УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15800 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна Різня в Бучі
1 778 6
війна (56882) санкції (6873) Буча (498) Денис Шмигаль (2721)

Партнери мають запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій за звірства Росії на Київщині, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає партнерів України запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя росії. Закликаємо наших партнерів запровадити нищівний пакет санкцій проти агресора. Зло має бути ізольоване від цивілізованого світу. Необхідно", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
показати весь коментар
04.04.2022 00:20 Відповісти
Никогда не дойдет. Бабло побеждает всьо. Только для нас это будет понятно быстро, а для них отложено
показати весь коментар
04.04.2022 00:27 Відповісти
До нас это дошло ещё сто лет назад, сейчас очередное обострение "братской" любви тоталитарного маньяка.
показати весь коментар
04.04.2022 00:27 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 01:48 Відповісти
если не будет эмбарго то россия в этом году получит рекордную сумму за продажу нефти и газа. В день им где-то по миллиарду долларов приходит
показати весь коментар
04.04.2022 02:10 Відповісти
а до цього які санкції були?може хватить дурити людей і грати в свою гру?люди ж не простять
показати весь коментар
04.04.2022 07:39 Відповісти
 
 