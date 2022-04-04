Окупанти виводять у Білорусь підрозділи з-під Києва та літаками перекидають їх до Бєлгорода, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомлнні відзначається: "На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування".
Топ коментарі
+13 Sanya T
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Давно всім війковим експертам ясно, що відступивши підрозділи НЕ МОЖНА зразу кидати у бій знову.
Воно було до того м'ясом, а зараз стане ще і тухлим м'ясом.
Та ще і інші підрозділи з якими буде стикатися розкладе морально.
Про це в повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається у зведенні станом на 18.00, у зв'язку з початком відведення підрозділів збройних сил російської федерації з району міста Суми, ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.
За даними Генштабу, на Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, білоруськими прикордонниками не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до білорусі крадений транспорт та інше майно.
На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.
Генштаб зазначає, що на Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Зокрема, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.
Повідомляється, що загарбники зазнають втрат у живій силі та військовій техніці. Зокрема, у районі Харкова мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку втратила майже 80% особового складу.
Через значні втрати особового складу близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися. Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.
За інформацією Генштабу, порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у визволених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій.
Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, війська російської федерації з 24 лютого по 3 квітня втратили вже близько 18 тисяч осіб, 644 танки, 143 літаки, 134 гелікоптери, багато іншого озброєння й техніки.
Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.
В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.
Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.
Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.
Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?
Ничего.
Они умылись кровищей.
Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.
И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.
Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.
А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.
Рановато бежать впереди паровоза.
Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.
Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.
Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и р
Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.
Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.
Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.
Российские же заводы работают.
Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.
У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.
По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».
Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.
Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.
Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.
Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.
Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.
Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.
Тяжело п
Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.
О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.
Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.
В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.
Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.
Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).
Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.
Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.
Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.
Все это есть.
Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.
Мучения миллионов беженцев.
Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.
Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.
Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.
Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.
Месяц войны.
Мы победим.
Кирилл Данильченко