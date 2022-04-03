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Молдова оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні, - Санду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

молдова

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала звірства російських окупантів, які ті чинили у Бучі та інших містах України.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України. Молдова оголошує завтрашній день днем жалоби за всіма загиблими в Україні", - сказала вона.

Також читайте: Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Лицеміри.
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03.04.2022 22:26
+34
А уже 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций против расеи
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03.04.2022 22:27
+29
В гудок еще подуди... а 5 апреля покупать будешь кровавый кацапский газ за деревяшки...
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03.04.2022 22:27
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Лицеміри.
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03.04.2022 22:26 Відповісти
походу поздно всралась.
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03.04.2022 22:31 Відповісти
Якось двозначно, особливо з огляду на підтримку дій ***** Молдовою. Всі загиблі це і орки теж?
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Яка ще двозначність. Прочитайте повністю статтю.
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03.04.2022 22:48 Відповісти
Молдова не підтримує дії ***** і ніколи не підтримувала.
Вона маленька і ослаблена тим же ****** країна. Тому так і поводиться((
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03.04.2022 22:52 Відповісти
вітя, ти часом не адвокат з Молдови?
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04.04.2022 01:29 Відповісти
Скорее заложники ситуации. У них весь газ и электричество со свинособакии и альтернатив (пока) нет. Нет и армии чтобы решить вопрос приднестровья. Даже если они в лепешку расшибутся - урона свинособакии не нанесут от слова совсем, а вот себя потопят. Смысл ? А вот германия и франция вполне в силах немного потерпеть, но нанести сокрушительный урон оркам, но увы. Не на тех плюетесь.
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03.04.2022 22:52 Відповісти
Сядь поплач , стане легше , вважай що свою місію виховання в українців толерантності ти виконав ((Одне тільки мені спокою не дає - чому ти Іване , Пьотра сину так усім співчуваєш із Польщі ? А не поїхав би ти у свою засрашку , їй ти нині ой як потрібен , без тебе їй буде гірше аніж Молдові від санкцій ((
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03.04.2022 23:09 Відповісти
Смешной ты человек (или бот ???) Довольно наивно судить о кем бы то ни было по его нику и айпишнику его прокси. Чем молдова могла - помогла. Больше сотни тысяч беженцев приняла и на том спасибо. Смогут еще чем-то помочь - помогут, нет так нет. Животные неблагодарные, позорите Украину
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03.04.2022 23:38 Відповісти
Дві речі які в тобі кацапа видають - перша це - "жівотниє" (( тільки кацапське бидло так до незнайомих звертається , друга річ - проксі )) - тільки вам тварюкам нині з руки під проксі шкрябати )) бувай ванюша , дай Боже щоб тебе поруч з іншою кацапнею у яру якомусь зарили ))
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Ну ты же сам ,лежишь на диване и строчишь, почему то не в окопах . Настоящий хохол, абы покиздеть.
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04.04.2022 06:40 Відповісти
Кацапе - ***** , тільки там тобі зручно .
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04.04.2022 07:56 Відповісти
У Молдови армія - близько 8 тис., в Придністров'ї москалів менше 2 тис. Танків у москалів нема, авіації теж, лише БТР є... Артилерії важкої у москалів нема, в Молдові є (а за потреби і ми можемо артилерійську підтримку дати).
Щодо газу - не впевнений, що він туди зараз іде, маршрутів не через Україну ж нема.
Ну а електрику вони як мають отримувати з рашки? Точно отримують? Може все-таки нашу отримують?
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03.04.2022 23:11 Відповісти
1. 8 тыс - это фантастика. 5 тыс максимум. 3 танка Т-64, два танка Т-72. Авиации нет.

2. У "ПМР" - те же 5 тыс, 18 танков Т-64.

3. У оккупантов - 1200 личного сотава (моторизованная бригада, полк ПВО).

4. Газ - поступает через Украину, но труба проходит через оккупированую территорию.
5. Электричество - в основном с Кучурганской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС, обе под контролем сепаратистов.
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04.04.2022 01:25 Відповісти
Ну так артпідготовка, кілька вильотів байрактарів - і молдавани можуть заходити в Тираспіль...
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04.04.2022 09:45 Відповісти
... байрактарів нема.
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04.04.2022 12:51 Відповісти
Я маю на увазі, що в нас є...
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04.04.2022 13:34 Відповісти
Лично я не против. Но у вас пока хватает целей в самой Украине.
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04.04.2022 16:03 Відповісти
..і тому Молдова забороняє транзит зброї через свою територію? А то б шоб чогось не сталося! Рашка може й розсердитися? Плюємо якраз на тих хто заслуговує.
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03.04.2022 23:19 Відповісти
Лучше мобилизацию обьявите!!!
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03.04.2022 22:27 Відповісти
Я сегодня читал у нас интервью с Украинскими беженцами из Николаева, они бежали через Молдову - рассказывали что в Молдове ужас - народ - про-российский, помощи беженцеам - никакой, бедность как в 90-х, а люди - верьят что Украинские нацисты собираются напасть на Молдову; Беженка рассказывала что их везли на Молдавском автобусе - шофёр их обзывал хохлушками и всячески выражался, специально не выпускал на туалет, она хотела на ночь остаться у каких то родственников - те не пускали через порог, что нацисты.
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03.04.2022 23:52 Відповісти
Ты пересказываетшь российскую пропаганду.
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04.04.2022 00:19 Відповісти
Да, но не я, а по их рассказу Молдоване такие.
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04.04.2022 00:22 Відповісти
Тут оригинал на латышском https://*****.lv/raksts/zinas/494539-tas-sausmas-nav-iespejams-aizmirst-pardzivotaja-dalas-ukrainu-begles-vlada-julija-un-natasa
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04.04.2022 00:35 Відповісти
Что за бред! Как вам не стыдно!?
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04.04.2022 01:26 Відповісти
Не рассказывай сказки с кацапстана, у нас с юга там очень много женщин с детьми уехали ,принимают очень хорошо. Народ гостеприимный.
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04.04.2022 06:41 Відповісти
А уже 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций против расеи
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03.04.2022 22:27 Відповісти
Молдаване и грузины(как минимум их правительства) оказались предателями, заигрываюшими с людоедом, который хочет их сожрать. Не смотря на потерю части территорий, на многочисленные жертвы, и на чёткое намерение проглотить эти страны, они продолжают лизать сраку этому людоеду, надеясь, наверное, что он сожрет их последним.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
А мы приднестровью типа блокаду сделали, да!? отож
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03.04.2022 22:39 Відповісти
УНА УНСО воювало за незалежність Придністров'я...
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03.04.2022 22:50 Відповісти
А треба було воювати на стороні Молдови! На жаль, тут вони лоханулися, бо етнічні українці виявилися там совками і ватою...
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03.04.2022 23:17 Відповісти
Как раз их он и сожрёт первыми, хотя бы в силу того, что там уже есть их анклавы.
Правительства там действительно тряпичные, а вот по поводу граждан этих стран, или хотя бы части из них - вопрос.
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03.04.2022 22:44 Відповісти
Грузію однозначно за Україну. Там на мітинг за Україну виходили стоні тисяч людей. Люди не ******* наглих росіян, які навіть слово "Добрий день" на грузинські мові вивчити не хочуть. Просто кінчена влада там проросійська.
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03.04.2022 22:55 Відповісти
Про те й мова.
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03.04.2022 23:03 Відповісти
Хто обирав? Ті, хто в нас Яника в 2010-му. Половина країни за, половина - проти. Перед ним було маже так само, тільки на користь Ющенка. То Захід, то Росія, то Захід, то Росія.
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03.04.2022 23:23 Відповісти
Тебе не зрозуміти - то всі прості грузини за Україну , то половина проти (( чи грузинів так мало , що рівно половина їх це влада ?
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03.04.2022 23:36 Відповісти
Вибачайте що не грузинською ! А хто ту владу обирав - панаэхавшыэ кацапи чи ті хто каже гамарджвеба Генацвале ?
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03.04.2022 23:19 Відповісти
ні, 5 квітня вони куплять у ***** ще трохи газу, а вже 6 квітня знову "посочувствуют" українцям
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03.04.2022 22:54 Відповісти
В гудок еще подуди... а 5 апреля покупать будешь кровавый кацапский газ за деревяшки...
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03.04.2022 22:27 Відповісти
У ху.ла разрешение спросила?
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03.04.2022 22:28 Відповісти
Жалоба-жалобою, але російського газку базнемо, тримайтеся, ми разом. Ну хіба не ******
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03.04.2022 22:28 Відповісти
да, это очень нам поможет.....
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03.04.2022 22:29 Відповісти
Спасибо, Санду.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
***** крашена.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
Чого ж крашена? То вона єстєствєнно виглядає.
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03.04.2022 22:36 Відповісти
Не эстэствэнно а природньо ((
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03.04.2022 23:22 Відповісти
Для прокацапської ************ як раз єстєствєнно.
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03.04.2022 23:53 Відповісти
Ви спонсоруєте ці вбивства, тому ...
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03.04.2022 22:31 Відповісти
Сказав би, що це смішно, але не зараз. Це нікчемно.
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Тебе смешно и ***** потому что тебе плевать на смерть украинцев и тех кто выражает им соболезнование. Так обычно ведут себя россияне, чем ты оличаешься от них?
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03.04.2022 23:12 Відповісти
Та я просто на форуме пошутил. Не собирались мы на Молдову нападать
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03.04.2022 22:33 Відповісти
Эта отсосанду протухла, несите следующую. называется сменили полностью кацапского Долдона мужика, а долдона бабу... от така ***** малята
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03.04.2022 22:33 Відповісти
придністров,я треба забирати а не куйньою займатися.
так само продалась за газ як мадяри, чи що?
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Та ти шо? А яке ви ще оголошення зробите?
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Доречі,в Придністровї переважна більшість місцевого населення - етнічні українці.Якщо Молдова не хоче ,маючи добру нагоду ,забирати його у кацапів ,то прийдеться забрати нам...
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03.04.2022 22:40 Відповісти
***, у них такий шанс повернути Придністров'я - там зараз всього 1700 москалів взагалі без танків чи вертольотів, вони зажаті, підмога їм не світить. І якби молдавани почали, то ми б як мінімум артилерією та авіацією могли б підтримати (мости з Придністров'ям наші вже підірвали). Було б все дуже швидко і ефективно!
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03.04.2022 22:41 Відповісти
Зачем нам столько ваты?
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03.04.2022 22:53 Відповісти
А чому нам? Це ж Молдові їх треба вертати, а не нам...
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03.04.2022 23:07 Відповісти
Блин, я ответил на комментарий сразу над твоим. Там человек говорит, что нам их нужно забирать. Извини, не тому адресовал.
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03.04.2022 23:50 Відповісти
Сначала проверь информацию, и не забывай про "армию ПМР," у которой есть и танки, и вертолеты, и которая больше чем у Молдовы.
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04.04.2022 01:28 Відповісти
Нахер падлюк, прийде час...
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03.04.2022 22:42 Відповісти
Но санкции она вводить не планирует даже. ***, да идите нах со своим днём скорби.
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03.04.2022 22:43 Відповісти
Тебе рашисты ставят класс. Жги ещё.
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03.04.2022 23:18 Відповісти
я про Молдову скажу їй - ДЯКУЮ, бо як і багато українців відправив своїх жінок туди (дружину, тещу та доньку) перечекати війну. Там їх зустріли волонтери - допомогли, довезли та знайшли житло

Дякую Молдове!👍
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03.04.2022 22:46 Відповісти
Спасибо!!! Две недели возил беженцев из Паланки в Кишинев.
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03.04.2022 22:57 Відповісти
А сам звідки ?
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03.04.2022 23:30 Відповісти
з Дніпропетровщини
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03.04.2022 23:33 Відповісти
І якого прости Господи було потрібно пертися у Європу ? Щоб не писав дурні у відповідь - у мене теж бухкає , ну і що ? Як так жижки трусилися - міг взагалі десь у центр до знайомих відвезти , ніколи не повірю що не знайшов би куди .
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03.04.2022 23:40 Відповісти
Нет желания это коментировать...
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03.04.2022 22:48 Відповісти
Это они могут...
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03.04.2022 22:50 Відповісти
Слава Санду????
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03.04.2022 22:55 Відповісти
Это ты к чему такую глупость говоришь?
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03.04.2022 23:15 Відповісти
Помню как вы восхищались Санду ,буквально год назад.Или думаете она про Чауса забыла? Эти бабы,за 50-ят и незамужние,такие стервы...
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03.04.2022 23:27 Відповісти
Санду очень образованный и европейский политик. У нее опыт работы в финансовом секторе ЕС и она добилась успеха как business woman. Ее личная жизнь это ее дело. Молдавия слишком маленькая и беднейшая страна в Европе (треть одеской области) вне блока и плюс «раковая опухоль» приднестровье. Делать при этом резкие заявления не имея при этом защиты даже в лице Украины это бессмысленно и бесполезно в условиях полной экономической зависимости от россии.
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04.04.2022 00:03 Відповісти
Сколько агрессивных долбодятлов в комментариях. Не знаю чья ботоферма.
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03.04.2022 22:57 Відповісти
Причому тут агресивних? Війська у Придністров'ї - загроза для України. Так, москалів там мало (десь 1700) і вони погано озброжні, але їх присутність змушує тримати кілька тисяч наших військ біля кордону з Молдовою - бо мало там що...
А так якби Молдова почала, ми б підтримали і за тиждень два цей гадюшник був би зачищений. Молдова б отримала назад свої території, а ми б ліквідували загрозу. Ферштейн?
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03.04.2022 23:14 Відповісти
"Хароший у вас план , таваріщ Жукав !"(с)
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03.04.2022 23:37 Відповісти
В основном агрессивные и скорбительные коменты о трауре и Санду пишут идиоты и кремлеботы. По поводу освобождения понимаешь Молдова это не район Одеской области, нельзя просто так перейти границу чтобы кого то там освободить, Это будет гениальным подарком ***** и его представителю в ООН. В любом случае нужно действовать только совместно с Молдовой. Никто из местных не пойдет защищать эту власть, разве что парочка отмороженных старых ватников. У 90% населения уже давно молдавские паспорта и они ненавидят местную марионетку. Ситуация один к одному как на Донбасе.
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03.04.2022 23:37 Відповісти
Не треба переходити кордон - Молдова наступає, ми через Дністер підтримуємо артилерією чи авіацією...
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04.04.2022 09:35 Відповісти
Днестр - с нашей стороны. Это нам его пришлось бы форсировать.
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04.04.2022 16:13 Відповісти
Антошка, ти звідки будеш, не агресивний?
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03.04.2022 23:56 Відповісти
Еще одна двуличная *лядь
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03.04.2022 22:58 Відповісти
Зачем эти крики в сторону Молдовы? Санкции Молдовы никакой погоды не сделают, а Молдова зависима по уши от экспорта в рашку. И это было задолго до прихода Санду. А Молдова приютила тысячи наших беженцев!
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03.04.2022 23:02 Відповісти
Експорта в рашку зараз у них і так нема, бо він через територію України йшов взагалі-то...
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03.04.2022 23:12 Відповісти
По данным Пограничной полиции Молдовы на утро пятницы, 1 апреля, государственную границу с соседней Украиной пересекли 355 133 украинских гражданина. 260 064 человека выехали в дальнейшем из страны.

Всего на территории республики находятся 91 505 беженцев. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Пограничной полиции РМ.

Из числа покинувших территорию Молдовы украинских беженцев пересекли границу с Румынией 231 503 человека, а границу с Украиной - 28 561 гражданин.

С 24 февраля по 1 апреля Бюро по миграции и убежищу МВД РМ получило 5 969 заявлений на предоставление убежища.

Всего в Республике Молдова находятся 95 312 иностранных граждан, из которых почти половину составляют несовершеннолетние - 47 393. Это юные украинцы и представители других народов, прибывшие с территории Украины.
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03.04.2022 23:16 Відповісти
... і перерахувала путлеру черговий мільйон баксів на нові ракети...
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03.04.2022 23:08 Відповісти
Молдова за март оплатила газ рублями.Согласно контракта оплата производится или в евро или в рублях.
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03.04.2022 23:19 Відповісти
Нет только с первого мая, «или в Евро». «У Республики Молдова маловероятно, что мы сможем купить такой большой объем российских рублей». такие лела Не читай новости на российском языке и суди по делам а не словам. Слова говорят для успокоения идиота в бункере.
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04.04.2022 00:14 Відповісти
А їм це до чого??? Вони спокійно споживають газ та плазують перед ПМР? До чого тут Буча???
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03.04.2022 23:13 Відповісти
Газ іде через Україну, якщо взагалі іде зараз...
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03.04.2022 23:18 Відповісти
Пока идёт....
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04.04.2022 00:20 Відповісти
молдова це країна рашитських рабів та терпіл
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03.04.2022 23:21 Відповісти
Это вранье. Далеко не все такие. Кстати такое разделение людей есть и в Украине начиная с Яныка. Не надо упрощать молдавне плохие а мы хорошие. Это глупо
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03.04.2022 23:46 Відповісти
суки, твари лицемерные, пошли нак со своей жалобой
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04.04.2022 01:32 Відповісти
 
 