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Мер Надал про вчорашні вибухи в Тернополі: Ворог спробував зруйнувати об'єкт критичної інфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Напередодні ввечері в Тернополі було чути вибухи. Ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері, 3 квітня, близько 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції. Детальніша інформація - на брифінгу о 10:00", - зауважив він.
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