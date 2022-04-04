Не бачу заяв членів Радбезу ООН щодо звірств окупантів на Київщині, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов розчарований відсутністю реакції Ради безпеки ООН на страшні злочини, скоєні російськими терористами на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не бачу заяви членів Ради безпеки ООН. Є у нас така інституція в світі. Я вважаю, після того, що відбулося, після того, як стало відомо всьому світу, вони б мали терміново зібратись, терміново дати оцінку і врешті-решт вирішувати, хто там має бути в цій Раді, хто там не має бути", - наголосив він.
За словами Данілова, неприпустимою є ситуація, коли деякі країни власний добробут цінують набагато вище, ніж життя людей.
"Це дивно виглядає - наша країна виборює на сьогоднішній день незалежність, свободу для всієї Європи. Це розуміють поляки, країни Балтії, а от поведінка тих самих німців, які кажуть, що для них власний добробут набагато вище, ніж життя людей, - в сучасному світі ці речі є неприпустимі", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Пишет немецкий журналист Борис Райтустер
https://www.facebook.com/boreits/posts/528540685303868
Штайнмайер, Шрёдер, Меркель и Ко. - бездна предательства? Подозрительная информация в Москве о Меркель и КГБ
Моя новая статья - специально для Вас переведена (немецким читателям тут не могу ее показывает - Facebook меня снова на 30 дней заблокировал. Цензура идет вовсю!).
"У нас в стране бездна измены" - эта фраза канцлера Конрада Аденауэра от 7 ноября 1962 года в контексте дела "Шпигеля" с участием основателя "Шпигеля" Рудольфа Аугштайна (СвДП) и министра обороны Франца Йозефа Штрауса (ХСС) вошла в историю. И сегодня она остается более чем спорной.
Эти слова пришли мне на ум, когда я прочитал интервью газеты Berliner Tagesspiegel с украинским послом Андреем Мельником. Обвинения, которые он выдвинул против федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ), более чем вопиющи. И, к сожалению, они совпадают с моей информацией из других источников. Я не помню, чтобы иностранный посол в Берлине нападал на главу государства в таких открытых выражениях. Штайнмайер известен своими чрезвычайно тесными контактами с российским руководством. Один высокопоставленный иностранный политик рассказал мне, как над тогдашним министром иностранных дел на переговорах откровенно и фекальным вульгарным языком издевался министр иностранных дел Путина Сергеей Лавров - и признавал это с дружеской улыбкой. "Мне никогда в жизни не было так стыдно", - сказал политик. Другие источники также сообщают о постыдном угодничестве Штайнмайера, который в молодые годы писал для леворадикальной газеты, финансируемой ГДР.
Теперь Мельник обвиняет Штайнмайера в том, что он сам к своему отказу от прежней политики в отношении России относится несерьезно. "Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни случилось, даже агрессивная война не играет там особой роли", - сказал Мельник в интервью газете Tagesspiegel. С точки зрения Путина, "нет украинского народа, нет языка, нет культуры, а значит, нет и государства". Штайнмайер, похоже, разделяет идею о том, что украинцы на самом деле не являются субъектом, - продолжает Мельник. В качестве примера он привел концерт солидарности с Украиной, организованный президентом Германии, на котором выступали и российские музыканты - и который Мельник поэтому бойкотировал.
"С моей точки зрения, концерт был четким сигналом в сторону Москвы, возможно, даже, чтобы показать Путину: "Я держу здесь линию"". - Это самое резкое заявление в интервью Мельника. По сути, он называет главу государства московским человеком. Что опять же, к сожалению, совпадает с моей информацией от хорошо информированных источников. Штайнмайер, Шредер, Меркель и, в меньшей степени, Шольц являются "связью Кремля" в Берлине. Первые три активно добивались того, чтобы Германия зависела от Москвы и фактически больше не могла себя защитить. Шрёдер фактически находится на содержании Кремля, отец Меркель уже был тесно связан с окружением КГБ, а в её биографии до мирной революции также можно найти множество подозрительных фактов, несмотря на то, что она была тщательно вычещена. "С ее резюме она не прошла бы проверку при приеме на работу даже в качестве привратника на любом государственном предприятии", - сказал мне однажды один высокопоставленный политик.
В Москве ко мне обратились из кругов безопасности по поводу тесных контактов Меркель с КГБ. Один офицер, занимающий важный пост в секторе безопасности, открыл мне после нескольких бокалов, полный гордости немыслимые подробности: от вербовки в юном возрасте до "контакта", который теперь герметично закрыт, потому что знает слишком много. Термин, которым мой собеседник из разведывательной среды описывал "контакта", имел какое-то отношение к высшим чинам и офицерству, но я не хочу вдаваться в подробности. В то время я считал эти заявления, услышанные независимо из разных источников, дезинформацией, поскольку они исходили из кремлевского окружения. Другой источник, близкий к Кремлю, сказал о Шредере: "Борис, вы всегда говорите, что среди вас почти нет коррупции. Мне смешно. Только посмотрите, как легко купить у вас бывших глав правительств!". Тот же источник уже рассказывал мне о планах Шрёдера относительно "Газпрома", когда он еще был исполняющим обязанности канцлера. "Меркель сознательно привела Германию к зависимости от России и Китая", - написал совсем недавно бывший глава Ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маассен.
Как молодой социалист, Олаф Шольц был тесно связан с Восточным Берлином и не скрывал этого. По данным исследователей Штази, в то время он также был их мишенью. Согласно моим источникам, он был предпочтительным кандидатом Москвы на пост канцлера. Потому что у них были рычаги давления на него, говорили они. Это невозможно проверить. Дело в том, что Меркель, очевидно, пыталась сделать его своим преемником и ставила массивные препятствия на пути своего коллеги по партии Лашета. Баербок, которая всегда критически относилась к Кремлю, также была отстреляна крупными СМИ, на которые Меркель имела решающее влияние.
Сейчас Шольц внешне придерживается твердого курса и в своих выступлениях критикует Путина не меньше, чем это делала Меркель. Но если присмотреться повнимательнее, то многое говорит о том, что это потемкинские деревни, которые почти не подвергаются сомнению в СМИ. За исключением, например, газеты "Welt", которая расследовала, как канцелярия фактически саботирует продажу оружия Украине за кулисами (см., например, статью WAFFEN FÜR UKRAINE - Die seltsame Untätigkeit des Olaf Scholz). В нем говорится: "Расследования WELT предполагают, что тормоза были спущены на тормозах прежде всего Канцлерским управлением. Лидер фракции Союза Фридрих Мерц (ХДС) в среду в Бундестаге попросил Олафа Шольца занять позицию в отношении вялотекущих поставок оружия Украине. Канцлер ни единым словом не коснулся этого вопроса".
Далее в статье: "Эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер подверг Шольца в воскресенье резкой критике. 'До сих пор казалось, что в канцелярии все было продумано: Мы хотим, чтобы война была короткой, и не поставляем оружие", - сказал Кизеветтер. 'Таково же настроение в значительной части парламентских групп СДПГ и "зеленых"'. Он призвал светофорную коалицию выработать образ мышления, который позволит Украине "выиграть эту войну, которая противоречит международному праву"."
Список можно продолжить. Сейчас на странице газеты Welt (к сожалению, снова, как и многие другие взрывоопасные статьи, спрятана за "платной стеной"): "Федеральное правительство отказывается поставлять Украине танки из Германии. Киев попросил у министра обороны Ламбрехта 100 боевых машин пехоты Marder. Первоначально в просьбе было отказано. В то же время министр ссылается на канцелярию - и вдруг отказывается от строгой секретности".
Отметить следует также циничную улыбку, с которой Шольц отреагировал в Бундестаге на просьбу лидера парламентской группы "Союз" Фридриха Мерца ответить на выступление президента Украины Владимира Зеленского, как тот требовала во время прямой связьи с Бундестагом - не говоря уже о том, что в выступлении прозвучало прямое обращение к канцлеру.
Но не только смех Шольца был коварным. Берлин замедляет поставки оружия, блокирует санкции и жесткие шаги против Москвы, продолжает кофинансировать войну за счет немецких платежей за нефть и газ в Москву. Двуличие, с которым Шольц, Штайнмайер и Ко. поддерживают Украину на словах и наносят ей удар в спину на деле, почти на уровне ГДР.
Посол Мельник, которому, что немаловажно, "вроде как запрещено" даже войти в Канцлерамт, согласно газете FAZ, рассказал, что сказал ему министр финансов Кристиан Линднер сразу после начала российского захвата. Линднер хотел говорить не о помощи пострадавшей стране, а о будущем русском марионеточном правительстве. "У
Це видно і без подібних статей.
Тому я так критично пишу про "західні цінності", про які втирають західні "лідери", повчають інших, вимагають, а на самих нема де печатки ставити.
І тому всі ці "лідери" прямо винні в геноциді українців.
Плюс к этому, ООСовские бригады и до 24 не отдыхали, а были и до этого в секторе на ротации уже по несколько месяцев. Вот над этим и думай, секретарь РНБО, о не про ООН
І "ізгоїв" не випускають зі "світоча демократії". Та й по території концтабору теж їм не можна пересуватися на потязі, літаку та сідати на корабель. Ото скільки автом доїдеш - то твоє.
А скільки сотень мільйонів вклали в облаштування "добровільних" ізоляційних таборів. І кубинський байстрюк закупив по 10 доз на одну людину.
Ґвалт вже за 6-ту хвилю, з того, що знайомі розказують.
Я читала в січні, що війну розглядали як один з варіантів з'їхати з "ковідної боротьби", бо "великі лідери" зайшли занадто далеко, щоб просто так оголосити піплу, що у нього забрали два роки життя і вбили економіку та провели соціальний і медичний експеримент, з-поміж інших, під приводом "турботи" щодо одного з багаточисельних вірусів. Правда, ті версії не враховували повномасштабне вторгнення. Так, чергове загострення, достатнє для відволікання уваги. Мені не хотілося в це вірити.
Але завжди складається кілька факторів.
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)