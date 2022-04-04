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Про переговори з РФ після всіх звірств окупантів важко говорити, але я повинен це зробити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Зеленський заявив, що перемовини з РФ потрібно вести, не дивлячись на всі звірства, які чинять окупанти на території України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю CBS, інфомрує Цензор.НЕТ.

"У мене як у президента України не може просто бути людської позиції щодо президента Володимира Путіна і щодо діалогу з РФ. Я повинен відстоювати інтереси своєї держави. І тому, повірте мені, складно загалом говорити про те, як після того звірства, що вони зробили, як ми взагалі можемо вести з Росією будь-які перемовини. Це складно, якщо говорити на людському рівні. Але як президент я повинен це зробити", - наголосив Зеленський.

За словами президента, будь-яка війна має закінчитись.

"Я готовий до діалогу, про який я говорю весь свій президентський термін", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
зеленський ніякий не герой. Він співучасник всього цього. Свідомо,не свідомо,по***. Володіючи інформацією можна було якщо не запобігти, то мінімізувати цей терор. Банальною евакуацією (по тро я вобше мовчу),коли було можна це зробити. Він забив ***. Він співучасник.
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04.04.2022 01:04
+64
Так нічого й не зрозумів.

Як було дурне, так і лишилося.
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04.04.2022 01:01
+54
Які переговори з катом, не слухай своє оточення, слухай народ!
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04.04.2022 01:01
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В отставку и под трибунал...
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04.04.2022 11:16 Відповісти
дурень зеленый, придурок, або зрадник
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04.04.2022 16:25 Відповісти
приходится, увы.
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05.04.2022 03:20 Відповісти
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