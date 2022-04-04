Прем'єр-міністр Угорщини Орбан, партія якого перемагає на виборах, назвав своїми опонентами Сороса, Зеленського та "бюрократію Брюсселя"
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя"
Про це він заявив у зверненні до своїх прихильників після ймовірної перемоги його партії "Фідес" на парламентських виборах в Угорщині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми до кінця життя пам'ятатимемо цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю супротивників: місцевими лівими, міжнародним лівим крилом, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними ЗМІ, а також українським президентом. У нас ніколи не було стільки опонентів (Орбан використав слово "opponents", яке можна перекласти і як "противники" – прим.) одночасно", - сказав Орбан.
Зеленський критикує угорську владу за блокування санкцій проти РФ через вторгнення до України, позицію щодо "закриття неба" і заборону транзиту зброї для ЗСУ через територію Угорщини.
В Угорщині пройшли парламентські вибори, згідно з першими результатами, партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана набрала 60% голосів.
Будь ласка, зачекайте...
Одним словом - "зов предков"
Здичавіле,мерзенне утворення Не люди
Это места Украины!!!
Ну как пропагандоны в Венгрии? Не хуже рашистких!!!!
И кстати всем тем, кто: " Не надо ссорится с Венгрией. Зачем нам лишние 137 км. границы с врагом". Булбафюрера тоже долго записывали в друзья и заискивали перед ним. С таким же аргументом. И это при том, что Бульбафюрер даже не заикался "об ущемлении прав этнических белорусов где-нибудь в Волынской области ...
А з мадярасами ми після перемоги над нацистами розберемося. Думаю не довго їм залишилося бути в ЄС та НАТО...
- Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр.
- Як це не винний? - Загарячений Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!»
Все більше я переконуюсь, що мадяри виконують роль плахиша, щоб інші країни, так званого розвиненого демократичного світу, не забруднились в лайні і могли своє боягузтво і продажність перед кремлем ховати за відсутністью кворуму.
з полями і тополями, фіатами і опелями,
соплями, рублями і солодкими коноплями,
з побудками і дудками, з фінансовими мутками,
з дешевими, кошерними, страшними проститутками,
з відкритими кордонами, циганськими баронами
і майже ще не вживаними польськими гандонами." (с) Жадан і Собаки