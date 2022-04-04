У Маріуполі зараз перебуває близько 150 тис. осіб, там гуманітарна катастрофа, - Зеленський

У Маріуполі наразі гуманітарна катастрофа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі, в місті, в якому пів мільйона людей було до початку цієї повномасштабної війни з боку Росії і окупації та блокування всіх гуманітарних коридорів, блокування абсолютно всього - постачання харчів, води і ліків, - зараз там перебуває близько 150 тисяч громадян України. І є велика кількість трупів прямо на вулицях, на тротуарах, і дуже велика кількість поранених людей - військових і цивільних", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, можливість завезти харчі та воду у захоплені міста є лише тоді, коли Росія погоджується з українськими пропозиціями щодо гуманітарних коридорів.

Також президент зазначив, що у Маріуполі гуманітарна катастрофа.

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