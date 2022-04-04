Партнери мають запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій за звірства Росії на Київщині, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає партнерів України запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя росії. Закликаємо наших партнерів запровадити нищівний пакет санкцій проти агресора. Зло має бути ізольоване від цивілізованого світу. Необхідно", - йдеться в повідомленні.

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