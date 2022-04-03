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Під час обстрілу Харкова загинуло 7 осіб, 34 поранені, серед яких 3 дітей, - прокуратура Харкіської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,харків

За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Харківської області. 

Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо.

За попередньою інформацією, загинуло 7 людей.

34 особи отримали поранення, серед них троє дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Серед поранених діти

Автор: Роман Свиридович
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03.04.2022 22:56 Відповісти
арахламідія. подоляк. єрмак ******** в Харків. а не в Стамбул!
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03.04.2022 22:58 Відповісти
пусть от меня держатся на расстоянии 200-600 метров...\туда и прилетело..(((\
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03.04.2022 23:07 Відповісти
пришли танки. там еще мелочь. ждем пво и стингеры. винтовки 10 калибра.чехия отдает свои запасы из консервации. что там хз.
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03.04.2022 23:01 Відповісти
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03.04.2022 23:11 Відповісти
ВСУ нужно дальнее оружие которое может поражать корабли в Черном и Азовском морях. Они запускают ракеты по Западной Украине с кораблей или со своей территории.
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03.04.2022 23:22 Відповісти
Харьков, Салтовка, Кущ. Все знаю, ответит каждый.
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03.04.2022 23:22 Відповісти
 
 