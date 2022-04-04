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Мер Надал про вчорашні вибухи в Тернополі: Ворог спробував зруйнувати об'єкт критичної інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тернополь

Напередодні ввечері в Тернополі було чути вибухи. Ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері, 3 квітня, близько 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції. Детальніша інформація - на брифінгу о 10:00", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тернополі чути вибух, причини з'ясовують, - мер Надал

Автор: Ірина Дашківська
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не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:46 Відповісти
Для чого оці "Спробував". Щоб ще раз спробував? Злості не вистачає.
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04.04.2022 09:47 Відповісти
Навіть якщо знищив за першим разом, то ця інформація спонукає рашу випустити ще дві ракети вартістю кілька мільйонів доларів. Чим погано?
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04.04.2022 09:54 Відповісти
Що наступного разу там можуть бути люди.
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04.04.2022 09:58 Відповісти
У Василькові ракета на днях влучила у будівлю, яку зруйнували ще на початку вторгнення.
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04.04.2022 10:42 Відповісти
Певно з Білорусі...
Драник повинен висіти поряд з ******.
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04.04.2022 09:52 Відповісти
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04.04.2022 09:56 Відповісти
 
 