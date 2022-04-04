УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14489 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна Різня в Бучі
4 317 16
війна (56882) Канада (1509) масове вбивство (72) Трюдо Джастін (287) Буча (498) воєнні злочини (1571)

Прем'єр Канади Трюдо про звірства окупантів у Бучі: Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати воєнні злочини має вся міжнародна спільнота

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.

У свою чергу міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди плачуть та шукають тіла близьких", - журналісти CNN про братську могилу в Бучі

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
В ближайшие 48-72 часа Латвия, Литва, Эстония и Польша полностью закроют границы с Россией и Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренный саммит ЕС для обсуждения полного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью как реакцию на зверства российских военных в Буче.
показати весь коментар
04.04.2022 07:01
+8
Відразу паркан десятиметровий будуйте та викопайте рів з крокодилами.
показати весь коментар
04.04.2022 07:17
+7
Якщо це правда, то МЕГАРЕСПЕКТ нашим ДРУЗЯМ!
показати весь коментар
04.04.2022 07:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти ще свій режим мусиш відповісти.
показати весь коментар
04.04.2022 06:42 Відповісти
*за свій режим
показати весь коментар
04.04.2022 07:29 Відповісти
Після перемоги треба таємно формувати спеціальні групи, відправляти їх на московію, щоб вони таємно вивозили до України цих рашистських покидьків для суду.
показати весь коментар
04.04.2022 06:59 Відповісти
Навіщо чекати до перемоги - це треба робити вже зараз...
Та й з вивезенням - простіше їх виконувати на місці...
показати весь коментар
04.04.2022 08:08 Відповісти
В ближайшие 48-72 часа Латвия, Литва, Эстония и Польша полностью закроют границы с Россией и Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренный саммит ЕС для обсуждения полного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью как реакцию на зверства российских военных в Буче.
показати весь коментар
04.04.2022 07:01 Відповісти
Відразу паркан десятиметровий будуйте та викопайте рів з крокодилами.
показати весь коментар
04.04.2022 07:17 Відповісти
Це правильно, але щось ми ще не почали будувати такого паркану хоч на кордоні з білорусами.
показати весь коментар
04.04.2022 09:24 Відповісти
Якщо це правда, то МЕГАРЕСПЕКТ нашим ДРУЗЯМ!
показати весь коментар
04.04.2022 07:17 Відповісти
а за цей час хрін знає,що ще кацапи вигадають...
показати весь коментар
04.04.2022 10:07 Відповісти
шо воно меле дай зброю
показати весь коментар
04.04.2022 07:04 Відповісти
Трюдо, ти дурак чи прикидаєшся?!
показати весь коментар
04.04.2022 07:10 Відповісти
"Канада не пошкодує коштів"
Якби це сказав Харпер.
показати весь коментар
04.04.2022 07:15 Відповісти
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский осудил «военные преступления» в Буче. Пресс-служба МИД Израиля дистанцировалась от слов посла и заявила, что они не отражают официальную позицию Израиля.
показати весь коментар
04.04.2022 07:28 Відповісти
Від одноплеменників організаторів Голодомору іншого чекати не виходить.
показати весь коментар
04.04.2022 08:35 Відповісти
та невже??? дор того видать слабенько закликали? кличте голосніше, може почують. можна мегафончик взяти, акустику вздовж всього французького кордону поставити, підсилювачі добрі дати і закликати....
показати весь коментар
04.04.2022 10:06 Відповісти
 
 