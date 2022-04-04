Питання не тільки в Путіні. Покарання має отримати все військове оточення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що покарання за звірства в Україні має отримати не лише російських президент Путін.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, покарання має бути справедливим.

"Ми віримо в справедливість, у справедливість західного світу, будь-якого світу. І тому питання не тільки в лідері РФ. Вважаємо, що це не є справедливим. Питання в тому, щоб все військове оточення, всі люди, які давали накази, всі абсолютно повинні опинитись перед судом та отримати покарання відповідне", - наголосив Зеленський.

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