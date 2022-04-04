Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,3 тис. осіб, 147 літаків, 134 гелікоптери, 647 танків і 1 844 броньовані машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 18300 осіб,

танків ‒ 647 од,

бойових броньованих машин ‒ 1844 од,

артилерійських систем – 330 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 54 од,

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літаків – 147 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1273 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.