Кулеба подякував керівнику МВС Ірландії Ковні за ініціативу про нові санкції проти Росії
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Поговорив із моїм ірландським колегою Саймоном Ковні (глава МЗС та Міноборони Ірландії). Поінформував про жахливі воєнні злочини росіян у Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових жорстких санкцій ЄС. Росія має заплатити набагато вищу ціну за свої звірства і садизм", - написав Кулеба.
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