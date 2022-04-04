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Центр протидії дезінформації спростував фейки про непричетність російських окупантів до геноциду на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Після втечі російських загарбників з Київської області весь світ побачив злочини "руского міра", а заяви рашистських пропагандистів про непричетність до вбивств мирних українських громадян є неправдивими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"ЦПД при РНБО України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини "русского мира", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило заперечення. Зокрема, там стверджують: "Виїзди з Бучі не перекривали!"

Тоді для кого були гуманітарні коридори? - запитують у ЦПД.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На нашій землі побувало концентроване зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі. ВIДЕО

"Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня", - заявило міноборони рф.

Водночас рф опублікувала карти за 02.04.2022, де вказано, що окупанти ще були в області, наголосили в ЦПД.

"За весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. Фото та відеокадри з Бучі — чергова "постановка" київського режиму для західних ЗМІ", - йдеться у заяві міноборони рф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від рук російських окупантів на Київщині вимірюватиметься сотнями, - Монастирський

Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано, наголосили в ЦПД.

Разом з тим ЦПД зазначили, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.

5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі, повідомили в Центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ поширює фейки, ніби Україна за допомогою "Байрактарів" розпилює віруси, - Центр протидії дезінформації

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
А в РадБезе ООН сидит русский людоед с правом вето.
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04.04.2022 01:28
+8
північна. до південною їм, як до Києва рачки
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04.04.2022 01:28
+8
Якщо приховували тіла загиблих спалюванням в крематоріях, то зовсім погано - довести загибель рідної людини буде неможливо.
оце вам, людоньки, аукається "какая разніца" і "хуже нє будєт". Я не ради докору, я хочу втокмачити в деякі пусті голови, що зневажливе ставлення до свого майбутнього завжди повертається до тебе лихом. Як це було в 1917-1919 роках. Пройшло всього сто років, здавалося б ось перед тобою купа знань, фактів історії. але знову і знову люди наступають на ті ж граблі.
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04.04.2022 01:34
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Ці їх заяви розраховані на внутрішне рабоЗомбі населення, й тільки на їх. Там буде нова Південна Корея з своєю "реальністю" якщо не рлзвалиться на окремі країни.
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04.04.2022 01:25 Відповісти
північна. до південною їм, як до Києва рачки
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04.04.2022 01:28 Відповісти
Точно! Помилково написав південна.... НІ не південна, Північна.
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04.04.2022 01:45 Відповісти
ще це пас закордонній пздоті я ка живе на гроші хйла та патякає там про фейки
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04.04.2022 01:45 Відповісти
А в РадБезе ООН сидит русский людоед с правом вето.
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04.04.2022 01:28 Відповісти
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04.04.2022 01:36 Відповісти
Немає в них більш вето.Тому що,як виявилося за РФ ніхто не голосував в ООН.У составі ООН були СРСР,та особисто Україна,як окремий представник.То шо цапи самі оголосили себе представниками СРСР ничого не змінює на їх користь.
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04.04.2022 01:39 Відповісти
Так там еще есть хозяин русни - КНР.
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04.04.2022 02:06 Відповісти
Відповідати за своі злочини орки не хотять , а прийдеться , кляті ви головорізи і мародери !!

Путлеру привіт із Гааги - чекають з нетерпінням 😠
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04.04.2022 01:28 Відповісти
посмотрим, что ООН, скажет. Или, страус, опять башку, в песок, засунет.
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04.04.2022 01:29 Відповісти
краще б він вже ту башку в жо""у собі засунув!
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04.04.2022 10:15 Відповісти
Я думаю підозрюваних у цьому злочині тихо утилізують самі кацапи (пошлють в Ізюм чи під Марік, чи ракета в казарму прилетить), щоб не було кого судити. Вони ще не знають що вже мертві.
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04.04.2022 01:32 Відповісти
Вони народились мертвими. Живі люди не здатні на таке.
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04.04.2022 05:49 Відповісти
Якщо приховували тіла загиблих спалюванням в крематоріях, то зовсім погано - довести загибель рідної людини буде неможливо.
оце вам, людоньки, аукається "какая разніца" і "хуже нє будєт". Я не ради докору, я хочу втокмачити в деякі пусті голови, що зневажливе ставлення до свого майбутнього завжди повертається до тебе лихом. Як це було в 1917-1919 роках. Пройшло всього сто років, здавалося б ось перед тобою купа знань, фактів історії. але знову і знову люди наступають на ті ж граблі.
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04.04.2022 01:34 Відповісти
ідіоти не читають цензор - вони ваши дорікання не прочитають.
раніше я замислювався чому козаки презирливо ставились до гречкосіїв, самі ж були виходцями з низів.
тепер зрозумів : тому що гречкосіям було #какаяразніца
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04.04.2022 03:04 Відповісти
В рабсии всегда лгали! Ложь и воровство - это рабсия!
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04.04.2022 01:39 Відповісти
В ближайшие 48-72 часа Латвия, Литва, Эстония и Польша полностью закроют свои границы с РФ и Беларусью. Премьер Польши Моравецкий созывает экстренный саммит ЕС для обсуждения полного разрыва торговых отношений с Россией и Беларусью в качестве реакции на зверства россиян в Буче.
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04.04.2022 01:51 Відповісти
🇺🇦⚡️Андрій Смолій:
Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
***
Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
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04.04.2022 03:26 Відповісти
вони так само брехали десятиліттями, що розстріл в Катині - це не вони, а німці, і лише не так давно мусили погодитись під тиском беззаперечних доказів: так, це справа рук совєтів
отож брехати про "нас там нет и не було" - не звикати, бо це звична для них справа
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04.04.2022 10:14 Відповісти
може настав час від виправдань перейти на звинувачення?
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04.04.2022 11:07 Відповісти
 
 