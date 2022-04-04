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Угорщина (1355) вибори (6145) Віктор Орбан (283)

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан, партія якого перемагає на виборах, назвав своїми опонентами Сороса, Зеленського та "бюрократію Брюсселя"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя"

Про це він заявив у зверненні до своїх прихильників після ймовірної ​​перемоги його партії "Фідес" на парламентських виборах в Угорщині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  УНІАН.

"Ми до кінця життя пам'ятатимемо цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю супротивників: місцевими лівими, міжнародним лівим крилом, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними ЗМІ, а також українським президентом. У нас ніколи не було стільки опонентів (Орбан використав слово "opponents", яке можна перекласти і як "противники" – прим.) одночасно", - сказав Орбан.

Зеленський критикує угорську владу за блокування санкцій проти РФ через вторгнення до України, позицію щодо "закриття неба" і заборону транзиту зброї для ЗСУ через територію Угорщини.

В Угорщині пройшли парламентські вибори, згідно з першими результатами, партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана набрала 60% голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Угорщини Орбан, ймовірно, загубив чесність у контактах із Москвою, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+86
Если бюрократы Брюселля враги, почему тогда ты тварь не выйдешь с НАТО и ЕС?
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04.04.2022 02:15
+70
Я надеюсь,что этих ******** выкинутне только из нато но и из Евросоюза. Всей страной
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04.04.2022 02:14
+66
Викинути нахер венгрів з ЄС, задля таких ********* в ЄС нема майбутнього..., тому Британія його покинула, це трупак... одна така країна куплена ******, буде блокувати ініціативи всіх решта, ЄС можна поховати...
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04.04.2022 02:17
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Угорці і московити - угро-фінські племена. В 10 столітті їх предки перекочували з башкирії в Панонію, там віджали територію - і тепер вони угорці. А московити ( меря, мещеря, ерзя ) називають себе слов'янами і русскімі.
Одним словом - "зов предков"
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04.04.2022 05:50 Відповісти
Це ж яким треба бути йолопом малограмотним або може кацапом спалившимся, щоб плутати угрів і угорців.....ахахахаха. ну давай пой нам далі ***** про 'вєлікоє пєресєлєніє народов'
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04.04.2022 11:50 Відповісти
фінни, естонці, угорці, а також ерзя, меря, вепси тощо - це фінно-угорська мовна сім'я. Нажаль, мад'ярі дійсно "одної крові" з нами, і fenno-ugria - має місце бути. Тому пан Харченко не помилився.
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04.04.2022 14:45 Відповісти
Що ще потрібно,щоб викючиии 'уорщину' з усіхЄвропеських спльнот??? Нащо,цей наистський уламок,усюди,усім, смердить.
Здичавіле,мерзенне утворення Не люди
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04.04.2022 06:00 Відповісти
Мадяри - це башкири, тобто, настаящіє русскіє.
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04.04.2022 06:11 Відповісти
Брехня!!!!! Башкири ( як і буряти чуваші мордвинці тощо) це азіати- раса монголоідів! І живуть ці люди здебільшого і зараз на своїх етнічних землях! І тільки рашистська пропогандистська псевдоісторія розповідає про 'вєлікоє перєсєлєніє народов' Азії в Європу і створення ними( булгарами типа болгарами) вєлікава славянскава рускава язика
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04.04.2022 11:46 Відповісти
Венгрия вон из Евросоюза и НАТО!!!!
Это места Украины!!!
Ну как пропагандоны в Венгрии? Не хуже рашистких!!!!
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04.04.2022 06:42 Відповісти
Історія нічому не вчить. З 1941 Угорщина теж підтримувала Німеччину, короч. фашистів.
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04.04.2022 07:15 Відповісти
Конченый ублюдок из конченой страны. Можно махнуть рукой на эту гадость.
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04.04.2022 07:24 Відповісти
комнатная собачка путлера
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04.04.2022 07:55 Відповісти
Бюрократія і корупція Брюселю реально є. Вона дозволила москалям скупити пів Європи і впливати на політику всього ЄС. Такого колись не було. А цей Орбан, за гроші, також підігрує москалям.
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04.04.2022 08:01 Відповісти
***********, угорці=кацапи
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04.04.2022 08:21 Відповісти
Угорським нацикам недоношеним не місце в ЄС.
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04.04.2022 08:28 Відповісти
Мадьяры должны после войны расплатиться за всю боль Украины, мрази.
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04.04.2022 08:33 Відповісти
Дал же Бог соседей...что кацапия,что бульбы,что ******,одни тридварасы
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04.04.2022 08:47 Відповісти
так це один етнос, рідня росіянь. Угорці зажди були прислужниками імперій і режимів.
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04.04.2022 08:56 Відповісти
Перекрийте мадярам газопровід на кордоні Нехай газ бочками возять.
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04.04.2022 08:51 Відповісти
Мадяри вам газ трупом України не смердить?
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04.04.2022 08:53 Відповісти
вони про труп України мріють.
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04.04.2022 08:55 Відповісти
Вот весна и показала кто где срал ...
И кстати всем тем, кто: " Не надо ссорится с Венгрией. Зачем нам лишние 137 км. границы с врагом". Булбафюрера тоже долго записывали в друзья и заискивали перед ним. С таким же аргументом. И это при том, что Бульбафюрер даже не заикался "об ущемлении прав этнических белорусов где-нибудь в Волынской области ...
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04.04.2022 08:54 Відповісти
В усьому потрібно шукати позитив. ***** обіцяв Закарпаття Орбану, саме тому нас досі і не бомбили. Якби ця шавка Ху.ловська вчора програла, нас би почали обстрілювати...
А з мадярасами ми після перемоги над нацистами розберемося. Думаю не довго їм залишилося бути в ЄС та НАТО...
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04.04.2022 08:54 Відповісти
Так, позитив що ***** сам публічно вскрився. Не маючи союзників крім фашиста, назвав противниками всю сьогоднішню коаліцію. Це справжній *****, попав в політичну Чорнобаївку та думає що кудись политить.
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04.04.2022 10:03 Відповісти
Потрібно вже накінець переставати загравати з мадярами. Вони такі ж вороги як кацапи. Одного поля ягоди.
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04.04.2022 08:55 Відповісти
Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив:

- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.

- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
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04.04.2022 08:58 Відповісти
Угорці такаж сама мразь як і кацапи.
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04.04.2022 08:59 Відповісти
В жовтні буду святкувати розгром "так званого Угорського повстання". Згадаю як батько їх бомбив з Тирасполя, цих прислужників фашистів.
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04.04.2022 09:00 Відповісти
от же ж блин, расейские прастетутки! шо мадярська, шо усатая бульба
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04.04.2022 09:01 Відповісти
Це ***** також як і його родич з підарації. Він наш ворог курва *****.
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04.04.2022 09:07 Відповісти
Орбаняку на гилляку на мотузку
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04.04.2022 09:09 Відповісти
Венгерский народ похоже забыли уроки 1956 года. И продолжает двигатся в сторону превращения своей страны в Беларусь Лукашенского подвида.
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04.04.2022 09:11 Відповісти
Совсем иобанулись иобики
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04.04.2022 09:17 Відповісти
Мрази
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04.04.2022 09:22 Відповісти
Типичный параноик с манией величия, ему везде противники мерещатся, и кого-то он сильно напоминает
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04.04.2022 09:24 Відповісти
Але мадяроті він любиться, як і ЄС з НАТО, одна з небагатьох країн яка має безвіз з США, совпаденіє...?)))
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04.04.2022 10:48 Відповісти
В Венгрии диктаторский режим и более 7 признаков фашизма (из 14 Бритта). Это в центре Европы, в ЕС.
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04.04.2022 09:57 Відповісти
Я казав що він переможе))) де тепер усі ті піз...боли котрі казали що, народ венгрии нєдапустит))) запам'ятайте любителі мадярів що більших фашистів як мадярота годі шукати, моя бабка швабка жила у Закарпатті за мадярів, розповідала що гірших ********* годі шукати, чехи були майфайні...
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04.04.2022 10:45 Відповісти
Шановні украінці, просто зробіть для себе висновок. Я вже зробив: не купую ані мордорського, ані білоруського, ані мадьярського.
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04.04.2022 10:47 Відповісти
Можемо ми не купувати, купують наші мери биручі откати від білорасєян, один содовий чого вартий, має у місті автобусний завод а купує мази, я вже не кажу про мільярдні тендери на будівництво доріг які через хабарі виграють білорасєяни...
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04.04.2022 10:52 Відповісти
Навіщо для ЄС і НАТО потрібний орбан?
Все більше я переконуюсь, що мадяри виконують роль плахиша, щоб інші країни, так званого розвиненого демократичного світу, не забруднились в лайні і могли своє боягузтво і продажність перед кремлем ховати за відсутністью кворуму.
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04.04.2022 11:02 Відповісти
Новоспечений європейський диктатор буде каламутити води у ЄС та підтримувати *****.
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04.04.2022 11:16 Відповісти
Вот она - сила компромата.
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04.04.2022 14:26 Відповісти
"...і сниться йому сонячна республіка Угорщина

з полями і тополями, фіатами і опелями,

соплями, рублями і солодкими коноплями,

з побудками і дудками, з фінансовими мутками,

з дешевими, кошерними, страшними проститутками,

з відкритими кордонами, циганськими баронами

і майже ще не вживаними польськими гандонами." (с) Жадан і Собаки
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04.04.2022 18:10 Відповісти
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