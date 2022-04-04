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ЄС у середу обговорить новий пакет санкцій проти Росії. Йтиметься про ембарго на енергоносії та заборону використання портів, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Посли країн Євросоюзу планують зібратися у середу, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку із вторгненням її військ до України та звірствами окупантів на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Financial Times із посиланнями на інформовані джерела.

За повідомленнями джерел, санкційні заходи, запропоновані деякими державами, можуть торкнутися як індивідуальних обмежень, так і ембарго на експорт російських товарів. Так, пропонується обговорити додаткові обмеження та ембарго на ввезення з Росії енергоносіїв, таких як вугілля, нафта і газ, заборона на використання російськими судами портів ЄС.

Як зазначає видання, наразі "заклики до запровадження санкцій проти російського експорту енергоносіїв стають дедалі гучнішими".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Та ви не поспішайте, приймете у травні - нам не горить
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04.04.2022 09:29
+23
і проведемо рєфєрєндум на шашликах, про 15 років статус Криму
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04.04.2022 09:39
+22
У травні Зеля запрошує всіх на шашлики.
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04.04.2022 09:37
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Та ви не поспішайте, приймете у травні - нам не горить
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04.04.2022 09:29 Відповісти
У травні Зеля запрошує всіх на шашлики.
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04.04.2022 09:37 Відповісти
і проведемо рєфєрєндум на шашликах, про 15 років статус Криму
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04.04.2022 09:39 Відповісти
як угорці і далі будуть так, то путін затопить їх чимось іншим, і це буде не газ і не нафта.
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04.04.2022 09:44 Відповісти
ага, щоб вони на нас нападали з того Криму.
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04.04.2022 09:45 Відповісти
Из орков?
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04.04.2022 09:40 Відповісти
Ну не меліть отої уйні. Нам ніхто нічім не забов'язаний. Хто нам венуватий що всі військові замовлення були похерені. А тепер дайте нам бо ми хороші...
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04.04.2022 09:46 Відповісти
Вони нам зобов'язані:

1. Ми віддали свій ядерний потенціал де вони гарантували нам суверенітет. А те що вони через своє боягузтво перетворили його на декларативний, не говорить про те що вони нічого не винні.

2. Ми захищаємо кордони всієї Європи, а не тільки свої. Якби нас не було - зараз би цей удар прийняли і Румунія, і Польща, і всі країни Євросоюзу.
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04.04.2022 10:00 Відповісти
То підіть ту бумажку Пуйлу покажіть і його золотій орді.
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04.04.2022 10:15 Відповісти
Немитій марно будь-що показувати і, взагалі, про щось з нею домовлятися. Як вошу давити, поки не лусне.
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04.04.2022 10:24 Відповісти
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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04.04.2022 10:26 Відповісти
1. Меморандум - не являється гарантією. Почитайте міжнародне право.
2. Не вони (Європейський Союз), а лише Велика Британія та США були підписантами меморандуму, ні одна ні інша країна не являється членами ЄС;
3. Росія не нападе на НАТО, так як розуміють, що така війна призведе або до повного знищення Росії, або до ядерної війни.
Дуже не приємно визнавати факти, але Європейський Союз, НАТО, США, Велика Британія, Канада, G7 - нічого нам не винні і нічим нам не зобов'язані.
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04.04.2022 10:33 Відповісти
Хочу,з вашого дозволу, добавити, що в такому випадку в армії орди були б наші хлопці. Орда посилає завжди на передній край воїнів захоплених держав.Ну і Європі було б зовсім не весело.
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04.04.2022 11:43 Відповісти
Коли ти знаєш, що продавець якогось товару - злочинець, вбивця і гвалтівник. Який ще й бреше постійно.

Ти купиш в нього той товар, бо він трішки дешевший?
Чи краще переплатити і знайдеш іншого продавця?
Завдання просте як 2+2
Тест на гідність і угоду з власною совістю.
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04.04.2022 10:03 Відповісти
Там не тільки військові замовлення були похерені!!Там ще перед нападом мінні поля були зняті у Кримському напрямку!!Зараз війна тому ніхто цим не займаеться!!Після війни ці питання обов язково будуть поставленні!!Хто коли і ЧОМУ!!Зрадники повинні бути покарані!!
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04.04.2022 10:16 Відповісти
Цим не займаються не тому, що війна.
А тому, що вся повнота влади в Україні в руках однієї партії.
Плюс до них додалися Єрмаки і Татарови з Портновими

Боюся, що вони і злочини руських під Києвом спустять на галямах, як свого часу спустили справу вагнерівців
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04.04.2022 11:02 Відповісти
мені згадалася пісня Кузьми: "...говорили...говорили...сіли й закурили..." і т.д.

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 09:58 Відповісти
Прозріння 73%? Та ти в чудеса віриш?
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04.04.2022 10:27 Відповісти
я надіюсь...
дуже хочеться вірити...що після Бучі, Харкова, Маріуполя, Херсону... ...
наступить прозріння..

і НЕ буде в УКРАЇНСЬКІЙ політиці медведчуків, шуфричів, рабіновичів, тупіцкіх, бужанскіх, ків, дубінскіх, партнових, арахамій,мураєвих, бойків, балог, табалових, васадз.. і ...і... і..
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04.04.2022 15:58 Відповісти
Давно пора.
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04.04.2022 10:15 Відповісти
Це смішно і сумно. Може я помиляюся але понести зараз витрати пов'язані з газом краще, бо після розвалу рашистів вони будуть купувати газ в рази дешевше. Я просто цього не розумію.
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04.04.2022 09:30 Відповісти
Та не в газі і нафті в кінці кінців справа. Після ліквідації в орди ЯЗ планета Земля отримає шанс не бути самознищеною.
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04.04.2022 11:47 Відповісти
Ну это уже что то, посмотрим на финальную версию пакета
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04.04.2022 09:31 Відповісти
щас терпилы соберутся посчитают и скажут шо евросоюз лишится пару евро. ээээ неее, так не пойдет, скажут озабоченные.
еще и орбан возглавит ЕС шоб точно победить русских фашистов
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04.04.2022 09:33 Відповісти
Колону ідущіх ***** той орбан возглавіт, разом з усіма мордвиноугорцями
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04.04.2022 09:36 Відповісти
орбан победил в цыганостане. так шо он тупо заблочт все попытки эмбарго. ну а германия скажет : ну видите мы хотели это все цыгане. дайте гер володья нам еще газу и дафайте сп3 построим. это ж только бизнес
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04.04.2022 09:39 Відповісти
Орбан вчера 53 процента на выборах получил, так что не возглавит. Можно конечно остановить транзит газа через нашу страну но зебил не решится.
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04.04.2022 09:40 Відповісти
Давай Европа, соблюдай единство ЕС, не повторяйте ошибки Второй мировой.
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04.04.2022 09:35 Відповісти
Венгры заблокируют эти санкции это и ежу понятно
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04.04.2022 09:35 Відповісти
зараз ****** вам розкажуть про ембарго
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04.04.2022 09:36 Відповісти
****** можно рубануть транзит, пусть через Сербию качают. Для меня вообще дикость второй месяц войны а газ через Украину качают
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04.04.2022 09:37 Відповісти
у нас забов"язання перед Європою і підписані вони були до війни, тому так важливо щоб Європа сама відмовилася, бо інакше нас звинуватять в порушення договорів і не рф а власно ЄС, та ще й платити прийдеться за це.
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04.04.2022 09:43 Відповісти
И что, будапештский меморандум тоже был, тем более что можно устроить небольшой фейерверк в районе трубы и сказать что москали обстреляли, типа поздравили Орбана с победой, дальнейший транзит невозможно до проведения ремонтных работ, а ремонт в военное время дело затяжное
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04.04.2022 09:55 Відповісти
Удивлён что Орбан ещё не поспешил в Мосскву посюсюкать с ****** как Лукашенко. По сути режим Орбана давно идёт верным путём по стопам Луки.
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04.04.2022 10:07 Відповісти
Даже если венгры будут против, то ничто не мешает странам ЕС принять обговоренные санкции в индивидуальном порядке. Одна Венгрия путина не спасёт, даже если он ее затопит газом и нефтью.
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04.04.2022 09:39 Відповісти
Каждая страна в ЕС может единолично отказаться от закупки газа в России, можем посмотреть кто это сделает. Я думаю что это будут Латвия, Литва, Эстония, и Польша возможно Италия но им легче найти альтернативного поставщика
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04.04.2022 09:45 Відповісти
Все 3 страны Балтии не получает газ из России уже с 1 апреля. Это только Литва громко отозвалась, что уходит. Но по сути российскому газу тут уже всё.
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04.04.2022 09:53 Відповісти
Да я это знаю, респект вам за это, следующей будет Польша, но им нужно больше времени. Остальные вряд-ли откажутся, возможно только будут закупать в меньших объемах и то не все. Именно поэтому нужно рубить транзит газа через Украину.
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04.04.2022 09:58 Відповісти
На жаль, основні імпортери Німеччина і Нідерланди. Німецтка влада складається з завербованих росією політиків.
Чого вартий міністр фінансів, який вже готувався обговорювати маріонетковий уряд України після окупації росією😡
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04.04.2022 10:10 Відповісти
***** отримує $700 млн від продажу нафти та газу щодобово тому грошей на виплати силовим структурам та армії більш ніж достатньо, щоб тримати всіх тих, хто забезпечує
стабільність його режиму...Тому жодних змін у самому кремлі, зважаючи на все,скоро в майбутньому можна не очікувати ...
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04.04.2022 09:44 Відповісти
"стурбовані" європейці і надалі фінансують війну в Україні...

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

шрьодери та інші адепти руSSкого міра добряче "відпрацьовують" 30-срібних від газпрому...
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 10:07 Відповісти
Ви європейці не поспішайте, українці почекають, у українців ще багато часу, багато воїнів і багато мирного населення. І ви європейці усвідомлюєте, що ***** поглинувши Україну зупиниться і до вас не попре. Тому для України все одно буде ЄС чи не буде, для України ГОЛОВНЕ, щоб Україна ЗАЛИШИЛАСЬ! Більш-менш надія з ЄС це Польща та Прибалтика, які знають, що таке росія, інші в історії Європи, як то кажуть, ні про що.
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04.04.2022 09:52 Відповісти
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....

та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
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04.04.2022 10:09 Відповісти
Озаботиться не забудтье
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04.04.2022 09:52 Відповісти
Єто пять!
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04.04.2022 09:55 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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04.04.2022 09:58 Відповісти
Порты для российских судов закрывать не надо. В них удобнее эти корабли минировать.
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04.04.2022 10:02 Відповісти
орбан буде проти...в нього типа море є
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04.04.2022 10:05 Відповісти
Ну ну, подождёмЪ...
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04.04.2022 10:08 Відповісти
Ніхрена не приймуть...
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04.04.2022 10:40 Відповісти
 
 