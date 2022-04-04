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Страти жителів України входили до плану вторгнення Путіна, - глава британської MI6 Мур

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

У британській розвідувальній службі MI6 визнали, що були обізнані про можливість масових позасудових страт на території України. Такі страти входили в плани президента Росії Володимира Путіна щодо встановлення контролю над Україною.

Про це написав глава розвідувальної служби Річард Мур в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Мур також зазначив, що страти повинні були здійснюватися військовими підрозділами російських військ, а також співробітниками спецслужб Росії.

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"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають і лякають" - написав він у відповідь на заяву глави МЗС Великої Британії Трасс щодо російських звірств в Бучі.

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Топ коментарі
+58
Кадри убитих і закатованих жахливі, бо це ж наші українські люди,ю. Але хіба хтось думав, що по іншому буде? Ви уявляєте скільки би москалі вбили українців, якби не було ЗСУ?
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04.04.2022 08:32
+47
войну, которую ведет Украина, надо назвать национально-освободительной войной...
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04.04.2022 08:28
+44
А шо нам уявляти, це вже було неодноразово.Боголюбський, татари, Батурин,крiпацтво, голодомор, 1937 рiк. Тому й з'явилось ЗСУ. Бiда Украiни усiх часiв це саботаж пiдготовки до вiйни, вiдсутнicть новiтнього озброення, вищого за окупанта.
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04.04.2022 08:44
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можна і так інтерпретувати.
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10.04.2022 08:53 Відповісти
Это не Герника

Нет, пред нами не Герника.

Не Сталинград.

Не Освенцима правда колючая.

Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.

Нет, не Герника.

Буча.
.

Мирный град разодрал террорист,

Одичалый российский фашист.

Бить его есть гуманность, прогресс,

Ведь маньяк не поймет политес.
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04.04.2022 09:48 Відповісти
https://youtu.be/nKEmC4w9BpU Эти слова, этого генерала,относятся именно к нам украинцам и сейчас особенно после зверств этих отарков на нашей земле в Буче, Гостомеле, Мариуполе и других некогда цветущих городах...
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04.04.2022 10:47 Відповісти
Кацапы притащили в Украину мобильные крематории, все подумали что это для своих солдат, а оказалось что это предназначено для мирных граждан Украины, и всё это для сокрытия своих чужовищных преступлений совершаемых на нашей земле, инспирированных главным ******.
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04.04.2022 11:33 Відповісти
Если бы мирных жгли в крематориях - следов бы не осталось...
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04.04.2022 21:06 Відповісти
Меня возмущает "поведение" тех, к о остался под оккупацией , в том числе и той части жертв, которых застала смерть не во время эвакуации или сопротивления... На что они рассчитывали... Думали "отсижусь" или что... ? Они не понимали, что нужно или сопротивляться или уходить !!!!???
Все остальные варианты имеют печальные последствия... Вот они и наступили...
-Жалко было оставить нажитое ... ?
А сейчас как с нажитым... , когда погибли... Что сейчас ?!
- не начни было эвакуироватся...
Нужно было уходить пешком...

Я понимаю кто из родственников нуждался в уходе и невозможно было уйти... Но не у всех же такая была ситуация... !!!
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04.04.2022 21:05 Відповісти
https://youtu.be/guacGHehUdU
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05.04.2022 00:08 Відповісти
https://youtu.be/guacGHehUdU
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05.04.2022 00:10 Відповісти
ясное дело. красный террор ЧК-НКВД-МГБ. Ничего не поменялось.
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05.04.2022 03:07 Відповісти
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