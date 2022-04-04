Макрон підтримує посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сфері нафти та газу

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок в ефірі радіостанції "Франс Ентер" висловився за подальше посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вони можуть стосуватися нафти та газу.

При цьому Макрон зазначив, що посилення тиску на Росію слід обговорити з партнерами по ЄС.

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