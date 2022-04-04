Макрон підтримує посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сфері нафти та газу
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Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок в ефірі радіостанції "Франс Ентер" висловився за подальше посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, вони можуть стосуватися нафти та газу.
При цьому Макрон зазначив, що посилення тиску на Росію слід обговорити з партнерами по ЄС.
Топ коментарі
+11 Paul Foxen
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+6 Serg Sergeev
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Просишь помощь - скажи спасибо за ту милостыню что дают.
НИКТО В ЭТОМ МИРЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
Запомни это и не будь инфантилом.
Не увеличил санкции, не помог оружием и деньгами..
А "высказался".....
Да шоб ты макрон заболел и тебе вместо лекарств рассказывали что доктор не против их ввода....
Проблемною є Німеччина, яка закрила свої атомні станції на радість х-лу.
х вам а не нефть и газ в Европу.
Забудьте. Вы - ненадежные партнеры для Запада.
В долгосрочной перспективе вам ПОПЕЦ.
мстите что ФРГ отказалась от Северного потока?
еще не то будет.
тебе Пригожин сколько отваливает за твои высеры?
то ле пен явно будет играть на нотах "все подорожало, давайте с рашкой не ссориться"
так что уж тут даже маркон еще кое что, другие вообще будут подпевалы плешивого фюррера