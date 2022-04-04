Мер Надал про вчорашні вибухи в Тернополі: Ворог спробував зруйнувати об'єкт критичної інфраструктури

Напередодні ввечері в Тернополі було чути вибухи. Ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері, 3 квітня, близько 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції. Детальніша інформація - на брифінгу о 10:00", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тернополі чути вибух, причини з'ясовують, - мер Надал