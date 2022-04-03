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В результаті обстрілу Дергачів на Харківщині загинули щонайменше три особи, - мер Задоренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині. В результаті дій рашистів загинули щонайменше три особи, сім чоловік отримали поранення.

Про це повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вкотре цинічно обстріляли житловий сектор міста Дергачі. Щонайменше троє людей загинули, семеро отримали поранення різних ступенів важкості", - йдеться в повідомленні.

"В окупованих Русько-Лозівському, Проходівському, Токарівському, Козачолопанському старостинських округах та селі Цупівка Прудянського округу ситуація не змінюється. Ворожі військові продовжують блокувати ці території, тому ми не можемо проводити там гуманітарну роботу. Через це у північно-східній частині Дергачівщини поступово настає гуманітарна катастрофа", - додав Задоренко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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03.04.2022 22:55 Відповісти
 
 