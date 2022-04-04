4 317 16
Прем'єр Канади Трюдо про звірства окупантів у Бучі: Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати воєнні злочини має вся міжнародна спільнота
Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.
У свою чергу міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.
Топ коментарі
+13 A rt fb16bfd9
показати весь коментар04.04.2022 07:01
+8 krot_lub
показати весь коментар04.04.2022 07:17
+7 Alexandr Kovalenko 5026d0fb
показати весь коментар04.04.2022 07:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Та й з вивезенням - простіше їх виконувати на місці...
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренный саммит ЕС для обсуждения полного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью как реакцию на зверства российских военных в Буче.
Якби це сказав Харпер.