"Люди плачуть та шукають тіла близьких", - журналісти CNN про братську могилу в Бучі

У звільненому від російських окупантів місті Буча журналісти виявили братську могилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Місцеві розповіли, що у перші дні війни тіла поховали на території храму Андрія Первозванного і всіх святих.

Команда CNN побачила щонайменше дюжину тіл у мішках, деякі частково були покриті землею.

Більшість тіл, за словами місцевих, вже поховано. Це близько 150 осіб, які загинули у боях під Бучею.

Видання зазначає, що ґрунт на території храму, ймовірно, рухали, тому можливо, що там поховано ще більше тіл.

Журналісти CNN бачили, як люди на місці братської могили плакали й шукали тіла загиблих близьких.

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