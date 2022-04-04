УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14489 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 067 20
війна (56882) Маріуполь (2820) Донбас (21703) Ізюм (282) Волноваха (34) Денисенко (17)

Ключові бої найближчим часом точитимуться в Маріуполі, Кремінній, Рубіжному, Попасній та на лінії Ізюм-Волноваха, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецк,луганск,донбасс

Ключові бої у війні проти російських окупантів найближчим часом будуть зосереджені в Маріуполі, Кремінній, Рубіжному, Попасній, на лінії Ізюм-Волноваха та зможуть суттєво вплинути на результат війни загалом.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ключове завдання, яке ставить зараз перед собою Російська Федерація, – це оточити наші війська на сході. Тому ключові бої відбуватимуться, безумовно, – це Маріуполь… це Кремінна, Рубіжне. На Луганщині – це Попасна, яка є для них (російських окупантів. - Ред.) одним із ключових пунктів на цей час, і це також по лінії Ізюм–Волноваха", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом.

При цьому Денисенко наголосив, що на цьому напрямку зосереджуються найбільші сили росіян і там відбуватимуться головні бої "найближчих днів чи тижнів цієї війни".

"Від результатів цих боїв залежатиме результат проміжного етапу, а може, і всієї війни, українсько-російської, 2022 року", – додав радник голови МВС.

Також читайте: Ворог перегруповує сили на Донецькому напрямку. Туди перекидають підрозділи з Калінінградської області, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Мы на своей земле!
Даже солнце над Украиной светит ярче и заставляет кацапов жмурится❗
показати весь коментар
04.04.2022 07:48
+11
Кто верит в Бога молится за наших воинов, за победу, кто не верит в Бога, тоже молится за вас.
показати весь коментар
04.04.2022 07:43
+9
Маєте на увазі стають жмурами?😏
показати весь коментар
04.04.2022 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто верит в Бога молится за наших воинов, за победу, кто не верит в Бога, тоже молится за вас.
показати весь коментар
04.04.2022 07:43 Відповісти
Мій син там воює, а другий зачищає від цих потвор Київщину
показати весь коментар
04.04.2022 10:08 Відповісти
Ваши сыновья Герои. И Вам спасибо за защитников.
показати весь коментар
04.04.2022 10:26 Відповісти
Мы на своей земле!
Даже солнце над Украиной светит ярче и заставляет кацапов жмурится❗
показати весь коментар
04.04.2022 07:48 Відповісти
Маєте на увазі стають жмурами?😏
показати весь коментар
04.04.2022 07:55 Відповісти
А как ещё?
показати весь коментар
04.04.2022 08:10 Відповісти
меня постоянно гложет вопрос - почему к власти в Украине приходят редчайшие долбодятлы с таким коротким умом и длиннейшим языком... ну знаешь ты где будут рубежи... молодец... но ******* зачем? что ты показал лично мне? лично мне ты показал, что человек ты глупый, недалекий и продажный... но сказанное тобой осталось во мне... и ты вот ******** о рубежах и кому помог? ТЫ ПОМОГ ВРАГУ сделать рекогносцировку, улучшить логистику и т.п... потому как для такой работы вы, камцамольцы, не подготовлены... из-за таких ********** и ********* выходит одно - больше всего героев там, где командир ******* и все погрешности в планировании и ведении боев приходится исправлять бойцам на месте... короче - правильнее всего будет не *******, а молча делать свое дело...
показати весь коментар
04.04.2022 07:56 Відповісти
Це ж радник з МВС,він же нічого і не знає,меле що хоче щоб бути на слуху.Нічого він і не видасть.
показати весь коментар
04.04.2022 08:00 Відповісти
сам пишешь ерунду. Это всем известный очевидный расклад.
показати весь коментар
04.04.2022 08:16 Відповісти
Диванный стратег завидует тому что не при делах?
показати весь коментар
04.04.2022 09:00 Відповісти
Отвечу, как житель близлежащих городов. Это очень важная инфа, потому что местные считают, что пронесёт, эвакуироваться никуда не надо, переждём. Это, как говорится, последнее китайское предупреждение.
А военные, что с одной стороны, что с другой, об этом естественно знают и никто свои планы из-за этого менять не будет.
показати весь коментар
04.04.2022 09:02 Відповісти
Бути зараз в Краматорську чи Костянтинівці і сподіватися, що пронес?
Це дуже самовпевнено. А може люди сподіваются мирно здатися руським?
З логігою в тих регіонах завжди були проблеми.
показати весь коментар
04.04.2022 09:13 Відповісти
Спасибо, что лишний раз напомнили об исключительной умственной способности одной части Украины перед другой. Это очень помогает объединять страну. Ваш полезный идиотизм на уровне Фарионши.
показати весь коментар
04.04.2022 11:06 Відповісти
Это, как говорится, последнее китайское предупреждение
***********
Всі думають, що це жарт, про "останнє китайське попередження".
Але, як вам ось таке?

показати весь коментар
04.04.2022 16:13 Відповісти
А про хакнутий ворогом механізм приходу до влади не приходило на думку?
показати весь коментар
04.04.2022 12:23 Відповісти
Только крупные калибры спасут Украину.
показати весь коментар
04.04.2022 08:20 Відповісти
з трагічними нотками попереджує. Не тільки єрмака, але і моната з антоніною не пускають. Он друзі Авакова вже здриснули в Італію із общаком. А ці чогось сидять, малюють мрачні картини. А шо можуть бокнути - армія крисьониша ще сильна, пора в полон здаватись.
Шас тільки форсують Донець біля Ізюма і вперед на Волноваху..... і всі в оточенні а ми попереджали. Нічого, вже скоро дирижер цих блогерів буде повторяти незабутню фразу -"Ми в дерьме, надо шото делать"
показати весь коментар
04.04.2022 09:51 Відповісти
Так они и сейчас там "точатся"
показати весь коментар
04.04.2022 10:41 Відповісти
Якщо, залежить результат війни всі резерви туди. Я так розумію програємо там. програємо війну?!
показати весь коментар
04.04.2022 10:43 Відповісти
Це кацапська тактика - завалити м'ясом. На полі бою повинна бути оптимальна кількість всього. Інакше неймовірні втрати і поразка.

Взяти точку = перемога. Це знову ж таки кацапський нарратив. Ви часом не кацап?

Стратегічно війну каци програли на третій день і те що вони тимчасово візьмуть якийсь Ізюм/Кремінну/Рубіжне ціною багатотисячних втрат цього факту не змінить.
показати весь коментар
04.04.2022 11:15 Відповісти
 
 