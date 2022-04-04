Кадри з Бучі нагадують про часи сталінського та нацистського тоталітаризму, - МЗС Польщі
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Польща зробить усе, щоб винні у вбивствах мирних жителів Бучі були покарані.
Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що повідомлення з визволеного українськими військами міста Бучі "сповнюють жахом, гнівом і жагою справедливості".
Злочини проти цивільного населення заборонені міжнародним гуманітарним правом про збройні конфлікти, стороною якого є Росія, Гаазькою та Женевською конвенціями, а також звичаєвим міжнародним правом, наголосили польські дипломати.
"Фотографії мирних жителів, застрелених у потилицю, зі зв'язаними руками, можна порівняти з найтемнішими часами сталінського та нацистського тоталітаризму", - підкреслює МЗС Польщі.
Польське зовнішньополітичне відомство запевнило, що зробить усе можливе, "щоб винні у цих огидних діяннях були притягнуті до відповідальності".
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Рашисти позбавили людей збіжжя, коли відступали. Вони по-сталінськи порізали мішки та розсипали його, щоб зерно пропало і люди голодали. Бо їм не дісталося.
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Фотодоказ в Олега Шарпа
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При наступлении они везли с собой краматории, везли не для себя, везли для нас.
Буча была спланированна заранее, и всё это планировалось провести везде, по всей Украине.
Слава Украине!
Смерть москалям!
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Нет, пред нами не Герника.
Не Сталинград.
Не Освенцима правда колючая.
Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.
Нет, не Герника.
Буча.
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Мирный град разодрал террорист,
Одичалый российский фашист.
Бить его есть гуманность, прогресс,
Ведь маньяк не поймет политес.