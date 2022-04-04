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Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь та готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Російські окупанти готуються до наступу у напрямку Сєвєродонецька та Великої Новосілки у Донецькій області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєверодонецьк та Велика Новосілка.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Маріуполі зараз перебуває близько 150 тис. осіб, там гуманітарна катастрофа, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Скажем так, там потрібно куди більше ніж 2 байрактари.
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04.04.2022 01:44
+6
Я не спец по тактиці дуже.... але просто як людині не зрозуміло чому немає допомоги Маріуполю??? Чому неможна відправити 2-3 Байрактари й хочаб пробити коридор для евакуації цивільних..... сподіваюсь нам просто не усе кажуть.... тримайтеся Маріуполь!!!
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04.04.2022 01:42
+6
Ты можешь хоть в одном комменте не упоминать президента и не ныть о капитуляции?
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04.04.2022 01:50
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Я не спец по тактиці дуже.... але просто як людині не зрозуміло чому немає допомоги Маріуполю??? Чому неможна відправити 2-3 Байрактари й хочаб пробити коридор для евакуації цивільних..... сподіваюсь нам просто не усе кажуть.... тримайтеся Маріуполь!!!
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04.04.2022 01:42 Відповісти
Скажем так, там потрібно куди більше ніж 2 байрактари.
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04.04.2022 01:44 Відповісти
1. Занадто багато ворожої ППО
2. Багато БТРг противника біля Маріуполя

Навіть для відкриття коридору до Маріуполя - потрібно прикласти шалених сил для контрнаступу.
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04.04.2022 01:49 Відповісти
поля и степи
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04.04.2022 02:03 Відповісти
слишком много намазюкано красным в Херсонской обл. только дороги контролируют в области по сути
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04.04.2022 02:02 Відповісти
там зарисованы населенные пункты где орков не было и нет.
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04.04.2022 02:09 Відповісти
поверь на слово, здесь на Херсонскую обл. можно идти маршем аж до Крыма. Закрепиться и путь к деблокаде Мариуполя открыт. От этого и странно почему этого не делают.
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04.04.2022 02:25 Відповісти
Как только маршем пойдут по степям, прилетит авиация и ракеты. Где прятаться на открытой местности? Пиз..ть не мешки ворочать как грится.
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04.04.2022 04:34 Відповісти


Да не мешки ворочать, а просто перестать жопу чухать командыванию Юга. А то в этих лесах орки окопаються.
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04.04.2022 04:57 Відповісти
Судя по карте, имеется несколько очагов где ВСУ может попасть в котел. Необходимо продавливать по всей линии обороны окопавшихся орков, а для этого необходимы немалые силы и вооружение.
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04.04.2022 02:05 Відповісти
Теж не розумію нашого президента і його дій , щодо Маріуполя ?

А може це просто капітуляція ?
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04.04.2022 01:46 Відповісти
Да какое там понимание..это же из диванных стратегов- любителей стрелочки рисовать на картах..он хоть понимает, ГДЕ находятся ближайшие украинские силы( причем тоже не пьющие чай с плюшками) и где Мариуполь? И какой марш надо сделать к Мариуполю по степям при подавляющем преимуществе противника в воздухе?
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04.04.2022 01:54 Відповісти
человек не понимает разницы между возможностью вести оборону и вести наступательную операцию на глубину 80-100 км
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04.04.2022 02:00 Відповісти
Да я думаю это бот..в каждом комменте ноет про капитуляцию и про нас предали
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04.04.2022 02:28 Відповісти
та які дії від президента, він що розбирається в цьому?
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04.04.2022 01:49 Відповісти
Ты можешь хоть в одном комменте не упоминать президента и не ныть о капитуляции?
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04.04.2022 01:50 Відповісти
ты можешь хотя бы посмотреть где Большая Новоселка, которая тоже фигурирует в этой новости и под которой ждут наступление врага?
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04.04.2022 01:58 Відповісти
да заткнись ты уже зрадодятел.
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04.04.2022 01:58 Відповісти
Не можливо уявити людину, яка б вирішувала таку кількість теперішніх задач в Україні і мала б достатньо сил і головне часу продукувати щоденно таку кількість звернень і відосиків.
Тож сьогодні це єдинне, чим він займається.

Війною займаються військові фахівці на чолі з паном генералом Залужним і це є добре. І велика подяка їм за те, як вони свою роботу роблять.

Повсякденним життям займається уряд на чолі з паном Шмигаль і сказати наскільки добре чи ні вони це роблять, можуть ті, хто сьогодні безпосередньо в Україні.

Політитичними державними процесами в Україні керує... ну звичайно дєрьмак. Як воно це робить очевидно з пропозицій, ініціатив української сторони на перемовинах та вимог/заяв до міжнародної спільноти і Західних союзників України. Тут кожен мусить робити висновки самий, у міру власних розумінь.
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04.04.2022 02:19 Відповісти
Ну так же красиво все порозкладали по полицях, наче особисто ходили по АП, Генштабу та в урядовому кварталі...)
Щодо Єрмака. Ви бачили фото де Залужний та Єрмак ставлять лайки нашим збройним силам за визволення Київщини?
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04.04.2022 10:13 Відповісти
Боженька, храни наших бойцов. Я больше не знаю - что скказать
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04.04.2022 02:00 Відповісти
Ситуація не проста, але ми вдома на своїй Землі. Мелемо далі фарш, дивимось по сторонам і прикриваємо тили як своєму ближньому в бою так і по всіх фронтах. Ставимо приманки, ловимо ворога на його ж дурості бо війна - це мистецтво омани. Не втрачаємо уваги, спостерігаємо за всією картиною, прораховуймо де ймовірно може бути бій - ворог вдарить не там де ми будемо готові а там де ми не готові або найслабші. Тому ми так само маємо діяти. Добрий наступ - це там де нас не чекають, поганий - де ми не знаємо де маємо атакувати. Добра оборона - коли ворог не знає де краще йому напасти. Бийте з флангів, артою і з повітря техніку на маршах, оминайте близького контакту із окопаним ворогом, що зайняв позиції. Таких треба бити на відстані.
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04.04.2022 02:37 Відповісти
СМИ Турции: бойцы Дудаева уничтожили 2 тысячи "кадыровцев" под Киевом

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/249263_1649017942 https://www.dialog.ua/war/249263_1649017942
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04.04.2022 03:58 Відповісти
"Мирні пропозиції" Банкової - це як зв'язати нам руки перед розстрілом у Бучі...
Брати Капранови

Переговори між представниками України та рф продовжаться в онлайн-форматі 4 квітня. Теми відмови України від вступу в НАТО та створення "ефективної системи ґарантій ЗА УЧАСТІ РФ" вважаються погодженими. Теми репарацій та відповідальности за воєнні злочини й геноцид "партнерами" не піднімаються. Невирішене на даний момент фактично лише питання стосовно Криму: чи має Україна офіційно визнати його російським (позиція рф), чи відкласти питання на 15 років, залишаючи Крим де-факто рашистським та погодившись на заборону Україні його повернення збройним шляхом і упродовж цього часу вести з цього приводу якісь переговори (позиція "української" сторони). Українська сторона задоволена проґресом у домовленостях стосовно можливости особистої зустрічі Зеленського з путіном.
Здається, що поза проклятою московією, трагедія на Київщині не зворушила тільки цю "українську" делеґацію.
Це все, що нам треба знати про нашу політику. Віримо тільки ЗСУ. Сподіваємося лише на них.
Тарас Чорновіл

.
Після звільнення півночі Киівщини в мене до Банкової є одне запитання.
На тлі того, що країна побачила в Бучі, ви й далі говоритимете з Кремлем про мирну домовленість?!
Про пошук компромісів?
Про відмову від НАТО на користь неіснуючих "індивідуальних ґарантій безпеки" (з майже ґарантією нового нападу, але згодом)?
Бо мені здається, що ні суспільство, ні армія не приймуть "болісних компромісів".
Тільки деокупація. З Донбасом - так точно. Переговори "до того" не мають сенсу.
І зустріч із путіном, якої ми так добиваємося, підриваючи тим самим власні позиції, - "до того" також не має сенсу.
І це ще суспільство не бачило кадрів з Маріуполя.
Сергій Сидоренко
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04.04.2022 04:29 Відповісти
Ты фельдмаршал диванный?
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04.04.2022 08:38 Відповісти
Ну Капранови це дуже авторитетні іксперди
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04.04.2022 10:18 Відповісти
 
 