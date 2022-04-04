Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА

Загроза вторгнення російських військ з території Придністров'я є, але найближчими днями вона малоймовірна.

Про це у відеозверненні повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я. Нам відомо про підготовку росіян у цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруженість залишається, але найближчими днями загроза вторгнення малоймовірна", - зазначив він.

Сили оборони контролюють ситуацію в області, - додав він.

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