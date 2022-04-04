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У Маріуполі зараз перебуває близько 150 тис. осіб, там гуманітарна катастрофа, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі наразі гуманітарна катастрофа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі, в місті, в якому пів мільйона людей було до початку цієї повномасштабної війни з боку Росії і окупації та блокування всіх гуманітарних коридорів, блокування абсолютно всього - постачання харчів, води і ліків, - зараз там перебуває близько 150 тисяч громадян України. І є велика кількість трупів прямо на вулицях, на тротуарах, і дуже велика кількість поранених людей - військових і цивільних", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, можливість завезти харчі та воду у захоплені міста є лише тоді, коли Росія погоджується з українськими пропозиціями щодо гуманітарних коридорів.

Також президент зазначив, що у Маріуполі гуманітарна катастрофа.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
то треба збирати сили і зброю і рятувати їх, а не вести затяжні і нікчемні перемовини з рашистською звіриною! і так просрав південь - з самого початку! чому всі оборонні засоби були прибрані з лінії розможування з кримом?
ці перемовини в тому форматі, в якому ми їх бачимо, - це співучасть в злочині проти України!
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04.04.2022 01:33
+6
Зеленський начхав на Маріуполь, та і на всю Україну.
Він не збирається розблоковувати Маріуполь, більше того, він не збирається битися з окупантами до повної Перемоги, та відновлення територіальної цілісності України.
Слово Перемога, не існує в лексиконі Зеленського, він цього слова ніколи не казав і не скаже.
Бо він внутрішній ворог України, який працює на пуйла.
Він не укріплює армію, він не проводить загальну мобілізацію, він не збирається звільняти окуповані території від рашистських окупантів.
Він тільки постійно заявляє, кожний день, що прагне перемовин з пуйлом, тобто дуже хоче підписати капітуляцію України. Та і тільки відсотки кожний день демонструє.
Україна йому не потрібна, він не українець.
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04.04.2022 02:28
+3
Альтернатива Перемоги - капітуляція. Але капітуляція Зеленського, якої прагнуть рашисти та ви, призведе до ще гірших наслідків, про які ви описали.
Що стосується рашки, то Крим з ордло вже гниють там 8 років, в умовах якихось санкцій, які ввели після захоплення Криму... Не дорого це повернути ці окуповані території.
Навпаки з Криму та ордло мобілізують десятки тисяч наших бувших громадян на війну проти України.
Також ви пропонуєте забути і не воювати за вже повністю окупоану всю Херсонською область, за частково окуповані зараз території Запорозької, Харківських областей, за Маріуполь, ітд.
А це вже злочин проти територіальної цілісності України!
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04.04.2022 04:06
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то треба збирати сили і зброю і рятувати їх, а не вести затяжні і нікчемні перемовини з рашистською звіриною! і так просрав південь - з самого початку! чому всі оборонні засоби були прибрані з лінії розможування з кримом?
ці перемовини в тому форматі, в якому ми їх бачимо, - це співучасть в злочині проти України!
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04.04.2022 01:33 Відповісти
А детальніше про що йдеться?
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04.04.2022 02:05 Відповісти
Если эта карта правдива, то тут нам остаётся неделя за счастье, а 2 неделе за чудо. А дальше эти силы пойдут атаковать ООС с юга.
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04.04.2022 02:05 Відповісти
Не розраховуйте на орків і іх допомомогу , а вирішуйте ви самі , як
Верховний Головокомандуючий ( ви це любили повторювати),що
робити з Маріком і як його розблокувати !
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04.04.2022 01:41 Відповісти
Зеленський начхав на Маріуполь, та і на всю Україну.
Він не збирається розблоковувати Маріуполь, більше того, він не збирається битися з окупантами до повної Перемоги, та відновлення територіальної цілісності України.
Слово Перемога, не існує в лексиконі Зеленського, він цього слова ніколи не казав і не скаже.
Бо він внутрішній ворог України, який працює на пуйла.
Він не укріплює армію, він не проводить загальну мобілізацію, він не збирається звільняти окуповані території від рашистських окупантів.
Він тільки постійно заявляє, кожний день, що прагне перемовин з пуйлом, тобто дуже хоче підписати капітуляцію України. Та і тільки відсотки кожний день демонструє.
Україна йому не потрібна, він не українець.
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04.04.2022 02:28 Відповісти
Володимир, я бачу Ви у нас справжній переможець. Не підскажите з якої позиції бойових дій зараз пишите? Чи ви лежачи на дивані розпоряджаєтеся життями наших героїв? Ви розумієте скільки молодих хлопців поляже, щоб отримати повну перемогу? Воювати багато розуму не потрібно. Але для кого потім буде та повністю зруйнована країна без чоловічого населення і з жінками біженками, які сюди вже не повернуться? Хіба це і не є план *****? А не простіше дати ордло та Криму 2-3 роки погнити разом з РФ в санкціях, а потім коли рф розпадеться, забрати наші землі без бою?
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04.04.2022 03:34 Відповісти
Альтернатива Перемоги - капітуляція. Але капітуляція Зеленського, якої прагнуть рашисти та ви, призведе до ще гірших наслідків, про які ви описали.
Що стосується рашки, то Крим з ордло вже гниють там 8 років, в умовах якихось санкцій, які ввели після захоплення Криму... Не дорого це повернути ці окуповані території.
Навпаки з Криму та ордло мобілізують десятки тисяч наших бувших громадян на війну проти України.
Також ви пропонуєте забути і не воювати за вже повністю окупоану всю Херсонською область, за частково окуповані зараз території Запорозької, Харківських областей, за Маріуполь, ітд.
А це вже злочин проти територіальної цілісності України!
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04.04.2022 04:06 Відповісти
Мне какого-то фига выскочило видео ватника в Ютубе, так там в Марике местной ваты пол города, целуют и обнимают денерастов, благодарят ещё. Интересно за что благодарят, что лишили их нормальной жизни и работы?
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04.04.2022 02:03 Відповісти
Не читайте советских газет на утро. Под дулом автомата и ее такое скажешь.
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04.04.2022 03:47 Відповісти
Дрони-камікадзе з камерами, що працюють на малих і середніх відстанях, є в багатьох країнах. Їх ціна відносно мала. Масові поставки дронів могли б швидко і суттєво змінити мапу бойових дій на нашу користь.
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04.04.2022 02:11 Відповісти
Ну так мы и ждём switchblade
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04.04.2022 02:17 Відповісти
Потрібно більше і з різних країн, бо поставки мають йти не хвилями, а потоком, щоб ми перейшли від оборони до стійкого наступу.
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04.04.2022 02:40 Відповісти
Воно то так, але я не бачу черги з оточуючих нам все це поставляти
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04.04.2022 03:26 Відповісти
Черг не було ніколи і не буде, якщо сидіти на жопі і чекати. Все, що ми маємо зі зброї - значною мірою результат роботи міністерства закордонних справ, зокрема послів. Просто треба чітко розуміти, на чому саме концентрувати зусилля. Сподіваюся, це вже робиться без галасу.
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04.04.2022 03:47 Відповісти
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04.04.2022 05:03 Відповісти
так не сиди в Києві і тринди з екранів..а дій..говорити не мішки ворочати народообраний зелений слуга
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04.04.2022 07:34 Відповісти
А кто ж, интересно, за 3 года довел страну до такого состояния, что ***** не побоялось начать полномасштабную войну? Кто ж это у нас такой маладец???
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05.04.2022 00:50 Відповісти
 
 