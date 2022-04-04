Прем'єр Канади Трюдо про звірства окупантів у Бучі: Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати воєнні злочини має вся міжнародна спільнота

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.

У свою чергу міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.

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