Страти жителів України входили до плану вторгнення Путіна, - глава британської MI6 Мур
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У британській розвідувальній службі MI6 визнали, що були обізнані про можливість масових позасудових страт на території України. Такі страти входили в плани президента Росії Володимира Путіна щодо встановлення контролю над Україною.
Про це написав глава розвідувальної служби Річард Мур в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Мур також зазначив, що страти повинні були здійснюватися військовими підрозділами російських військ, а також співробітниками спецслужб Росії.
"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають і лякають" - написав він у відповідь на заяву глави МЗС Великої Британії Трасс щодо російських звірств в Бучі.
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Будь ласка, зачекайте...
Нет, пред нами не Герника.
Не Сталинград.
Не Освенцима правда колючая.
Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.
Нет, не Герника.
Буча.
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Мирный град разодрал террорист,
Одичалый российский фашист.
Бить его есть гуманность, прогресс,
Ведь маньяк не поймет политес.
Все остальные варианты имеют печальные последствия... Вот они и наступили...
-Жалко было оставить нажитое ... ?
А сейчас как с нажитым... , когда погибли... Что сейчас ?!
- не начни было эвакуироватся...
Нужно было уходить пешком...
Я понимаю кто из родственников нуждался в уходе и невозможно было уйти... Но не у всех же такая была ситуация... !!!