За добу 3 квітня на Донеччині поранено 5 цивільних осіб, - ОВА
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Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію про загиблих цивільних в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив у телеграмі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив: "Росія вбиває цивільних! За 3 квітня росіяни поранили ще 5 мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 в Георгіївці і 1 у Мар'їнці.
Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Кожен воєнний злочинець буде покараний!"
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