Чоловік позначав на Google-мапі локації підрозділів ЗСУ у Донецькій області. Йому повідомлено про підозру, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська, який поширював інформацію про переміщення та розташування Збройних Сил України.
Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ
"За даними слідства, 30 березня 2022 року чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацію в одному з Telegram-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ. Стосовно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у порядку ст. 615 КПК України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Будь ласка, зачекайте...
Все, таке суразне й 'інтелектуальне', як лазня в вигрібній ямі...
@ShuNunn
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7 ч
Під Макаровом льотчик не хотів здаватись і застрелився з мисливської рушниці…
https://twitter.com/i/status/1510595982995730437
Набагато простіше було б якщо б йому прокуратура вручила повідомлення про його смерть. І не потрібно було б ніяких розслідувань проводити.