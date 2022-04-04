Центр протидії дезінформації спростував фейки про непричетність російських окупантів до геноциду на Київщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після втечі російських загарбників з Київської області весь світ побачив злочини "руского міра", а заяви рашистських пропагандистів про непричетність до вбивств мирних українських громадян є неправдивими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"ЦПД при РНБО України підтверджує, що після втечі окупанта з Київської області, весь світ побачив злочини "русского мира", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на всі докази України та знімки/відео незалежних ЗМІ світу із Бучі, російське міноборони виставило заперечення. Зокрема, там стверджують: "Виїзди з Бучі не перекривали!"
Тоді для кого були гуманітарні коридори? - запитують у ЦПД.
"Всі російські підрозділи повністю вийшли з Бучі ще 30 березня", - заявило міноборони рф.
Водночас рф опублікувала карти за 02.04.2022, де вказано, що окупанти ще були в області, наголосили в ЦПД.
"За весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель. Фото та відеокадри з Бучі — чергова "постановка" київського режиму для західних ЗМІ", - йдеться у заяві міноборони рф.
Разом з українською армією до міста зайшли незалежні ЗМІ. Всі фото та відеодокази вже опубліковано, наголосили в ЦПД.
Разом з тим ЦПД зазначили, що окупанти возили за собою мобільні крематорії не лише для приховування власних втрат, а й злочинів проти мирного населення України.
5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі, повідомили в Центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Путлеру привіт із Гааги - чекають з нетерпінням 😠
оце вам, людоньки, аукається "какая разніца" і "хуже нє будєт". Я не ради докору, я хочу втокмачити в деякі пусті голови, що зневажливе ставлення до свого майбутнього завжди повертається до тебе лихом. Як це було в 1917-1919 роках. Пройшло всього сто років, здавалося б ось перед тобою купа знань, фактів історії. але знову і знову люди наступають на ті ж граблі.
раніше я замислювався чому козаки презирливо ставились до гречкосіїв, самі ж були виходцями з низів.
тепер зрозумів : тому що гречкосіям було #какаяразніца
Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
***
Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
отож брехати про "нас там нет и не було" - не звикати, бо це звична для них справа