3 квітня було вражено 6 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні Сили.
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За добу 3 квітня сили української Протиповітряної оборони вразили 6 цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Командування Повітряних Сил у фейсбуці.
"3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.
Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - зазначається у повідомленні".
Будь ласка, зачекайте...
не березня...
Але чи правда збили хоч один, доказів немає. Місця падіння немає. Можливо, в перші дні війни робили контрпропаганду.
Якщо шукаєш родичів , то вони десь тут на фотці, частинами.
03.04.2022 - ну ви зрозуміли, Гастомель
По данным, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен".
Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
Друже, *****....
Самолёт испытывался в два этапа в 1947-1948 годах, однако в серию передан не был.
кто накосячил ?
3 КВІТНЯ було вражено 8 цілей - 2 літаки, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та уражений літак-ретранслятор Іл-22.
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
https://www.youtube.com/watch?v=5kocMF77puM