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"Люди плачуть та шукають тіла близьких", - журналісти CNN про братську могилу в Бучі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У звільненому від російських окупантів місті Буча журналісти виявили братську могилу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Місцеві розповіли, що у перші дні війни тіла поховали на території храму Андрія Первозванного і всіх святих.
Команда CNN побачила щонайменше дюжину тіл у мішках, деякі частково були покриті землею.
Більшість тіл, за словами місцевих, вже поховано. Це близько 150 осіб, які загинули у боях під Бучею.
Видання зазначає, що ґрунт на території храму, ймовірно, рухали, тому можливо, що там поховано ще більше тіл.
Журналісти CNN бачили, як люди на місці братської могили плакали й шукали тіла загиблих близьких.
Топ коментарі
+89 Володимир Мик
показати весь коментар04.04.2022 02:58
+63 Володимир Мик
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+35 Сергей Гусаченко 65a31d48
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та краще вмерти!
https://youtu.be/nKEmC4w9BpU Эти слова, этого генерала,относятся именно к нам украинцам и сейчас особенно после зверств этих отарков
А с зелёной швалью мы будем разбираться после победы. И верёвок с фонарными столбами хватит на всех.