Під час обстрілу Харкова загинуло 7 осіб, 34 поранені, серед яких 3 дітей, - прокуратура Харкіської області

За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо.

За попередньою інформацією, загинуло 7 людей.

34 особи отримали поранення, серед них троє дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Серед поранених діти