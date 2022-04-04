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Ірландія (83) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії

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кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

"Поговорив із моїм ірландським колегою Саймоном Ковні (глава МЗС та Міноборони Ірландії). Поінформував про жахливі воєнні злочини росіян у Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС. Росія має заплатити набагато вищу ціну за свої звірства і садизм", - написав Кулеба.

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Автор: Роман Свиридович
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гній, непотріб, нелюди.
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04.04.2022 02:11 Відповісти
правильно.
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04.04.2022 05:20 Відповісти
интересно, а каким образом украинская дипломатия выбирает себе собеседника для толковени... или они все математики и всегда используют теорию случайных чисел? вчера - Колумбия, сегодня - Ирландия... завтра Лесото?
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04.04.2022 06:28 Відповісти
Кулеба странный тип. Отозвал подпись подпись под резолюцией о признании геноцида уйгуров в китае. Украина не ввела ни одной санкции в отношении китая за геноцид уйгуров и при этом просит чтобы все ввели санкции против рф. Когда ты соглашаешься с геноцидом одного народа. Будь готов к тому что завтра будут уничтожать твой народ
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04.04.2022 08:06 Відповісти
 
 