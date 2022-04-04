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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,3 тис. осіб, 147 літаків, 134 гелікоптери, 647 танків і 1 844 броньовані машини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 18300 осіб,

танків ‒ 647 од,

бойових броньованих машин ‒ 1844 од,

артилерійських систем – 330 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 54 од,

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літаків – 147 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1273 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,3 тис. осіб, 147 літаків, 134 гелікоптери, 647 танків і 1 844 броньовані машини 01
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Топ коментарі
+9
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
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04.04.2022 10:11
+6
Литачки пошли в отрыв
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04.04.2022 10:04
+4
Сам придумал "математику" и требуешь опровержения своих же расчётов? Ты придумал, ты и доказывай верность своего расчёта.
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04.04.2022 10:36
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Преположим, что ВСУ убивают по 1 солдату РФ на 1 км фронта за 1 день.
Тогда 1500 км фронта х 40 дней = 60 000 трупов. Берем число раненых - это убитые * 3.
Тогда раненых - 180 000. Итого суммарные потери ~ 240 000.
Вменяемые опровержения будут?
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04.04.2022 10:02 Відповісти
Вменяемые опровержения будут?-
Є: єрмаки та компанія постачали набої з "сирим" порохом та робили інші саботажі щодо ЗСУ....
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04.04.2022 10:14 Відповісти
Ну уже почти 40 дней. а это время 18 тысяч (хотя я слышал что реальные потери рашистов могут быть до 22000), итого 450 в день что ближе. Тогда ихние потери составляют около 72000
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04.04.2022 10:15 Відповісти
Раненых обычно в 3-4 раза больше чем убитых + в официальные сводки не вносят наёмников и всякую шалупень из ордло!
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04.04.2022 11:09 Відповісти
далеко не вздовж всього фронту відбуваються регулярні зіткнення. інтенсивність відрізняється істотно...
приймай до розрахунку 500-600 км активного фронту.
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04.04.2022 10:18 Відповісти
Принято. 500 км фронта интенсивных боевых действий. Тогда потери на таком 1 км фронте в 1 день каковы? Так же оставить одного дебила в день? Когда-то никого, а когда-то десятки. А в среднем? Есть мнения военных? Но даже в этом случае суммарные потери рф - 80 000.
Мое мнение таково. Раз в рф объявлена мобилизация, пусть даже и скрытая, значит ее потери не просто чувствительные, они огромные. А с официальные цифрами ни Украинскими, и тем более с российскими они ну никак не сходятся.
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04.04.2022 10:29 Відповісти
18 тысяч на концерте у Кобзона + 30 тыс. тяжело раненых с долгим сроком восстановления или безвозвратных (инвалидов). Это около 50000 вместе, что является утратой четверти задействованной группировки, - это очень много. Но дело не в том как много потеряно а в том что они не могли и не могут до конца выполнить задачи из-за этого и пытаются провести мобилизацию.
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04.04.2022 11:17 Відповісти
Есть. Фронта как такового нет. Есть "червяки" великого будівництва, ну и населенка, где кацапы ставят свой металлолом.
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04.04.2022 10:23 Відповісти
Сам придумал "математику" и требуешь опровержения своих же расчётов? Ты придумал, ты и доказывай верность своего расчёта.
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04.04.2022 10:36 Відповісти
Литачки пошли в отрыв
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04.04.2022 10:04 Відповісти
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04.04.2022 10:36 Відповісти
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:05 Відповісти
Мало дохлых кацапов. При отходе рашистов из Киевской и Сумской области надо было лупить по ним из всего оружия что было по скоплениям техники, а так дали выйти почти без потерь.
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04.04.2022 10:11 Відповісти
Походу там был договорняк на переговорах, поэтому они спокойно загрузили награбленное и поехали.
Не знаю что лучше, так, или если бы они попали в котел.
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04.04.2022 10:20 Відповісти
Почему ты не пошел на разминирование территорий, которые орки оставили чтобы прикрыть свой отход? С твоей помощью ВСУ разбили бы отходящих.
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04.04.2022 14:12 Відповісти
Лупили по ним, лупили вони - було голосно. "Дали вийти" - ой, зрада моя зрадонька.
Військові роблять що можуть з урахуванням власних можливостей та протидії ворога.
Віримо ЗСУ а не диванним стратегам.
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04.04.2022 10:20 Відповісти
це мабуть один з багатьох диванних вояк, якi тут верещать!
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04.04.2022 10:24 Відповісти
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
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04.04.2022 10:11 Відповісти
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 10:18 Відповісти
в укр. мовi немае слова "об`ява", а треба писати "оголошення"
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04.04.2022 10:27 Відповісти
В українські мові є і таке слово, але воно відходить від вживання. Ці два слова рівноцінні.
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04.04.2022 11:15 Відповісти
в укр.мовi е слово "оголошення" а об`яви пишуть кацапи
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04.04.2022 10:30 Відповісти
українською "Ігор", а не "Игорь"
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04.04.2022 11:20 Відповісти
Явный недобор по вертолётам.Считаю необходимым подтянуть показатели ударами по аэродромам в Белоруси и России
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04.04.2022 12:01 Відповісти
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04.04.2022 16:39 Відповісти
 
 