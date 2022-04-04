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Ніч в регіонах: На Херсонщині погіршується ситуація, ракетний удар по Одесі та постійні обстріли Миколаєва, - звіти ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Станом на ранок 4 квітня за інформацією обласних адміністрацій у Херсонській області погіршується ситуація — вибухи та обстріли на території всієї області.

Про це йдеться у звітахі облдержадміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Неспокійно в Одеській області: вночі — ракетний обстріл Одеси. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.

Тернопільщина: під час повітряної тривоги, вчора приблизно о 22.30 ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафотобази у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

Харків: увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова - 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Донецька область. Мар'їнка — спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано. Авдіївка — обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ — обстріли.

Маріуполь - без змін. Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червного Хреста, не спрацював.

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Луганщина: майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.

Вчора під час артобстрілу у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.

Миколаївська область. По місту — обстріли вдень та вночі. Дані про потерпілих внаслідок обстрілів вночі уточнюються. Сьогодні вранці знов були обстріляні спальні райони Миколаєва. Дані щодо постраждалих уточнюються. Ввечері 3 квітня було обстріляно місто Очаків, є загиблі та поранені.

Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли — на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах відсутні світло та вода, ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.

Чернігівська область: ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.

Київська область. Продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районі. В громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога.

Також правоохоронці фіксують злочини окупантів, які були заподіяні щодо мирного населення. Встановлено посилену комендантську годину.

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Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.
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Топ коментарі
+7
"В Херсонській області погіршується ситуація - вибухи та обстріли на території всієї області "
З урахуванням того, що область окупована це не погіршення ситуації а покращення.
Бьют ворога
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04.04.2022 09:53
+7
ще не доходить до тої ""влади, що ВЕСЬ південь - мета пуйла?
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04.04.2022 09:58
+6
Я так смотрю,арахамия хочет хоть какой то подарочек путину сделать на 9 мая.Пуст только попрбуют.
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04.04.2022 10:07
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"В Херсонській області погіршується ситуація - вибухи та обстріли на території всієї області "
З урахуванням того, що область окупована це не погіршення ситуації а покращення.
Бьют ворога
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04.04.2022 09:53 Відповісти
особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини
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04.04.2022 10:00 Відповісти
ще не доходить до тої ""влади, що ВЕСЬ південь - мета пуйла?
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04.04.2022 09:58 Відповісти
в Штабі ВСУ всі плани знають..і план Б і план В..якшо нам простим громадянам зрозуміло то що видумаєте в Штабі не знають? розвідка працює і все відомо
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04.04.2022 10:04 Відповісти
Да тут сплошь гениальные стратеги, прогнозирующие на десятилетия и просчитывающие на 64 хода вперед.
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04.04.2022 10:11 Відповісти
тут набагато розумнійші люди ніж в офісі президента !
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04.04.2022 10:33 Відповісти
Я щось пропустив? Офіс президента керує стратегією оборони?
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04.04.2022 10:51 Відповісти
ти мабуть дійсно пропустив останні 3 роки . офіс президента керує всім ! скажи будь ласка, який великий стратег дав наказ розмінувати проходи з Криму та поставити на ремонт Сагайдачного ?
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04.04.2022 11:16 Відповісти
Конспірологію обговорювати не маю бажання. Розмінував якийсь крот у армії або СБУ.
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04.04.2022 12:11 Відповісти
ця "конспірологія " називається державна зрада ! одна людина це зробити не могла є ініціатори , керівники і виконавці .
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04.04.2022 12:52 Відповісти
Ні. Це все ще конспірологія. Достатньо одного високопосадовця та кілька його посіпак.
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05.04.2022 00:29 Відповісти
Я так смотрю,арахамия хочет хоть какой то подарочек путину сделать на 9 мая.Пуст только попрбуют.
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04.04.2022 10:07 Відповісти
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:06 Відповісти
ага..і мольфари і віщуни..і карти таро і до церкви з молитвами..а От тільки куля зупиняє окупанта
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04.04.2022 10:19 Відповісти
важливо вміти аналізувати свій психологічний стан і стан ворога теж не зайве проаналізувати, тоді не станете іграшкою в руках ворога, бо вбиває не тільки куля, інформація теж вбиває, тому раджу прислухатися до спеціалістів а не до мольфарів і віщунів.
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04.04.2022 10:24 Відповісти
По факту из 6 направлений атаки на 4 апреля 3 с треском провалились. Работаем и делаем все, чтобы полностью освободить Украину
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04.04.2022 10:07 Відповісти
Відносно спокійно це ніч у сховищах, бо нелюди гатять куди попало навіть в містах далеко від фронту. Бережіть себе
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04.04.2022 10:21 Відповісти
В кацапских чатах "адиннарот" невероятно ликует от ракетных ударов по Одессе. Совсем недавно они собирались их спасать и освобождать , а сейчас радуются тому, что их убивают, нереальные придурки...
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04.04.2022 11:17 Відповісти
Николаев, район Намыв. Утром прилетело две "зажигалки" судя по всему фосфорные.
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04.04.2022 11:37 Відповісти
 
 