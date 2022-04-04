УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15803 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 990 4
міст (827) Чернігівщина (1314)

Через пошкодження мосту сполучення між Києвом та Черніговом з 4 квітня буде відбуватися через Гончарівське, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст

Оперативне командування "Північ" оприлюднило інформацію, що через руйнацію мосту сполучення між Києвом та Черніговим буде йти трасою через Гончарівське.

Як інфомує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному Фейсбуці  ОК "Північ".

"У зв’язку із тим, що пішохідний міст, який сполучував Чернігів з дорогою на Київ, постраждав в наслідок артилерійських обстрілів, із 10:00 4 квітня буде відновлене сполучення для місцевих жителів та гуманітарних вантажів до 10 тон трасою через Гончарівське", - зазначається у повідомленні.

.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руйнування мосту через Десну не завадить постачати Чернігову продукти, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Й навіщо це писати у новинах, навіщо про це казати !!!
Кому треба знають на місці як їхати.... коли вже цей непотрібний пи#дьож припиниться???!
показати весь коментар
04.04.2022 00:33 Відповісти
орки и так знают эту дорогу, нечего парится
показати весь коментар
04.04.2022 01:10 Відповісти
а понтонний міст не можна зробити. Там, як я зрозумів траса не дуже. І виходить на Вишгород на дамбу.
показати весь коментар
04.04.2022 01:43 Відповісти
Некоректно.
Через Гончарівське-це по правому берегу Десни,переправа у Острі,і виїзд на Троєщину/Бровари.
Можна і на дамбу,з виїздом у Вишгород.
На фото аж ніяк не пішохідний міст,це міст в центр Чернігова з траси Е95,через Іванівку,Куличівку.
Пішохідний міст ніколи не був шляхом сполучення між Києвом і Чернігівом.
Орків на Чернігівщині вже немає,чого шифруватися?
показати весь коментар
04.04.2022 03:37 Відповісти
 
 