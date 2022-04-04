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літак (2015) Повітряні сили (1303)

3 квітня було вражено 6 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні Сили.

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

За добу 3 квітня сили української Протиповітряної оборони вразили 6 цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Командування Повітряних Сил у фейсбуці. 

"3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - зазначається у повідомленні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Гастамель, так по скрепному рашист
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04.04.2022 00:27
+15
Не знаю, наскільки правда, але тут "Повідомляється, що сьогодні "Нептуном" влучили по новому російському фрегату "Адмірал Ессен"."
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04.04.2022 00:25
+9
и Гастомель кацап палишся как твой брат бурят в коробочке или как десант поскопской скопской в бмд 4 нано броня которого как вещала звезда не даст сгореть экипажу и выполнить жадучу добыть чудо дивное стиральную машину
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04.04.2022 00:28
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Гастамель, так по скрепному рашист
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04.04.2022 00:27 Відповісти
може, третього квітнего, як казала міністр наталя яресько?...
не березня...
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04.04.2022 07:33 Відповісти
Не твоє кацапське діло, знайшли чи ні.
Але чи правда збили хоч один, доказів немає. Місця падіння немає. Можливо, в перші дні війни робили контрпропаганду.
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04.04.2022 00:28 Відповісти
А кацап може думати? Питання риторичне.
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04.04.2022 00:50 Відповісти
и Гастомель кацап палишся как твой брат бурят в коробочке или как десант поскопской скопской в бмд 4 нано броня которого как вещала звезда не даст сгореть экипажу и выполнить жадучу добыть чудо дивное стиральную машину
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04.04.2022 00:28 Відповісти
ГАстомель ? Кацап, чи шо?
Якщо шукаєш родичів , то вони десь тут на фотці, частинами.
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04.04.2022 00:32 Відповісти
Реєстрація:
03.04.2022 - ну ви зрозуміли, Гастомель
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04.04.2022 00:32 Відповісти
Мамка твоя гАстомель, шлюха русская
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04.04.2022 00:33 Відповісти
https://postlmg.cc/VSMWgz9d
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04.04.2022 00:41 Відповісти
сейчас это кацапское гавно скажет что это фейк - нет второго кацаполёта...
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04.04.2022 00:51 Відповісти
Хай сам шукає,як йому треба. Кацапам щось доказувати то марна справа.
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04.04.2022 01:34 Відповісти
Квітня, не березня
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04.04.2022 00:24 Відповісти
Ил-22? Такой как в Сирии самострел орки сделали?. Просим повторить! На бис!
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04.04.2022 00:24 Відповісти
Два самолёта, вертолёт и самолёт-ретранслятор снизили свою военную активность в Украине.
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04.04.2022 00:24 Відповісти
лол эти предурики зятянули это барахло в зону где работает ПВО
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04.04.2022 00:25 Відповісти
Ходят слухи, что это ПВО подтянули под позиции кацапов. Не знаю, на сколько правда.
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04.04.2022 00:30 Відповісти
вполне могли
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04.04.2022 00:34 Відповісти
Не, это все враньё наше ПВО ещё 24.02 уничтожено
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04.04.2022 00:37 Відповісти
Это первый раз. 03.03.22 повторно. Все. Зуб дал конашенок
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04.04.2022 09:27 Відповісти
Не знаю, наскільки правда, але тут "Повідомляється, що сьогодні "Нептуном" влучили по новому російському фрегату "Адмірал Ессен"."
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04.04.2022 00:25 Відповісти
Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников.

По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен".

Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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04.04.2022 00:56 Відповісти
Вертоліт? Може гелікоптер?
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04.04.2022 00:25 Відповісти
Нехай буде вертоліт.

Друже, *****....
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04.04.2022 00:28 Відповісти
Гвинтокрил 🙃
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04.04.2022 00:28 Відповісти
вертибульд рузге нано
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04.04.2022 00:29 Відповісти
Гвинтокрил подобаэться.
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04.04.2022 00:38 Відповісти
Гвинтокрил це у ЗСУ а у недолюдей с аквфрешем вертибульд
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04.04.2022 00:42 Відповісти
Може там в Бєлгороді впав той підбитий іл-22 і від того там було чутно взрив, кажуть там є якийсь аеродром.
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04.04.2022 00:27 Відповісти
Іл- 22 здійснив аварійну посадку в ростові , а не в белгороді !
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04.04.2022 00:30 Відповісти
Палають орки , як в небі , так і на землі - навіть в пеклі вам не буде спокійно , кляті москалі , за ті звірства , які ви вчиняєте з украінцями 😠
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04.04.2022 00:27 Відповісти
Ил-22 - экспериментальный самолёт ОКБ Ильюшина, первый советский реактивный бомбардировщик, а также первый советский тяжёлый 4-двигательный реактивный самолёт.
Самолёт испытывался в два этапа в 1947-1948 годах, однако в серию передан не был.

кто накосячил ?
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04.04.2022 00:27 Відповісти
Ил-22ПП, или подобная ему пока летающая у кацапов х@@та
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04.04.2022 00:31 Відповісти
Наверное Ил-20 (по кодификации NATO: Coot - «Лысуха») - советский военный самолёт радиоэлектронной разведки на базе пассажирского самолёта Ил-18. Оборудован РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
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04.04.2022 00:46 Відповісти
Это говно Стингером не достанешь. Работа Бука или С-300, дай Бог им здоровья
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04.04.2022 15:41 Відповісти
Виправляйте заголоввок
3 КВІТНЯ було вражено 8 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22.
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04.04.2022 00:29 Відповісти
Да ясно все, потерьнет
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04.04.2022 00:31 Відповісти
летает высоко лол 12 км потолок высоко да однако
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04.04.2022 00:32 Відповісти
Это даун думает, что у нас только Стингеров есть. Ему же Шойгу ещё 24.02 сказал, что украинское ПВО полностью подавлено
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04.04.2022 00:35 Відповісти
В Украины есть куча ЗРК которые могли на практике доказать что этот самолет тяжелее воздуха.
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04.04.2022 00:32 Відповісти
Ну ты же понимаешь что в Украины есть не только стингеры, буки никотине отменял
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04.04.2022 00:34 Відповісти
что ты свинорус забыл на Цензоре...?
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04.04.2022 00:43 Відповісти
У тебе уплотнітєль поміж вухами рассипался, кацапчику
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04.04.2022 00:34 Відповісти
Угу. К тому же московитская говнопропаганда уже месяц каждый день верещит о полном уничтожении Украинских ПВО и ВВС. А руснявые пепелацы сами падают, бо тяжелее воздуха.
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04.04.2022 00:35 Відповісти
Там в Херсоне взрывы какие-то
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04.04.2022 00:37 Відповісти
Іл-18, військовий варіант ... недобили, а то добре гупнуло б ...
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04.04.2022 00:38 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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04.04.2022 00:41 Відповісти
Да чё вы так агрессивно, просто нидалители. Хатели, но нидалители. Бывает
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04.04.2022 00:41 Відповісти
Трактори з Мелітополя перегнали аж у Чечню: кадирівці накрали агротехніки на мільйон євро.

https://www.youtube.com/watch?v=5kocMF77puM
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04.04.2022 00:41 Відповісти
накрали и что За нукера помощь от пармезана семье нукера мешко картошка мешок лук и какой то ещё саломы
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04.04.2022 00:51 Відповісти
ну так, якби то нива, то я б вручну налаштував. а на джондірах без програми працювати не буде - половину зерна в солому. А відчепиш електроніку - взагалі не заведеться
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04.04.2022 02:16 Відповісти
З території колишнього Краснопільського району, що на Сумщині, трактори і комбайни перегнати на бєлгородщину.
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04.04.2022 03:21 Відповісти
Гребуть все що під руку потрапить. Там параші мабуть одні злидні. А наше бидло, наслухавшись кацапських пропагандонів, розказувало, як на кацапстані багато живуть.
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04.04.2022 14:10 Відповісти
шоб розуміти, ще скільки роботи - у 2021 р ПКС росії мали 548 винищувачів (у т.ч., 306 багатоцільових, з них 97 Су-35С, 71 Су-27СМ/СМ3, 91 Су-30СМ, 42 МиГ-29СМТ), 445 ударних літаків (у т.ч., 122 Су-34, 69 Су-24М/М2, 139 Су-25СМ/СМ3 та 10 МиГ-31К), а також 138 літаків дальньої авіації (у т.ч. 16 Ту-160, 60 Ту-95МС/МСМ та 60 Ту-22М3). Усього це 1121 літак, а на 2 квітня за даними ГШ ЗСУ їх втрати склали 143 літаки.
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04.04.2022 00:53 Відповісти
Хто вам сказав що вони усі літають?
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04.04.2022 01:35 Відповісти
Не усі, а десь так 700-800, що теж немало. І не всі вони можуть бути задіяні в Україні. Рашка багато куди ще носа встромила. Та і на своїх кордонах має штанці підтримувати.
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04.04.2022 02:33 Відповісти
Про 500 літаючих винищувачів та ударних ще можу з натяжкою повірити... Тоді третини вже нема, стали тяжчими за повітря
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04.04.2022 04:49 Відповісти
с большой надеждой, что самолет ил-22 и весь его дебильный экипаж разбились об Землю... если не успели, то хочется пожелать смерти самолету и всему экипажу при следующем взлете!
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04.04.2022 05:25 Відповісти
 
 