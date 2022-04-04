На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував свої зусилля на утриманні позицій в селі Олександрівка, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південнобузькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлені відзначається: "Південнобузький напрямок. Ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області".

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