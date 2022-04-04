Внаслідок обстрілу Миколаївщини 1 особа загинула, 14 цивільних доставлено до лікарні, - Кім

Під час обстрілу Миколаївщини російськими окупантами були вбиті та поранені цивільні.

Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо обстрілу міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано, серед них дитина 15 років у середньому ступені тяжкості. Завтра операція.

1 померла, не врятували", - йдеться в повідомленні.

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