СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нідерландський журналіст Роберт Дулмерс порушив правила висвітлення подій під час війни, опублікувавши фото та відео з наслідками ракетних ударів по Одесі. За це кореспондента спершу видворили, а потім заборонили йому в'їзд в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал із посиланням на СБУ.
У Службі безпеки України повідомили, що Роберт Дулмерс прибув в Україну 1 березня, перетнувши пункт пропуску Рава-Руська. Упродовж місяця нідерландський кореспондент відвідав декілька міст України. Його фінальним пунктом стала Одеса.
Саме за публікацію фото та відео ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одещини іноземного журналіста видворили з України. Заборонений контент Роберт Дулмерс оприлюднив на своїй сторінці у твітері 3 квітня – одразу після атаки на Одесу.
Фото з твітера Robert Dulmers
Утративши акредитацію ЗСУ, журналіст спершу добровільно погодився покинути Україну. Однак у цей же день Дулмерс спробував повернутися. Тепер журналістові заборонений в'їзд в Україну аж на 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Ну... Дуже розумний індивідуум!
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
Це політична шлюха, заробляє вісти на нові вибори, знову прийде до ВР а потім зільється за 30 мідяків