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СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

змі

Нідерландський журналіст Роберт Дулмерс порушив правила висвітлення подій під час війни, опублікувавши фото та відео з наслідками ракетних ударів по Одесі. За це кореспондента спершу видворили, а потім заборонили йому в'їзд в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал із посиланням на СБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що Роберт Дулмерс прибув в Україну 1 березня, перетнувши пункт пропуску Рава-Руська. Упродовж місяця нідерландський кореспондент відвідав декілька міст України. Його фінальним пунктом стала Одеса.

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Саме за публікацію фото та відео ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одещини іноземного журналіста видворили з України. Заборонений контент Роберт Дулмерс оприлюднив на своїй сторінці у твітері 3 квітня – одразу після атаки на Одесу.

СБУ заборонила вїзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі 01

Фото з твітера Robert Dulmers

Утративши акредитацію ЗСУ, журналіст спершу добровільно погодився покинути Україну. Однак у цей же день Дулмерс спробував повернутися. Тепер журналістові заборонений в'їзд в Україну аж на 10 років.

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Топ коментарі
+17
Вірне рішення.
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03.04.2022 22:30
+13
У нідерландській пресі то гівно розповідає, що його заламали, приставили пістолет до його порожньої макітри й вивезли на кордон з Молдовою. Ну й починає воняти
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
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03.04.2022 22:38
+6
все вірно, воно заявило що взагалі не бачить за собою нікої провини і всі бачили ці клуби диму. але ж воно не розуміє що заборонено саме постити відеоматерали про це. і нчого не каже що намагався повернутись, що і повлекло заборону. короче, там все погано. гівнюк, а не журналіст. люди гадають, що тут сафарі якесь, а не війна. ще й спілка датських журналістів стала гівна накидати
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03.04.2022 22:51
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А Абрамовічю можна...
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03.04.2022 22:29 Відповісти
Як я зрозумів, Абрамович буде допомагати Рашці виплачувати репарації...
Ну... Дуже розумний індивідуум!
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03.04.2022 22:46 Відповісти
До чого Абрамович ? Чи так ,аби щось написати ?
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03.04.2022 23:59 Відповісти
Вірне рішення.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
А ось цим "журналістам" можна було байки розповідати?
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
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03.04.2022 22:32 Відповісти
завали хавало дешевка...
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03.04.2022 22:54 Відповісти
заднеприводный...не выдавай секретики! шалунишка...
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03.04.2022 23:28 Відповісти
Самий сок чи не самий,але інформації було предостатньо і воняли про це і подоляки,і зеленські,і єрмачки всіх різновидів і хто був правий???
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03.04.2022 22:59 Відповісти
Все правильно.Закон для всіх.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
У нідерландській пресі то гівно розповідає, що його заламали, приставили пістолет до його порожньої макітри й вивезли на кордон з Молдовою. Ну й починає воняти
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
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03.04.2022 22:38 Відповісти
все вірно, воно заявило що взагалі не бачить за собою нікої провини і всі бачили ці клуби диму. але ж воно не розуміє що заборонено саме постити відеоматерали про це. і нчого не каже що намагався повернутись, що і повлекло заборону. короче, там все погано. гівнюк, а не журналіст. люди гадають, що тут сафарі якесь, а не війна. ще й спілка датських журналістів стала гівна накидати
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03.04.2022 22:51 Відповісти
Не датських, а нідерландських. Та спілка взагалі проти того, що у Європі виключили раша тудей та інші помийки з параші. Вважають то утиском свободи слова. Просто немає слів, чесно кажучи...
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03.04.2022 22:58 Відповісти
Шустрий вєнік якийсь. Встиг прискакати і засняти пожежу, викласти відео в інет, попастися на цьому, відвідати СБУ, отримати заборону на 3 роки і видворитися з України (з речами, мабуть), повернутися в Україну (з речами), знов попастися і знов відвідати СБУ, і знов отримати заборону - вже на 10 років, і нарешті - видворитися з України (з речами). І все це за декілька годин!
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04.04.2022 01:55 Відповісти
було ж неоднократно доведено до відома - не публікувати інфу для ворожої арти
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03.04.2022 22:56 Відповісти
На Западе, к сожалению, тоже идиотов хватает.
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03.04.2022 23:06 Відповісти
А Вакурчуку можна піаритись ?)
Це політична шлюха, заробляє вісти на нові вибори, знову прийде до ВР а потім зільється за 30 мідяків
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04.04.2022 09:05 Відповісти
 
 