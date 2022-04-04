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Генштаб ЗС (4596) Херсонщина (4355)

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував свої зусилля на утриманні позицій в селі Олександрівка, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлені відзначається: "Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують штурмувати Маріуполь та готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Там ще була офігенна реакція від рашистських телеведучих на першому аналі... Вони проклинали Вольнова, махали головою типу як так можна, як такого світ носить, що це поза межами людяності.... Фейспалм. Бомбануло знатно в них!
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04.04.2022 04:08 Відповісти
Отакої!!!
Очікування: за три дні Київ, за два тижні дійти до Ла-Маншу...
Реальність: на 40й день зусереджує сили, щоб захопити село Олександрівка...
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04.04.2022 04:24 Відповісти
Орки намагаються втримати Олександрівку.
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04.04.2022 07:52 Відповісти
 
 