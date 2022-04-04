На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував свої зусилля на утриманні позицій в селі Олександрівка, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомлені відзначається: "Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області".
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