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Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 3 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці  Генштабу ЗСУ. 

В інформації зазначається: "Закінчується тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 3 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 644 танки і 1 830 броньованих машин

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.

Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не досягнувши мети, ворог відмовився від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
"СВОЄ НАТО" та Росія як "гарант миру" / Євген МАГДА прокоментував нюанси переговорного процесу.

Як гарантії не поширюються на Донбас, на Донецьку та Луганську область та на Крим? У нас не може бути територіальна цілісність в контексті подвійних стандартів, бо всі говорять, що ми за територіальну цілісність.

Країни гаранти будуть сприяти вступу України до Європейського союзу. Який інтерес Китаю до вступу України у Європейський союз? Який інтерес росії? Як Британія після Брекзіту, після її виходу з Європейського союзу буде сприяти? Як будуть сприймати її позицію? Як Туреччина, яка десятки років не може стати членом Європейського союзу, яку тримають в передбаннику буде сприяти Україні вступу в Європейський союз?

https://www.youtube.com/watch?v=-LgdKOkBwD4
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04.04.2022 00:43
+3
Назад они уже не зайдут
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04.04.2022 00:41
+3
Смерть кацапам!
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04.04.2022 00:43
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Назад они уже не зайдут
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04.04.2022 00:41 Відповісти
Скорее всего не зайдут, но *** их знает. Они в этой войне уже столько непредсказуемых тупостей и ******* натворили. Могут, например, перегруппироваться и всей этой группировкой попытаться рвануть по западной границе с Польшей.
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04.04.2022 01:18 Відповісти
Смерть кацапам!
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04.04.2022 00:43 Відповісти
"СВОЄ НАТО" та Росія як "гарант миру" / Євген МАГДА прокоментував нюанси переговорного процесу.

Як гарантії не поширюються на Донбас, на Донецьку та Луганську область та на Крим? У нас не може бути територіальна цілісність в контексті подвійних стандартів, бо всі говорять, що ми за територіальну цілісність.

Країни гаранти будуть сприяти вступу України до Європейського союзу. Який інтерес Китаю до вступу України у Європейський союз? Який інтерес росії? Як Британія після Брекзіту, після її виходу з Європейського союзу буде сприяти? Як будуть сприймати її позицію? Як Туреччина, яка десятки років не може стати членом Європейського союзу, яку тримають в передбаннику буде сприяти Україні вступу в Європейський союз?

https://www.youtube.com/watch?v=-LgdKOkBwD4
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04.04.2022 00:43 Відповісти
люди в Буче погибли не напрасно.русне *****.
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04.04.2022 00:44 Відповісти
Та, ***, панятна, шо в Киев нихто не заедет. Харьков щас на ушах. Тэрики не понимают(точнее понимают, но у них постоянная передислокация) откуда полезут орки. Перекрыто всьо игрушки по местам. Наземное любое будет перемолото в фарш. Воздух плохо
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04.04.2022 00:50 Відповісти
Зараз у тік-тоці просувається тема що москалі відводять війська щоб застосувати по Києву ядерну зброю.
Країнам гарантам слід опрацювати і такий сценарій (краще б не злетіла).
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04.04.2022 00:55 Відповісти
А хто ці слухи розповсюджує? Руснява пропаганда чи наші?
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04.04.2022 01:20 Відповісти
С какого перепуга тимчасово? Если бы полностью не передумали Киев брать, то окопались и сидели бы набирая сил. А раз уходят, значит точно не собираются возвращаться. Все силы сейчас на Донбасс брошены... Изюм, Северодонецк - вот тут решается кто в этой войне победителем будет..
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04.04.2022 01:13 Відповісти
Тут ключове слово «тимчасово». Київ вони в спокої не залишать. Це ж, скоріше за все, можуть бути не наземні війська. Путін здатен на найстрашнішу підлість, якщо його хтось не зупинить з Божою поміччю.
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04.04.2022 01:16 Відповісти
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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04.04.2022 02:37 Відповісти
я пам`ятаю як преЗедент "обіцяв" роздати людям зброю.... це б ДУЖЕ допомогло УКРАЇНЦЯМ в Бучі, Ірпені, Каховці, Херсоні та де інде...

але, НАПЕВНО, єрмаки, сивохи та шефіри...заборонили...
Люди...думай-ТЕ! я навіть не хочу відслідковувати в якому окрузі голосували за медведчука, рабіновича, шуфрича, ківу, бойка, бужанского, дубінского...за руSSкій мір....
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04.04.2022 09:46 Відповісти
 
 