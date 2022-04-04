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Окупанти обстріляли кілька сіл на Дніпропетровщині на кордоні з Херсонською областю, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація на Дніпропетровщині залишається контрольованою, ворожих військ на території регіону немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочався новий робочий тиждень. Виходьте на роботу, хто цього ще не зробив. Країні потрібна Ваша підтримка та допомога. Економіка має працювати", - звертається він до мешканців регіону.
За інформацією Резніченка, вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною.
"Ніхто не постраждав. Область під контролем збройних сил. Ворожих військ на нашій території немає", - додає він.
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У каждого преступления есть имя. Массовые убийства гражданского населения, пытки и изнасилования - все это военные преступления российских войск. И каждый нелюдь который это совершал имеет ФИО, звание и командира, который покрывал или приказывал совершать это зверство.
Поэтому военные преступления рашистов должны быть расследованы, все виновные и участники названы, а затем приложены все усилия, чтоб их настигла кара. Израиль доказал, что военных преступников Второй мировой войны можно находить по всему миру и утилизировать. Украина обязана пойти тем же путем. А родственники преступников должны знать, что совершили их сыновья, мужья, отцы и братья. Каждый зверь должен быть публично назван. Пусть их близкие знают, что возле них или с ним живут уроды похлеще Чикатило.
А пока необходимо срочно все документировать, снимать на фото и видео, у так же везти в Бучу, Гостомель и на Житомирскую трассу дипломатов со всего мира. Они должны увидеть этот кошмар и рассказать о нем дома. К моему огромному сожалению, у нас теперь есть своя Сребреница. И это дело рук Путина и его солдатни. Но то, что совершили рашисты - выходит за рамки человеческого понимания. Маньяки в форме российской армии. Они должны быть названы, найдены и наказаны. Этим должна заняться новая секретная служба Украины. Я точно знаю, кто может нам помочь в ее создании и обучении. И я готов помогать в этом всеми своими силами и знаниями.
Борислав Береза, «Фейсбук»