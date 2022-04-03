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Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні, - Санду
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала звірства російських окупантів, які ті чинили у Бучі та інших містах України.
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України. Молдова оголошує завтрашній день днем жалоби за всіма загиблими в Україні", - сказала вона.
Топ коментарі
+46 Чукча не читатель.
показати весь коментар03.04.2022 22:26
+34 Aks World
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+29 Совестно за Брата
показати весь коментар03.04.2022 22:27
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Вона маленька і ослаблена тим же ****** країна. Тому так і поводиться((
Щодо газу - не впевнений, що він туди зараз іде, маршрутів не через Україну ж нема.
Ну а електрику вони як мають отримувати з рашки? Точно отримують? Може все-таки нашу отримують?
2. У "ПМР" - те же 5 тыс, 18 танков Т-64.
3. У оккупантов - 1200 личного сотава (моторизованная бригада, полк ПВО).
4. Газ - поступает через Украину, но труба проходит через оккупированую территорию.
5. Электричество - в основном с Кучурганской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, обе под контролем сепаратистов.
Правительства там действительно тряпичные, а вот по поводу граждан этих стран, или хотя бы части из них - вопрос.
так само продалась за газ як мадяри, чи що?
Дякую Молдове!👍
А так якби Молдова почала, ми б підтримали і за тиждень два цей гадюшник був би зачищений. Молдова б отримала назад свої території, а ми б ліквідували загрозу. Ферштейн?
Всего на территории республики находятся 91 505 беженцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Пограничной полиции РМ.
Из числа покинувших территорию Молдовы украинских беженцев пересекли границу с Румынией 231 503 человека, а границу с Украиной - 28 561 гражданин.
С 24 февраля по 1 апреля Бюро по миграции и убежищу МВД РМ получило 5 969 заявлений на предоставление убежища.
Всего в Республике Молдова находятся 95 312 иностранных граждан, из которых почти половину составляют несовершеннолетние - 47 393. Это юные украинцы и представители других народов, прибывшие с территории Украины.