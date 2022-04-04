У Маріуполі зараз перебуває близько 150 тис. осіб, там гуманітарна катастрофа, - Зеленський
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У Маріуполі наразі гуманітарна катастрофа.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі, в місті, в якому пів мільйона людей було до початку цієї повномасштабної війни з боку Росії і окупації та блокування всіх гуманітарних коридорів, блокування абсолютно всього - постачання харчів, води і ліків, - зараз там перебуває близько 150 тисяч громадян України. І є велика кількість трупів прямо на вулицях, на тротуарах, і дуже велика кількість поранених людей - військових і цивільних", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, можливість завезти харчі та воду у захоплені міста є лише тоді, коли Росія погоджується з українськими пропозиціями щодо гуманітарних коридорів.
Також президент зазначив, що у Маріуполі гуманітарна катастрофа.
Будь ласка, зачекайте...
ці перемовини в тому форматі, в якому ми їх бачимо, - це співучасть в злочині проти України!
Верховний Головокомандуючий ( ви це любили повторювати),що
робити з Маріком і як його розблокувати !
Він не збирається розблоковувати Маріуполь, більше того, він не збирається битися з окупантами до повної Перемоги, та відновлення територіальної цілісності України.
Слово Перемога, не існує в лексиконі Зеленського, він цього слова ніколи не казав і не скаже.
Бо він внутрішній ворог України, який працює на пуйла.
Він не укріплює армію, він не проводить загальну мобілізацію, він не збирається звільняти окуповані території від рашистських окупантів.
Він тільки постійно заявляє, кожний день, що прагне перемовин з пуйлом, тобто дуже хоче підписати капітуляцію України. Та і тільки відсотки кожний день демонструє.
Україна йому не потрібна, він не українець.
Що стосується рашки, то Крим з ордло вже гниють там 8 років, в умовах якихось санкцій, які ввели після захоплення Криму... Не дорого це повернути ці окуповані території.
Навпаки з Криму та ордло мобілізують десятки тисяч наших бувших громадян на війну проти України.
Також ви пропонуєте забути і не воювати за вже повністю окупоану всю Херсонською область, за частково окуповані зараз території Запорозької, Харківських областей, за Маріуполь, ітд.
А це вже злочин проти територіальної цілісності України!