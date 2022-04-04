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Кадри з Бучі нагадують про часи сталінського та нацистського тоталітаризму, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буча

Польща зробить усе, щоб винні у вбивствах мирних жителів Бучі були покарані.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що повідомлення з визволеного українськими військами міста Бучі "сповнюють жахом, гнівом і жагою справедливості".

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Злочини проти цивільного населення заборонені міжнародним гуманітарним правом про збройні конфлікти, стороною якого є Росія, Гаазькою та Женевською конвенціями, а також звичаєвим міжнародним правом, наголосили польські дипломати.

"Фотографії мирних жителів, застрелених у потилицю, зі зв'язаними руками, можна порівняти з найтемнішими часами сталінського та нацистського тоталітаризму", - підкреслює МЗС Польщі.

Польське зовнішньополітичне відомство запевнило, що зробить усе можливе, "щоб винні у цих огидних діяннях були притягнуті до відповідальності".
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Топ коментарі
+22
саме сталінського...

Рашисти позбавили людей збіжжя, коли відступали. Вони по-сталінськи порізали мішки та розсипали його, щоб зерно пропало і люди голодали. Бо їм не дісталося.
Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні.

Фотодоказ в Олега Шарпа
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04.04.2022 09:03
+14
Жительница села в Киевской области «отжала» у российских оккупантов ящик с боеприпасами, сообщает unian.net.

Трофей женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ!
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04.04.2022 09:14
+10
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04.04.2022 09:12
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саме сталінського...

Рашисти позбавили людей збіжжя, коли відступали. Вони по-сталінськи порізали мішки та розсипали його, щоб зерно пропало і люди голодали. Бо їм не дісталося.
Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні.

Фотодоказ в Олега Шарпа
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04.04.2022 09:03 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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04.04.2022 09:11 Відповісти
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:11 Відповісти
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04.04.2022 09:12 Відповісти
Интересно,еще есть желающие испытать на себе всю прелесть руZZкого мира?
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04.04.2022 09:13 Відповісти
Жительница села в Киевской области «отжала» у российских оккупантов ящик с боеприпасами, сообщает unian.net.

Трофей женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ!
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04.04.2022 09:14 Відповісти
Уверен что наше сбу станет что то на подобие моссада, и будет этих тварей десятилетиями находить и стрелять, сам бы подписался на такое, бесплатно
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04.04.2022 09:17 Відповісти
Я готовий присвятити цьому усе подальше життя. Потрібні люди зі здібностями до іноземних мов, з військовим вишкілом, без емпатії.
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04.04.2022 09:27 Відповісти
Задолго до вторжения в Мордоре был принят закон о принудительном труде заключённых, т. е. практически была воссоздана система ГУЛАГ. Ещё ранее Шойгу плёл о городах миллионниках за Уралом.
При наступлении они везли с собой краматории, везли не для себя, везли для нас.
Буча была спланированна заранее, и всё это планировалось провести везде, по всей Украине.
Слава Украине!
Смерть москалям!
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04.04.2022 09:33 Відповісти
Это не Герника
.

Нет, пред нами не Герника.

Не Сталинград.

Не Освенцима правда колючая.

Не залещицкий поезд, несущийся в Ад.

Нет, не Герника.

Буча.
.

Мирный град разодрал террорист,

Одичалый российский фашист.

Бить его есть гуманность, прогресс,

Ведь маньяк не поймет политес.
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04.04.2022 09:45 Відповісти
Все те саме було задовго до появи нациського і сталінского тоталітаризмів, коли ті самі московскі бузувіри до пня вирізали мирне населення Варшави року 1794. Але лядьский МЗС дипломатично шукатиме на Москві добрих удмуртів поневолених злим вепсом.
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04.04.2022 09:46 Відповісти
Ех євросоплежуї, ви могли це зупинити ще в 2014, коли росіяни вбили депутата Рибака, розрізавши йому живіт, коли вбили 16 річного футболіста за жовто-синю стрічку на портфелі, коли під іловайськом вбили солдатів у погодженому коридорі для виходу... Але ви змовчали і лише російських вбивць підбадьорували.... На вас також Європо, є частина крові цих вбитих росіянами українців.
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04.04.2022 09:53 Відповісти
Фото не з Бучі , а з Мотижина
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04.04.2022 10:42 Відповісти
My to pamiętamy Katyń masakra Warszawy i Zamościa przez Niemców. Boże chroń Ukrainę. Śmierć kacapom bez litości
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04.04.2022 10:50 Відповісти
Każdego Kacapa autora masakry w Buczy znaleźć i kula w łeb
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04.04.2022 10:52 Відповісти
 
 