

Утративши акредитацію ЗСУ, журналіст спершу добровільно погодився покинути Україну. Однак у цей же день Дулмерс спробував повернутися. Тепер журналістові заборонений в'їзд в Україну аж на 10 років.

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