Страти жителів України входили до плану вторгнення Путіна, - глава британської MI6 Мур

У британській розвідувальній службі MI6 визнали, що були обізнані про можливість масових позасудових страт на території України. Такі страти входили в плани президента Росії Володимира Путіна щодо встановлення контролю над Україною.

Про це написав глава розвідувальної служби Річард Мур в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Мур також зазначив, що страти повинні були здійснюватися військовими підрозділами російських військ, а також співробітниками спецслужб Росії.

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"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають і лякають" - написав він у відповідь на заяву глави МЗС Великої Британії Трасс щодо російських звірств в Бучі.

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