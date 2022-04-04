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Загроза вторгнення РФ з Придністров'я є, але наразі вона малоймовірна, - Одеська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Загроза вторгнення російських військ з території Придністров'я є, але найближчими днями вона малоймовірна.

Про це у відеозверненні повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я. Нам відомо про підготовку росіян у цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ на Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруженість залишається, але найближчими днями загроза вторгнення малоймовірна", - зазначив він.

Сили оборони контролюють ситуацію в області, - додав він.

Також читайте: У Придністров'ї говорять про силовий примус до участі у війні проти України, - Генштаб ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
еще две колонны орков зауярили. много трофейной техники и тонны боеприпасов. спасибо путин. будем вас бить вашим оружием.
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04.04.2022 01:53
+3
Так Зеленський і про повномаштабне вторгнення говорив.... Що заважає просто розбомбити принаймі склади зі зброєю, військові казарми то що? Чи ми типу будем чекати поки нам придністровя війну оголосить?)
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04.04.2022 03:30
+2
Така малоймовірна як наступ з білорусь чи з усіх напрямків чи ще малоймовірніша ?
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04.04.2022 01:53
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Така малоймовірна як наступ з білорусь чи з усіх напрямків чи ще малоймовірніша ?
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04.04.2022 01:53 Відповісти
еще две колонны орков зауярили. много трофейной техники и тонны боеприпасов. спасибо путин. будем вас бить вашим оружием.
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04.04.2022 01:53 Відповісти
А ну обрадуй кадрами на ночь)
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04.04.2022 01:59 Відповісти
ты ящик не смотришь? плохо. в нете искать лень. спать пора. завтра точнее уже сегодня на работу.
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04.04.2022 02:01 Відповісти
"Ми її не бачимо, а вона є." /Одеська ОВА/.
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04.04.2022 01:56 Відповісти
вообще непонятна сейчас даже причина, почему до сих пор эта микроскопическая недоЧили существует.
Хотя, ну да, понятно - туда пока кацапы газом пердят. Так что молдованам еще нюхать и нюхать.
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04.04.2022 01:57 Відповісти
У Придністров'ї їх всього 1500. У них немає танків та авіації. Я навіть ЗА щоб вони рипнулися на Одеську область, але прямо зараз...в перший і в останній раз.
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04.04.2022 02:09 Відповісти
Треба зараз, користуючись нагодою "закривати" питання з рашитською військовою базою "пріднєстров'є" в України під боком. І якщо Молдова ніхоче нічого робити (Санду, напевне, вже перераховує московські доляри в афшорах) - брати це неподобство під свій контроль. Скажемо, як є, що вони нас обстріляли.
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04.04.2022 02:34 Відповісти
Навіщо? В Придністров'ї все має вирішитися само, без зайвої стрілянини і жертв. Без рашкиних грошей вони не протягнуть і тижня. А гроші в рашці мають тенденцію закінчитися.
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04.04.2022 03:16 Відповісти
Так Зеленський і про повномаштабне вторгнення говорив.... Що заважає просто розбомбити принаймі склади зі зброєю, військові казарми то що? Чи ми типу будем чекати поки нам придністровя війну оголосить?)
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04.04.2022 03:30 Відповісти
Маловероятно, но диверов могут затащить, зеленка обширная и дырявая
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04.04.2022 08:36 Відповісти
Руське військове угрупування в Придністров'ї треба ліквідувати і не чекати поки вдарять в спину.
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04.04.2022 08:41 Відповісти
Я чего-то не понимаю ...
Постоянно нам сообщают о потенциальной угрозе из Приднестровья. Это вынуждает нас держать там значительные силы ВСУ, которые сейчас ой как нужны на других направлениях.
В Приднестровье стоит 14-я полудохлая армия ********* в количестве 2500-3000 чел. Не бойцов замечу, а именно человек.
Мы находимся в состоянии войны с **********. Что нам мешает ******* дивизионом градов или смерчей по этой армии и ликвидировать угрозу раз и навсегда, высвободив резервы ВСУ от туда?
Бонусы:
Там огоромнейший парк техники на консервации. Рабочей не более 10%. Но думаю нам бы очень пригодилась вся эта техника, хотя бы в качестве доноров.
Там огромнейшие склады боеприпасов. Думаю комментарии излишни.

Приднестровье - это никем и никак не признанные "ОРДЛО". Молдова нам еще и спасибо скажет за это.
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04.04.2022 09:17 Відповісти
Щось таке вже чули до 24 лютого
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04.04.2022 10:55 Відповісти
 
 