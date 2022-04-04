Партнери мають запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій за звірства Росії на Київщині, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає партнерів України запровадити проти РФ нищівний пакет санкцій.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Злочини окупантів щодо цивільних людей у Київській області показали справжнє обличчя росії. Закликаємо наших партнерів запровадити нищівний пакет санкцій проти агресора. Зло має бути ізольоване від цивілізованого світу. Необхідно", - йдеться в повідомленні.
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Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)