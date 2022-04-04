Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 3 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
В інформації зазначається: "Закінчується тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва. Окупанти продовжують нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.
На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.
На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.
На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.
На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.
За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя.
Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області".
Будь ласка, зачекайте...
Як гарантії не поширюються на Донбас, на Донецьку та Луганську область та на Крим? У нас не може бути територіальна цілісність в контексті подвійних стандартів, бо всі говорять, що ми за територіальну цілісність.
Країни гаранти будуть сприяти вступу України до Європейського союзу. Який інтерес Китаю до вступу України у Європейський союз? Який інтерес росії? Як Британія після Брекзіту, після її виходу з Європейського союзу буде сприяти? Як будуть сприймати її позицію? Як Туреччина, яка десятки років не може стати членом Європейського союзу, яку тримають в передбаннику буде сприяти Україні вступу в Європейський союз?
https://www.youtube.com/watch?v=-LgdKOkBwD4
Країнам гарантам слід опрацювати і такий сценарій (краще б не злетіла).
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
але, НАПЕВНО, єрмаки, сивохи та шефіри...заборонили...
Люди...думай-ТЕ! я навіть не хочу відслідковувати в якому окрузі голосували за медведчука, рабіновича, шуфрича, ківу, бойка, бужанского, дубінского...за руSSкій мір....