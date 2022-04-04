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ООН (2767) жертви (1272)

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1417 цивільних, ще 2038 поранено, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія почала війну проти України, до 24:00 2 квітня 2022 року становлять 3455 цивільних (у зведенні добою раніше – 3342), зокрема 1417 загиблих (1325).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини в неділю.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним це стосується, наприклад, Маріуполя і Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації і не внесені до вищенаведеної статистики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні забрала життя щонайменше 1276 цивільних, ще 1981 людина поранена, - ООН

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 293 чоловіки, 201 жінка, 40 хлопчиків і 22 дівчаток, тоді як стать 59 дітей і 802 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 2038 поранених 41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, згідно з даними ООН, загинула дитина і ще троє було поранено.

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УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій і Луганській областях на 00.00 3 квітня був зафіксований 401 (381) загиблий і 784 (793) поранених на території, контрольованій урядом, і 67 (67) загиблих і 252 (246) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 949 (877) загиблих і 1002 (978) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 3 квітня загинуло 158 (158) дітей і було поранено 258 (254).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід відносити тільки на нові випадки, що мали місце 2 квітня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало деяку кількість випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється в документі.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Ви або реагуйте адекватно або саморозпустіться як сама нікчемна і неефективна структура у світі.
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03.04.2022 23:37
+5
Реально уже точно больше 10000, учитывая Мариуполь
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03.04.2022 23:39
+3
Це в день? Окупована вся Донецька та Луганські області, половина Харківської та Сумської. В одніх Бучі, Гостомелі та Ірпені вже більше 1000 в братських могилах, в Маріуполі йде на тисячі, за не офіційними даними на десятки тисяч, де недоорганізація ООН бере такі дані? Це якийсь сором.
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03.04.2022 23:46
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Ви або реагуйте адекватно або саморозпустіться як сама нікчемна і неефективна структура у світі.
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03.04.2022 23:37 Відповісти
оон сто лет реально что то не предпринимает
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03.04.2022 23:38 Відповісти
А я про що.
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03.04.2022 23:41 Відповісти
Реально уже точно больше 10000, учитывая Мариуполь
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03.04.2022 23:39 Відповісти
это самые низкие цифры
на самом деле намного больше
ведь в оккупированные города никого не пустят считать погибших
да даже в чернигове, харькове не могут быстро посчитать
и не факт что оон эти данные использует

в мариуполе после бомбежек бомбоубежища вышло вроде где то 300 человек
а там было 1500 где то их
весь город разрушен, там тысячи погибших
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03.04.2022 23:40 Відповісти
а ті люди, кого вивезли силою до рф, що з ними?
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03.04.2022 23:43 Відповісти
Мирний народ пройшов через смерть, тортури,насильство. Ще буде важко, ворог від злоби б'є куди попадя. Бережіть себе, збережіть Україну.
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Це в день? Окупована вся Донецька та Луганські області, половина Харківської та Сумської. В одніх Бучі, Гостомелі та Ірпені вже більше 1000 в братських могилах, в Маріуполі йде на тисячі, за не офіційними даними на десятки тисяч, де недоорганізація ООН бере такі дані? Це якийсь сором.
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Страшні цифри будуть після війни
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03.04.2022 23:47 Відповісти
неадекватні підрахунки. Тільки в бучі 400 трупів за сьогодні. Страшно думати про маріуполь. М'яко кажучи дивні ці європейці. Вони не розуміють масштабів катастрофи, якщо вважають й досі що в нас загиблих тільки1200
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03.04.2022 23:57 Відповісти
я думаю це в пять раз більше ООН це нікчемна організація підара..в!
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04.04.2022 00:10 Відповісти
Шо вони там рахують, вже також осліпли от кацапських кровавих грошей як і обсє? Так ви виродки приїдьте в Україну та сраний червоний хрест притягніть, і робіть свою справу на місці,за це вам гроші платять.
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04.04.2022 00:13 Відповісти
 
 