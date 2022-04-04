Через пошкодження мосту сполучення між Києвом та Черніговом з 4 квітня буде відбуватися через Гончарівське, - ОК "Північ"
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Оперативне командування "Північ" оприлюднило інформацію, що через руйнацію мосту сполучення між Києвом та Черніговим буде йти трасою через Гончарівське.
Як інфомує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному Фейсбуці ОК "Північ".
"У зв’язку із тим, що пішохідний міст, який сполучував Чернігів з дорогою на Київ, постраждав в наслідок артилерійських обстрілів, із 10:00 4 квітня буде відновлене сполучення для місцевих жителів та гуманітарних вантажів до 10 тон трасою через Гончарівське", - зазначається у повідомленні.
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Кому треба знають на місці як їхати.... коли вже цей непотрібний пи#дьож припиниться???!
Через Гончарівське-це по правому берегу Десни,переправа у Острі,і виїзд на Троєщину/Бровари.
Можна і на дамбу,з виїздом у Вишгород.
На фото аж ніяк не пішохідний міст,це міст в центр Чернігова з траси Е95,через Іванівку,Куличівку.
Пішохідний міст ніколи не був шляхом сполучення між Києвом і Чернігівом.
Орків на Чернігівщині вже немає,чого шифруватися?