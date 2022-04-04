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Окупанти обстріляли кілька сіл на Дніпропетровщині на кордоні з Херсонською областю, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,дніпропетровщина

Ситуація на Дніпропетровщині залишається контрольованою, ворожих військ на території регіону немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочався новий робочий тиждень. Виходьте на роботу, хто цього ще не зробив. Країні потрібна Ваша підтримка та допомога. Економіка має працювати", - звертається він до мешканців регіону.

За інформацією Резніченка, вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною.

"Ніхто не постраждав. Область під контролем збройних сил. Ворожих військ на нашій території немає", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині

Автор: Ірина Дашківська
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не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:11 Відповісти
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:12 Відповісти
Каждый зверь должен быть публично назван.



У каждого преступления есть имя. Массовые убийства гражданского населения, пытки и изнасилования - все это военные преступления российских войск. И каждый нелюдь который это совершал имеет ФИО, звание и командира, который покрывал или приказывал совершать это зверство.

Поэтому военные преступления рашистов должны быть расследованы, все виновные и участники названы, а затем приложены все усилия, чтоб их настигла кара. Израиль доказал, что военных преступников Второй мировой войны можно находить по всему миру и утилизировать. Украина обязана пойти тем же путем. А родственники преступников должны знать, что совершили их сыновья, мужья, отцы и братья. Каждый зверь должен быть публично назван. Пусть их близкие знают, что возле них или с ним живут уроды похлеще Чикатило.

А пока необходимо срочно все документировать, снимать на фото и видео, у так же везти в Бучу, Гостомель и на Житомирскую трассу дипломатов со всего мира. Они должны увидеть этот кошмар и рассказать о нем дома. К моему огромному сожалению, у нас теперь есть своя Сребреница. И это дело рук Путина и его солдатни. Но то, что совершили рашисты - выходит за рамки человеческого понимания. Маньяки в форме российской армии. Они должны быть названы, найдены и наказаны. Этим должна заняться новая секретная служба Украины. Я точно знаю, кто может нам помочь в ее создании и обучении. И я готов помогать в этом всеми своими силами и знаниями.

Борислав Береза, «Фейсбук»
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04.04.2022 09:20 Відповісти
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 10:21 Відповісти
 
 