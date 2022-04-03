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прокуратура (3170) Слов'янськ (509) колабораціонізм (944)

Чоловік позначав на Google-мапі локації підрозділів ЗСУ у Донецькій області. Йому повідомлено про підозру, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура,донецка

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська, який поширював інформацію про переміщення та розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"За даними слідства, 30 березня 2022 року чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацію в одному з Telegram-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у порядку ст. 615 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Топ коментарі
+31
Слово залог начинает страшно бесить.
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03.04.2022 22:58
+23
Аndreas


@ShuNunn

·
7 ч



Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…

https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
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03.04.2022 22:59
+15
Виберіть очі і відпустіть.
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03.04.2022 22:56
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Виберіть очі і відпустіть.
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03.04.2022 22:56 Відповісти
на московщину
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03.04.2022 23:26 Відповісти
Расстрел на месте ‼️🖤❤️☠️Закон военного времени!Они ещё хуже орков - ГНИД
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Слово залог начинает страшно бесить.
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03.04.2022 22:58 Відповісти
А меня наоборот бесит, что не всегда придерживаемся принципов демократической судебной системы. Например, могут дебилы назвать подсудимого - преступником до решения суда. До решения суда человек не преступник, даже если все очевидно и тысячи свидетелей
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03.04.2022 23:04 Відповісти
це не той випадок, а залог використовують корупціонери і зрадники щоб уникати відповідальності, якщо демократична судебна система допускає це, значить в ній треба щось зміняти, демократія не має служити злочинцям.
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03.04.2022 23:30 Відповісти
Примхи світогляду 'гумових ноїдів'
Все, таке суразне й 'інтелектуальне', як лазня в вигрібній ямі...
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03.04.2022 23:43 Відповісти
Я так понимаю, что в Украине объявлено военное положение. Какой такой залог???????
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03.04.2022 23:11 Відповісти
А,як суддівським 'премію' парлон 'колядні' отримувати?
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03.04.2022 23:44 Відповісти
На заміновані об"єкти відправить і всі діла
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03.04.2022 22:59 Відповісти
Аndreas


@ShuNunn

·
7 ч



Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…

https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
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03.04.2022 22:59 Відповісти
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03.04.2022 23:04 Відповісти
Яке прикре самогубство! Власнику ружбайки респект!
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04.04.2022 00:04 Відповісти
Прикро що в нього не було бейсбольної біти, якою б він спочатку переломав собі усі кістки, а потім вбився на "путіна"!!!
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03.04.2022 23:05 Відповісти
Ідіоти, якої застави для шпигуна?
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03.04.2022 23:07 Відповісти
Это верно сказано. Этот гуманизм и губит Украину...
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03.04.2022 23:21 Відповісти
шо ти шепчеш, поторочча?
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03.04.2022 23:25 Відповісти
Сам додумався чи зеОленка підсказала ?
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03.04.2022 23:09 Відповісти
Із можливістю внесення застави ?????????? Так на яку державу працюють наші суди????????
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03.04.2022 23:13 Відповісти
подвесить за яйца с локацией и выложить в телеге
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03.04.2022 23:14 Відповісти
Таких тварей, надо строжайше наказывать, без всяких там залогов. Иначе, такое будет продолжаться бесконечно.
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03.04.2022 23:17 Відповісти
Влада береже ватників та шпигунів,як зіницю ока. Бо то ж сваілюді!
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03.04.2022 23:21 Відповісти
воно вже має годувати черву, бо під підозрою воно встигне всі таємниці та секрети ворогу здати
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03.04.2022 23:23 Відповісти
Нідерландського журналіста, який розповсюджував фото ракетних ударів по Одесі, позбавили акредитації та видворили з України.https://vechirniy.kyiv.ua/news/64306/
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03.04.2022 23:36 Відповісти
а що роблять журналісти в прифронтових містах? Тим більш іноземні.
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04.04.2022 00:11 Відповісти
Зараз влада базікає про покарання за звірства в Бучі. Яке нахєр покарання рашистів,якщо власних шпигунів ніхто не карає? Вперше в історії людства шпигунів та диверсантів не розстрілюють !!! Покарання буде таке ж як і вбивцям Небесної сотні! Нас обдурюють знову.
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03.04.2022 23:48 Відповісти
Чоловік позначав на Google-мапі локації підрозділів ЗСУ у Донецькій області. Йому повідомлено про підозру, - прокуратура..."

Набагато простіше було б якщо б йому прокуратура вручила повідомлення про його смерть. І не потрібно було б ніяких розслідувань проводити.
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03.04.2022 23:54 Відповісти
Чому його не розстріляли ? Це ж законо у воєнний час.
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03.04.2022 23:59 Відповісти
Когда в Украине прекротят все эти левацкие игры? Во всех цивилизованных странах, во время войны, таких вешали по приговору военно-полевого суда. Или Буча ничему не учит!
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04.04.2022 00:02 Відповісти
Когда в Украине прекротят все эти левацкие игры? Во всех цивилизованных странах, во время войны, таких вешали по приговору военно-полевого суда. Или Буча ничему не учит!
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04.04.2022 00:04 Відповісти
Відправити його на полігон, там посадити на ланцюг і тренування по ньому бойовими снарядами або мінами.
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04.04.2022 00:07 Відповісти
Для наводчиков, при условии наличия однозначных доказательств - расстрел.
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04.04.2022 00:57 Відповісти
 
 