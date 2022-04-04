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Питання не тільки в Путіні. Покарання має отримати все військове оточення, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Володимир Зеленський вважає, що покарання за звірства в Україні має отримати не лише російських президент Путін.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, покарання має бути справедливим.

"Ми віримо в справедливість, у справедливість західного світу, будь-якого світу. І тому питання не тільки в лідері РФ. Вважаємо, що це не є справедливим. Питання в тому, щоб все військове оточення, всі люди, які давали накази, всі абсолютно повинні опинитись перед судом та отримати покарання відповідне", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Багатьом іншим арміям треба повчитися в українських військових, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Бойня в Буче, показывает, что нет в рашке нет правила правительство отдельно, народ отдельно. Никогда не отмыться народу рашки от того что они сотворили!!!! Никто из них не сможет сказать этофсёпутин, это их народ убивал, насиловал и пытал!!!!!
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03.04.2022 23:08
+33
Россия должна развалиться, как СССР. Другого исхода быть не может!
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03.04.2022 23:03
+27
А кацапские нацисткие холопы? Опросы не видели? Сколько гордится своей войной опущенных орков на помойке?
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03.04.2022 23:01
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А кацапские нацисткие холопы? Опросы не видели? Сколько гордится своей войной опущенных орков на помойке?
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03.04.2022 23:01 Відповісти
Пожалеть ,накормить и медальку дать за какое нибудь,,взятие,,?
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03.04.2022 23:04 Відповісти
Бойня в Буче, показывает, что нет в рашке нет правила правительство отдельно, народ отдельно. Никогда не отмыться народу рашки от того что они сотворили!!!! Никто из них не сможет сказать этофсёпутин, это их народ убивал, насиловал и пытал!!!!!
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03.04.2022 23:08 Відповісти
і їх шмари це підтримують і схвалюють.
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03.04.2022 23:25 Відповісти
Мне это было понятно еще в 1992 году, когда русские звери вместе со своими армянскими холуями устроили геноцид в Ходжали.
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03.04.2022 23:48 Відповісти
Шота сегодня слишком много Зеленского

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03.04.2022 23:02 Відповісти
саша а кого ты хочешь, путина или лаврова?
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03.04.2022 23:03 Відповісти
Нет я хочу чтобы быстрей деблокировали Мариуполь. А на ху.ла и лошадь мне пох они должны подохнуть.
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03.04.2022 23:10 Відповісти
А где связь, дело Зеленского выступать по телеку чтобы запад давал нам оружие и он с этим более мене справляется, а ЗСУ сами знаю что им делать и без Зеленского или по твоему должен Зеленский лично Мариуполь деблокировать? Может ему еще видосикии с изучением карт как кадырову снимать?
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03.04.2022 23:26 Відповісти
Зеленский и Ермак недавно заявляли, что если б Зеленский был президентом в 2014 году то Крым бы не отдали. Марик намного проще деблокировать, чем Крым удержать. Только что то не спешат- наверное наживаются на войне?
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04.04.2022 00:28 Відповісти
Сказочный ДОЛБО''Б Nazariy0909 Minecrafter
Хто хоче познущатись з дебіла - осьдо посилання:
Nazariy0909 Minecrafter
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04.04.2022 01:22 Відповісти
Може це й добре...
Тут дуже доречно згадуються слова з одного з указів першого імператора рашистської орди "даби дурь ... всєм била відна"
То ж нехай говорить...
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03.04.2022 23:25 Відповісти
Россия должна развалиться, как СССР. Другого исхода быть не может!
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03.04.2022 23:03 Відповісти
срср свого часу не дорозвалили так залишили.
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03.04.2022 23:26 Відповісти
Перевзувається.
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03.04.2022 23:05 Відповісти
Я так зрозумів, що слово путін він так і не сказав. Лідер рф...
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03.04.2022 23:05 Відповісти
Шо ти! Для вована єто сакрально.
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03.04.2022 23:09 Відповісти
Звісно, путін білий та мирний . Це його оточення невірно інформувало.
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03.04.2022 23:09 Відповісти
аааа......царь хароший - баярє плахіє!
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03.04.2022 23:10 Відповісти
Пусті заклики, щоб це сталось потрібно не тільки перемогти тут, але й там.
Змінити режим, щоб арештувати воєнних злочинців, як це зробити Вова?
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03.04.2022 23:05 Відповісти
чтоьы судить, нужно спервп победить
- победителей не судят, судят победители
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03.04.2022 23:05 Відповісти
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03.04.2022 23:08 Відповісти
"Ми віримо в справедливість, у справедливість західного світу, будь-якого світу" - як це розуміти?
- Невже в Україні є якесь кодло, яке вірить у справедливість рашистського світу манкуртської орди?
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03.04.2022 23:11 Відповісти
ЗЕ - це релігія, а релігія на алегоріях побудована - допускає будь які трактування у залежності від ситуації.
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03.04.2022 23:15 Відповісти
И не только военное руководство, а и весь руцкий мир. все причастны, только в разной степени. И наказание должно быть соответственным для каждого из его представителей.
Как у них говорится - от каждого по способностям, каждому по труду.
Оплата зависит от того, кто какие "способности" проявил на этом поприще.
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03.04.2022 23:11 Відповісти
Відкритий лист Василенка Зеленському:

Відкритий лист Президенту України

Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.

Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.

По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.

Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.

В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.

Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.

На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я.

Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій.

Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів.

Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор.

На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.

Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей "Про відповідальність держав" за міжнародно-протиправні діяння.

Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.

На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:

По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;

По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;

По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;

По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року.

В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.

Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.

По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії.

Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.

Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.

В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.

За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора.

Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація.

Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні.

А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною.

Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.

Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.

В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.

Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції.

Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко

Надзвичайний і Повноважний Посол України,

Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),

Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),

Доктор юридичних наук,

Професор кафедри міжнародного права Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Київ, 31 березня 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3330197
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03.04.2022 23:13 Відповісти
винні всі громадяни рф і гарні і вбивці !
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03.04.2022 23:13 Відповісти
А є "гарні"?

Лучше и не скажешь
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03.04.2022 23:51 Відповісти
Макаревич , Невзоров ... відсотків 3-5 не більше
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04.04.2022 00:25 Відповісти
Батько наш Бандера!
Україно мати!
Да, еще хочу предупредить насчет иностранной прессы. Всех везде пускаем, везде водим, все показываем (***, но не все). Есть один внутренний момент. Для того, чтобы барыги вернулись в норы, нужна картина безопасного бизнеса. И мы, если хотим получать в бюджет, и немного в свою зарплату, то делаем красоту
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03.04.2022 23:15 Відповісти
Эти в первую очередь. Но наказаны дожны быть почти все из 140 млн кацапов. За редким исключением. Они выбирали и гордятся тем что эти мерзавцы делают.
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03.04.2022 23:18 Відповісти
Дай бог, что бы хоть 70 млн. голов свинособак осталось, на сей день...
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03.04.2022 23:21 Відповісти
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03.04.2022 23:19 Відповісти
Ні вони то навіть не обговорюється,все расеяне мають сукі пухнути від голоду через свою дурну голову всі поголовно!!!Нехай підари ідуть в гості до куйла і він їх годує!там має бути розруха і розпад тільки так у нас і в світі запанує мир.
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03.04.2022 23:20 Відповісти
И политиков, военных, чиновников и всех "героев голубого огонька"...
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03.04.2022 23:25 Відповісти
Всі кацапи повинні відповвдати! ВСІ !!!
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03.04.2022 23:28 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський вважає, що покарання за звірства в Україні має отримати не лише російських президент Путін". - Тоді як із цим злочинцем можна підписувати мирний договір? Просто не розумію.
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03.04.2022 23:30 Відповісти
Президент Володимир Зеленський вважає, що покарання за звірства в Україні має отримати не лише російських президент Путін. - це не російський президент,а за словами американського президента Байдена і на його американську думку - рашистський "м'ясник". Але це думка американського президента
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03.04.2022 23:33 Відповісти
Після Бучанської різні у нас Генеральний прокурор нацистка Венедиктова робить заяву що проти Путіна та Лаврова не можна порушувати кримінальну справу, що ще повині зробити ці виродки з Українцями?
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03.04.2022 23:35 Відповісти
Україна не може порушити таку кримінальну справу, тільки міжнародний суд.
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03.04.2022 23:55 Відповісти
Всю страну надо наказывать. Хотели самодостаточности? Пусть жрут её горстями.
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03.04.2022 23:40 Відповісти
Всі кацапи.
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03.04.2022 23:40 Відповісти
Цапи не мають право на життя! Смерть цапам!
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Цапи не мають право на життя! Смерть цапам!
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03.04.2022 23:47 Відповісти
Сорри, что на русском, но я долго тоже считала что ониневиноваты! им промыли мозги и тд и тп, сейчас на фоне трупов мирных людей это не имеет значения! Они уроды и должны быть стёрты с лица земли! Только полная Дерусификация, *****, даже гугл подсказал!
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03.04.2022 23:49 Відповісти
Підтримаю. До речі, не факт, що х.уло лідер мородору. Давно вважаю, що підполковники генералами не командують. Тому х.уло. просто, по нашому цап- відбувало, а керують інші люди. Якби не було, така риторика більш гордитися нашому президентові, на відміну від колишнього заглядання кудись там.
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03.04.2022 23:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nv_cAG0JaB0


Это для тех дебилов, которые считают, что в рашке виновны только ***** и вояки. Послушайте опрос - отрезвляет.
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03.04.2022 23:57 Відповісти
"
Питання не тільки в Путіні. Покарання має отримати все військове оточення, - Зеленський " - Это об этом он ведет переговоры с ними?
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04.04.2022 00:04 Відповісти
Кто считает что "коллективная ответственность" это нормально пусть писдует в рашку. Начать могут топовые коммертаторы.

Мы должны иногда придерживаться женевской конвенции...
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04.04.2022 00:21 Відповісти
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04.04.2022 01:12 Відповісти
Россия не должна развалиться! Ей нужно в этом помочь!!!
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04.04.2022 01:29 Відповісти
В человеческом мире нет справедливости .И ждать её не стоит.Это всего лишь иногда совпадение не более.Справидливость она в руках самих людей и её исполнение !По этому нужно спецотделение, имена всех участников известны и они должны быть уничтожены физически хоть год хоть 10 они должны быть уничтожены !
Также после войны запретить всем русским свиньям приезд в страну вплоть до пожизненых сроков также запретить и не принимать браки с русскими свиньями.После Бучи эту мразоту только на столбах вешать.
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04.04.2022 01:47 Відповісти
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04.04.2022 05:04 Відповісти
верно.
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04.04.2022 05:34 Відповісти
Ти також понесеш відповідальність, за те що знаючи за місяць до війни про наступ на цьому напрямку нічого не зробив.
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04.04.2022 06:51 Відповісти
#путинсгинь
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04.04.2022 08:20 Відповісти
 
 