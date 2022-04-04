ЄС у середу обговорить новий пакет санкцій проти Росії. Йтиметься про ембарго на енергоносії та заборону використання портів, - Financial Times

Посли країн Євросоюзу планують зібратися у середу, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку із вторгненням її військ до України та звірствами окупантів на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Financial Times із посиланнями на інформовані джерела.

За повідомленнями джерел, санкційні заходи, запропоновані деякими державами, можуть торкнутися як індивідуальних обмежень, так і ембарго на експорт російських товарів. Так, пропонується обговорити додаткові обмеження та ембарго на ввезення з Росії енергоносіїв, таких як вугілля, нафта і газ, заборона на використання російськими судами портів ЄС.

Як зазначає видання, наразі "заклики до запровадження санкцій проти російського експорту енергоносіїв стають дедалі гучнішими".

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