Чоловік позначав на Google-мапі локації підрозділів ЗСУ у Донецькій області. Йому повідомлено про підозру, - прокуратура..."

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська, який поширював інформацію про переміщення та розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

"За даними слідства, 30 березня 2022 року чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацію в одному з Telegram-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у порядку ст. 615 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.