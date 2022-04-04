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Окупанти виводять у Білорусь підрозділи з-під Києва та літаками перекидають їх до Бєлгорода, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлнні відзначається: "На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території республіки білорусь до російської федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних Сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніш зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог перегруповує сили на Донецькому напрямку. Туди перекидають підрозділи з Калінінградської області, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
и погонят на убой
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04.04.2022 01:15
+12
Российский фрегат проекта 11356Р «Буревестник» получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. Об этом «Думской» сообщили источники в Военно-морских силах Украины. Наши собеседники отказались уточнять, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен корабль оккупантов. По данным редакции, «прилетело» в борт фрегата «Адмирал Эссен». Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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04.04.2022 01:19
+9
мурза их так отмудохали что чмони сцутся И кем доукомплектовывать их бтгр к нам вваливались с некомплектом в личном составе в 20- 30% по личному составу по штату мирного времени
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04.04.2022 01:17
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Там переукомплектуют, довооружат, и погонят на лугандон.
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04.04.2022 01:13 Відповісти
и погонят на убой
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04.04.2022 01:15 Відповісти
мурза их так отмудохали что чмони сцутся И кем доукомплектовывать их бтгр к нам вваливались с некомплектом в личном составе в 20- 30% по личному составу по штату мирного времени
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04.04.2022 01:17 Відповісти
Будут доскребать свое зверье по всей стране-помойке и ее метастазам. ***** запопало, как член в рукомойник, для него теперь либо хоть какая-то победа, которую оно сможет продать своему стаду, либо шарфик/табакерка/некошерная маца.
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04.04.2022 01:20 Відповісти
стаду продавать уже давно ничего не надо (имхо, начиная с оккупации Крыма, все повязаны - поддержка преступления = соучастие). есть плетка (вроде, пока еще есть, но если хорошими темпами продолжить утилизировать, то скоро не станет, а вот уж тогда шарфик)
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04.04.2022 05:29 Відповісти
мурза чтобы ты понял уровень рузге систем маскировки https://twitter.com/i/status/1510725441446977543
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04.04.2022 01:20 Відповісти
Это уже не клинический дебилизм, это какая-то тупиковая ветвь эволюции гуманоидов
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04.04.2022 01:23 Відповісти
Те, кто вышли из Украины живым, захотят ли заходить снова? Второй раз может не повезти. Опять искушать свою судьбу - дурная затея.
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04.04.2022 01:21 Відповісти
Мы не можем знать всех тонкостей процессов брожения дерьма в головах русни. К тому же, заградотряды на стране-помойке никто не отменял.
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04.04.2022 01:26 Відповісти
ну мурза тут придётся вспоминать Итальянские войны и тамошние нравы в плане психологии воюющих сторон а точнее в ландскнехтах и их нравах по поводу возможности пограбить и уйти с награбленным но те то хоть своих не бросали как то- корпоративная этика была пля тут ближе к жуженям которых вырезали Тюрки или как там их
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04.04.2022 01:49 Відповісти
На Харьков собираются?
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04.04.2022 01:14 Відповісти
В Харькове только силовиков внутренних, полиция, СБУ, 40 тыс. Ментовский город, думаю не пойдут
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04.04.2022 01:16 Відповісти
В Харькове 92 бригада..СБУ, менты- сурьезные ребята, суровые такие..92 так, на подхвате у этих чудо- богатырей
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04.04.2022 02:01 Відповісти
Нє! Белгород отбивать. Там у кацапів дупи рве від страху.... https://www.dialog.ua/russia/249258_1649013731
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04.04.2022 03:26 Відповісти
Скрепных пердаков там рвёт нещадно
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04.04.2022 08:14 Відповісти
Може треба вже вдарити по Білгороду?
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04.04.2022 01:15 Відповісти
знову?
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04.04.2022 01:21 Відповісти
Чорнобаївку?
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04.04.2022 01:58 Відповісти
Типіли.
Давно всім війковим експертам ясно, що відступивши підрозділи НЕ МОЖНА зразу кидати у бій знову.
Воно було до того м'ясом, а зараз стане ще і тухлим м'ясом.
Та ще і інші підрозділи з якими буде стикатися розкладе морально.
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04.04.2022 01:15 Відповісти
У них срок, 9мая, надо успеть
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04.04.2022 01:18 Відповісти
да уж фетішисти вони обдовбані.
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04.04.2022 01:20 Відповісти
Встигнути стати 200?
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04.04.2022 02:23 Відповісти
200 мая...
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04.04.2022 05:24 Відповісти
дай Бог!
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04.04.2022 12:39 Відповісти
Российский фрегат проекта 11356Р «Буревестник» получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских защитников. Об этом «Думской» сообщили источники в Военно-морских силах Украины. Наши собеседники отказались уточнять, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен корабль оккупантов. По данным редакции, «прилетело» в борт фрегата «Адмирал Эссен». Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.
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04.04.2022 01:19 Відповісти
Гарна новина
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04.04.2022 02:24 Відповісти
Навчання скінчилися? Урок про радіацію засвоїли? Сволота.
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04.04.2022 01:23 Відповісти
Росія перекидає на територію Донецької та Луганської областей окремі підрозділи зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади, базованої у Калінінградській області.

Про це в повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається у зведенні станом на 18.00, у зв'язку з початком відведення підрозділів збройних сил російської федерації з району міста Суми, ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

За даними Генштабу, на Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, білоруськими прикордонниками не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до білорусі крадений транспорт та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

Генштаб зазначає, що на Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Зокрема, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Повідомляється, що загарбники зазнають втрат у живій силі та військовій техніці. Зокрема, у районі Харкова мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку втратила майже 80% особового складу.

Через значні втрати особового складу близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися. Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

За інформацією Генштабу, порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у визволених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, війська російської федерації з 24 лютого по 3 квітня втратили вже близько 18 тисяч осіб, 644 танки, 143 літаки, 134 гелікоптери, багато іншого озброєння й техніки.
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04.04.2022 01:26 Відповісти
Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.

Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.
В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.
Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.
Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.
Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?
Ничего.
Они умылись кровищей.
Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.
И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.
Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.
А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.
Рановато бежать впереди паровоза.
Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.
Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.
Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и р
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04.04.2022 01:29 Відповісти
Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.
Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.
Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.
Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.
Российские же заводы работают.
Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.
У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.
По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».
Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.
Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.
Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.
Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.
Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.
Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.
Тяжело п
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04.04.2022 01:34 Відповісти
Тяжело под Изюмом, тяжело в зоне ОО. Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой - спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мехчасти, напишут после войны книгу.
Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.
О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.
Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.
В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.
Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.
Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).
Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.
Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.
Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.
Все это есть.
Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.
Мучения миллионов беженцев.
Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.
Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.
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04.04.2022 01:37 Відповісти
Еще ничего не закончилось.
Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.
Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.
Месяц войны.
Мы победим.
Кирилл Данильченко
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04.04.2022 01:40 Відповісти
цілком згідний...Наступний тиждень важкий і надтоважкий..Сатана зібрав величезну армію орків
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04.04.2022 02:09 Відповісти
Отже будуть Харків брати
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04.04.2022 01:30 Відповісти
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04.04.2022 01:34 Відповісти
Треба вже забирати окупований Росією Бєлгород назад, додому?
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04.04.2022 02:47 Відповісти
Якраз новина звідти... обосрались... https://www.dialog.ua/russia/249258_1649013731
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04.04.2022 03:29 Відповісти
Якщо їх дійсно перекидають на Бєлгород, то, виходячи з логістики, ця частина Орди буде посилювати орків на Слобожанщині.
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04.04.2022 03:41 Відповісти
Они применят запрещенное оружие, потом начнёт наступление. Зеленского надо спрятать, они на Киев пошлют ракети… Самый кровавый месяц апрель… они попытаются взять Киев а Зеленского отправить как трофей в Москву . Живого или мертвого все равно … они сделают всё , чтоб не платить компенсацию и не востонавливать Украину. Пойдут дальше, Польша срочно должна обзавестись ядерным оружием . … Да и Америка под угрозой ..
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04.04.2022 11:15 Відповісти
Есть люди которые 30 лет назад , предвидели в деталях войну….
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04.04.2022 11:22 Відповісти
 
 