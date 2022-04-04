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Макрон підтримує посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сфері нафти та газу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок в ефірі радіостанції "Франс Ентер" висловився за подальше посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вони можуть стосуватися нафти та газу.

При цьому Макрон зазначив, що посилення тиску на Росію слід обговорити з партнерами по ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС у середу обговорить новий пакет санкцій проти Росії. Йтиметься про ембарго на енергоносії та заборону використання портів, - Financial Times

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
там орбан-хуйло щас всё заблокирует, для него Зеленский *опонент* вонючие мадяры, не получите вы закарпатье, даже не мечтайте
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04.04.2022 10:42
+6
Макрон! Тебе ще язик не болить? Стільки говорити, і майже нічого не робити...
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04.04.2022 10:43
+6
Ой ржу не могу...
Не увеличил санкции, не помог оружием и деньгами..
А "высказался".....
Да шоб ты макрон заболел и тебе вместо лекарств рассказывали что доктор не против их ввода....
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04.04.2022 10:46
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а немчура? ****** ?
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04.04.2022 10:37 Відповісти
А вот эти обе страны тормозят.
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04.04.2022 10:49 Відповісти
Літають, тільки низенько
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04.04.2022 10:56 Відповісти
"немчура" делает столько, сколько мы афганцам ТОЧНО не помогали.
Просишь помощь - скажи спасибо за ту милостыню что дают.

НИКТО В ЭТОМ МИРЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.

Запомни это и не будь инфантилом.
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04.04.2022 11:01 Відповісти
підтримує...но не дуже
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04.04.2022 10:37 Відповісти
сколько на ВСУ дал лично ТЫ?
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04.04.2022 11:02 Відповісти
там орбан-хуйло щас всё заблокирует, для него Зеленский *опонент* вонючие мадяры, не получите вы закарпатье, даже не мечтайте
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04.04.2022 10:42 Відповісти
Макрон! Тебе ще язик не болить? Стільки говорити, і майже нічого не робити...
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04.04.2022 10:43 Відповісти
после выборов,если выиграет - даст обратку. Щас рейтинг зарабатывает
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04.04.2022 10:45 Відповісти
ты думаешь, Ле Пен даст больше - потому жопу против Макрона рвешь, кацап?
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04.04.2022 11:03 Відповісти
Як він вже заїбав той жабоїд
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04.04.2022 10:45 Відповісти
Макарон, французы не совсем дебилы, ты проиграл выборы. Так бывает, да
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04.04.2022 10:45 Відповісти
Ой ржу не могу...
Не увеличил санкции, не помог оружием и деньгами..
А "высказался".....
Да шоб ты макрон заболел и тебе вместо лекарств рассказывали что доктор не против их ввода....
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04.04.2022 10:46 Відповісти
да-да, лікар буде розсказувати про новітні досягнення медицини, і як можна було би швидко вилікувати, але він не буде цього робити.
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04.04.2022 10:52 Відповісти
И что Макрон опять позвонит в бункер и полтора часа будет ху.лу рассказывать что они с Шмеркель озаботились.
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04.04.2022 10:46 Відповісти
У Франції потужна атомна енергетика. Вони сміливо можуть посилати каців з їх газом.

Проблемною є Німеччина, яка закрила свої атомні станції на радість х-лу.
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04.04.2022 10:47 Відповісти
то най відкриють, з землею ще не зрівняли? але ж нє, тоді прийдеться признати що о та фігня про зелену енергію лише фігня. Бо зеленою енергією всього не зробиш, бо зелена енергія не така вже й екологічна, ті ж сонячні панелі, вироблення і утилізація не є нешкідливими, це все не з крилець метеликів зроблено. Зелену енергію на силу всім впихають щоб змусити всіх на газ рашкостанский перейти, німці ж навіть газосховища мабуть не мають. Нежданчик стався їм.
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04.04.2022 10:56 Відповісти
в твоих мечтах, кацап.

х вам а не нефть и газ в Европу.

Забудьте. Вы - ненадежные партнеры для Запада.
В долгосрочной перспективе вам ПОПЕЦ.
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04.04.2022 11:05 Відповісти
Німці мають найбільші газосховища у Європі і видобувають десь 20 млрд. кубів газу. Рішення про залежність від оркостану - політичне, повірте якщо німці мали би на меті диверсифікацію то вони б це зробили давно.
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04.04.2022 11:06 Відповісти
а чего ты так радуешься, что в Германии что-то плохо?
мстите что ФРГ отказалась от Северного потока?

еще не то будет.

тебе Пригожин сколько отваливает за твои высеры?
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04.04.2022 11:06 Відповісти
о, пан кацап лається і всіх звинувачує в чомусь, в чому сам хиба винен. гдр з"їла фрг, політика Німеччини а саме макрєлі, за яку там всі тішилися призвела в тому числі і до цієї війни, пан кацап. більшість впливових політиків Німеччини дістала або дістане в майбутньому тепле місце в уряді грязьпрома рф, це факт, пан кацап. хоча грязьпром скорше за все збанкрутує.
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04.04.2022 11:12 Відповісти
Как бы мы его не ругали... Там говорят его оппоненты еще большие от*асыватели у )(уйла
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04.04.2022 10:50 Відповісти
***** підтримує грошіма і лівих і правих і ***..х особливо тих радикальних, зовсім відбитих, які здатні викликати великі емоції у людей, а потім ********* їх, а там тільки сиди й лови, ніхто нікому не прийде на допомогу, ніхто не об"єднається, все як вони *******.
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04.04.2022 10:58 Відповісти
а ты чего им подмахиваешь?
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04.04.2022 11:07 Відповісти
"Пекельні санкції-2"? Було "майже нічого", а тепер посилять? Своєю імпотентністю тільки заоохочують рашистів...
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04.04.2022 11:09 Відповісти
если маркон так осторожен
то ле пен явно будет играть на нотах "все подорожало, давайте с рашкой не ссориться"
так что уж тут даже маркон еще кое что, другие вообще будут подпевалы плешивого фюррера
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04.04.2022 11:37 Відповісти
 
 