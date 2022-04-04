Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь та готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти готуються до наступу у напрямку Сєвєродонецька та Великої Новосілки у Донецькій області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєверодонецьк та Велика Новосілка.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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