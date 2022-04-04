3 161 14
Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Загроза вторгнення російських військ з території Придністров'я є, але найближчими днями вона малоймовірна.
Про це у відеозверненні повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я. Нам відомо про підготовку росіян у цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруженість залишається, але найближчими днями загроза вторгнення малоймовірна", - зазначив він.
Сили оборони контролюють ситуацію в області, - додав він.
Топ коментарі
+3 Генадий Горелик
показати весь коментар04.04.2022 01:53
+3 Good Content
показати весь коментар04.04.2022 03:30
+2 SS 640592fb
показати весь коментар04.04.2022 01:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хотя, ну да, понятно - туда пока кацапы газом пердят. Так что молдованам еще нюхать и нюхать.
Постоянно нам сообщают о потенциальной угрозе из Приднестровья. Это вынуждает нас держать там значительные силы ВСУ, которые сейчас ой как нужны на других направлениях.
В Приднестровье стоит 14-я полудохлая армия ********* в количестве 2500-3000 чел. Не бойцов замечу, а именно человек.
Мы находимся в состоянии войны с **********. Что нам мешает ******* дивизионом градов или смерчей по этой армии и ликвидировать угрозу раз и навсегда, высвободив резервы ВСУ от туда?
Бонусы:
Там огоромнейший парк техники на консервации. Рабочей не более 10%. Но думаю нам бы очень пригодилась вся эта техника, хотя бы в качестве доноров.
Там огромнейшие склады боеприпасов. Думаю комментарии излишни.
Приднестровье - это никем и никак не признанные "ОРДЛО". Молдова нам еще и спасибо скажет за это.