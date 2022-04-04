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Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь та готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти готуються до наступу у напрямку Сєвєродонецька та Великої Новосілки у Донецькій області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєверодонецьк та Велика Новосілка.
За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Robert Olsen
показати весь коментар04.04.2022 01:44
+6 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар04.04.2022 01:42
+6 Сергей Кондратьев d895e89f
показати весь коментар04.04.2022 01:50
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2. Багато БТРг противника біля Маріуполя
Навіть для відкриття коридору до Маріуполя - потрібно прикласти шалених сил для контрнаступу.
Да не мешки ворочать, а просто перестать жопу чухать командыванию Юга. А то в этих лесах орки окопаються.
А може це просто капітуляція ?
Тож сьогодні це єдинне, чим він займається.
Війною займаються військові фахівці на чолі з паном генералом Залужним і це є добре. І велика подяка їм за те, як вони свою роботу роблять.
Повсякденним життям займається уряд на чолі з паном Шмигаль і сказати наскільки добре чи ні вони це роблять, можуть ті, хто сьогодні безпосередньо в Україні.
Політитичними державними процесами в Україні керує... ну звичайно дєрьмак. Як воно це робить очевидно з пропозицій, ініціатив української сторони на перемовинах та вимог/заяв до міжнародної спільноти і Західних союзників України. Тут кожен мусить робити висновки самий, у міру власних розумінь.
Щодо Єрмака. Ви бачили фото де Залужний та Єрмак ставлять лайки нашим збройним силам за визволення Київщини?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/249263_1649017942 https://www.dialog.ua/war/249263_1649017942
Брати Капранови
Переговори між представниками України та рф продовжаться в онлайн-форматі 4 квітня. Теми відмови України від вступу в НАТО та створення "ефективної системи ґарантій ЗА УЧАСТІ РФ" вважаються погодженими. Теми репарацій та відповідальности за воєнні злочини й геноцид "партнерами" не піднімаються. Невирішене на даний момент фактично лише питання стосовно Криму: чи має Україна офіційно визнати його російським (позиція рф), чи відкласти питання на 15 років, залишаючи Крим де-факто рашистським та погодившись на заборону Україні його повернення збройним шляхом і упродовж цього часу вести з цього приводу якісь переговори (позиція "української" сторони). Українська сторона задоволена проґресом у домовленостях стосовно можливости особистої зустрічі Зеленського з путіном.
Здається, що поза проклятою московією, трагедія на Київщині не зворушила тільки цю "українську" делеґацію.
Це все, що нам треба знати про нашу політику. Віримо тільки ЗСУ. Сподіваємося лише на них.
Тарас Чорновіл
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Після звільнення півночі Киівщини в мене до Банкової є одне запитання.
На тлі того, що країна побачила в Бучі, ви й далі говоритимете з Кремлем про мирну домовленість?!
Про пошук компромісів?
Про відмову від НАТО на користь неіснуючих "індивідуальних ґарантій безпеки" (з майже ґарантією нового нападу, але згодом)?
Бо мені здається, що ні суспільство, ні армія не приймуть "болісних компромісів".
Тільки деокупація. З Донбасом - так точно. Переговори "до того" не мають сенсу.
І зустріч із путіном, якої ми так добиваємося, підриваючи тим самим власні позиції, - "до того" також не має сенсу.
І це ще суспільство не бачило кадрів з Маріуполя.
Сергій Сидоренко