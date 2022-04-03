Під час обстрілу Харкова загинуло 7 осіб, 34 поранені, серед яких 3 дітей, - прокуратура Харкіської області
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За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо.
За попередньою інформацією, загинуло 7 людей.
34 особи отримали поранення, серед них троє дітей.
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