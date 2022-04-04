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Українські воїни затримали російського льотчика Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії та вбив безліч людей, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

3 квітня українські військовослужбовці затримали російського льотчика зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергія Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії, та вбив безліч людей.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"3 квітня українська протиповітряна оборона збила під Ізюмом винищувач Су-35С зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ, військова частина 45121. Повітряний терорист майор Сергій Єрмалов намагався втекти, і відійшов від місця падіння літака більш ніж на 10 км. Проте підрозділи 24-ї бригади, батальйону НГУ імені Кульчицького, місцевої Тероборони, 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81-ї бригади затримав злочинця", - зазначив Бутусов.

За його словами, Єрмалов зізнався, що неодноразово вилітав на бомбардування українських міст. Здійснив 40 бойових вильотів у Сирії та 15 вильотів в Україні.

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Українські воїни затримали російського льотчика Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії та вбив безліч людей, - Бутусов 01

"У вильоті, в якому він був збитий, виконував завдання пошуку українських засобів ППО, і в певному сенсі завдання виконав, знайшов, що хотів. Су-35С оснащений найсучаснішим електронним озброєнням ВКС РФ, станцією радіоелектронної протидії "Хібіни", радаром "Ірбіс", оптико-локаційною станцією ОЛС-35, на борту знаходилися протирадіолокаційні ракети та керовані бомби. Усього виконав два вильоти на пошук засобів ППО.

Президент Путін та представник Генштабу РФ Конашенков неодноразово заявляли, що українська ППО нібито повністю знищена. Це добре, така брехня заспокоює російських пілотів. Російський терорист Єрмалов, напевно, вбив безліч мирних людей під час ударів по населених пунктах Сирії та України. Безумовно, таких нелюдів треба віддавати під міжнародний трибунал, щоб усі люди у світі бачили вирок – Росія це країна-терорист, російська армія – це зброд мародерів, серійних убивць, ґвалтівників, нічого людського в цих злочинцях немає", - написав Бутусов.

Також читайте: РИА "Новости" опублікувало статтю "Що Росія має зробити з Україною" із відвертими закликами до "деукраїнізації" та знищення нашої нацсвідомості. СКРІНШОТ
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Топ коментарі
+87
Летчики и рсзошники обмену подлежать не должны.
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04.04.2022 11:07
+69
Мразь
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04.04.2022 11:07
+44
Вот так ему до конца жизни на центральных площадях Харькова, Мариуполя, Чернигова ... стоять. Пока не здохнет на коленях!
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04.04.2022 11:07
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"
Українські воїни затримали російського льотчика Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії та вбив безліч людей".
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04.04.2022 11:51 Відповісти
Його свідчення не на стільки цінні, як він сам. Тому не потрібно ризикувати, залишаючи його живим.
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04.04.2022 12:03 Відповісти
то вже най ЗСУ вирішують, сумніваюся що вони непотрібно ризикуватимуть.
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04.04.2022 12:33 Відповісти
та розстріляти цю кацапофашистську мразоту... це ж нелюд, звірина, таких істот потрібно одразу нищити
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04.04.2022 11:23 Відповісти
Когда уже у нашего народа проснёться национальная гордость, И ЯЙЦА. ХВАТИТЬ БРАТЬ В ПЛЕН, сбили самолёт, танк, корабль, все вырезали и всё (ВЫЖИВШИХ НЕТ для Западних СМИ)!!
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04.04.2022 11:23 Відповісти
він просто не потрапив чеченським добровольцям в руки.
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04.04.2022 11:30 Відповісти
він не просто вбивця він виконував злочинні накази, він свідок проти військового злочинного керівництва рф.
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04.04.2022 11:48 Відповісти
свідчення в Гаазі він мабудь зможе давати без ніг та очей......
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04.04.2022 11:25 Відповісти
Розірвати паскуду на шматки. Смерть російським окупантам!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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04.04.2022 11:26 Відповісти
Хочу,что рашисты все жрали лебеду,в лучшем случае! Аминь!
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04.04.2022 11:26 Відповісти
А почему ***** не подрехтовано практически и руки и ноги на месте?
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04.04.2022 11:26 Відповісти
Це літак 10 км пролетів після катапультування.
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04.04.2022 11:27 Відповісти
Во, Су-35С, а не Су-34 як писали раніше. Тепер все сходиться, і пілот один, і вигляд обломків.
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04.04.2022 11:27 Відповісти
Вчора були і СУ-35, і СУ-34. Цей виродок з СУ-35. На Харьківсько-Січеславському напрямку їм наче медом намазано.
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04.04.2022 11:34 Відповісти
Я про це: https://censor.net/ua/news/3331004/goryt_goryt_polnostyu_goryt_blt_zsu_zahopyly_v_polon_pilota_zbytogo_poblyzu_izyuma_su34_videofoto
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04.04.2022 12:39 Відповісти
Ой,Божечки:думали -гАДя
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04.04.2022 11:29 Відповісти
та гадя на мітлі літає, а не на літаку.
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04.04.2022 12:49 Відповісти
Думали? На вас це не схоже. Припиніть займатися дурнею.
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04.04.2022 15:06 Відповісти
варіанти дій - 1.виколоти очі, 2.відрізати голову на живо, 3.привязати за руки-ноги до машин ірозірвати на половину(так робили боснійці з сербськими літунами 92-94рр.).4. ****** бенз.чи керосином і спалити заживо(зняти на камеру весь процес і відправити батькам,******* на номери).
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04.04.2022 11:29 Відповісти
Ну хоч в лобешник цому зацідили і то добре.
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04.04.2022 11:31 Відповісти
На фото підар щось дуже хворобливо виглядає. Мав би не дожити до вечора.
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04.04.2022 11:33 Відповісти
Цього підера відмиють, нагодують, щоб розказати сльозливу історію про те, що він просто виконував наказ( З такою толерантністю до ворога війну не виграти, але і фіксувати страти для викладання в інет категорично не можна.
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04.04.2022 11:40 Відповісти
Чому?
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04.04.2022 15:20 Відповісти
Україні не потрібні потім звинувачування в "не гуманних" способах поводження, але фото трупаків кацапів потрібні)
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04.04.2022 18:03 Відповісти
Уточніть мені будь ласка, "... в "не гуманних" способах поводження..." - з ким?
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04.04.2022 23:13 Відповісти
Кацапи вже розганяють у себе відео, де наші ніби прострілюють ноги трьом оркам. В момент завили помийні правозахисні організації і рознесли це "лайно на вентиляторі".
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05.04.2022 16:15 Відповісти
Ви не вiдповили на на моє питання. Оркi або щесь кто. Вони кацапи - вороги, якi прийшли знищувати нашу нацiю i знищують, i як їх вбивати, стрiляти в голову, або вiдрiзати її - вирішувати нам. I найменше, що треба брати до уваги - це звинувачення нас у якихось там "не гуманних" способах...
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05.04.2022 16:57 Відповісти
Я за те, щоб орків знищувати. Найкращий кацап - це мертвий кацап! Живих на території України їх бачити не хочу!
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05.04.2022 17:26 Відповісти
Несхожий наживого,може гумова кукля?
Зомбак,чи що
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04.04.2022 11:44 Відповісти
Только не на обмен .
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04.04.2022 11:34 Відповісти
Можна і так віддати. Але розфасованим по кількох сумках.
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04.04.2022 11:36 Відповісти
А для начала переломать бы ему поганые руки и ноги заодно,что-бы помучался..
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04.04.2022 13:49 Відповісти
15 вильотів по Україні... І воно ще живе! У хлопців стальнющі нерви. Я б уже розбирав, як свиню, не зарізавши попередньо.
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04.04.2022 11:35 Відповісти
Поломать руки и ноги, а лучше позвоночник, что бы до конца жизни неподвижно в инвалидной коляске сидел!
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04.04.2022 11:38 Відповісти
И гвозди ему в колена забить!
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04.04.2022 11:40 Відповісти
Для початку,поперебивати суглоби,потім підлікувати й використовувати наглядним приладдям
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04.04.2022 11:40 Відповісти
Цікаво де попередні збиті літуни? Коли б чи не знову за штурвалами в рамках обміну.
Взагалі треба заборонити любі обміни до кінця війни.
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04.04.2022 11:44 Відповісти
15 вильотів за 35 днів війни ? Кому це воно, лайно, розповідає ? У Гаагу етапом. Перший на лаві підсудних МІЖНАРОДНОГО СУДУ. ПОКАЗОВО. ЩОБ світ бачив лайно!
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04.04.2022 11:44 Відповісти
Так а ***** в полон,на місці тварину казнити четвертуванням.Полон мягке покарання таким уйобкам
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04.04.2022 11:45 Відповісти
після допиту - прі папітке бєгства
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04.04.2022 11:45 Відповісти
віддрубити руки, ноги, пісюна і тоді готовити на обмін "матешку".
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04.04.2022 11:46 Відповісти
Ну вот опять - ачем оно живое?!
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04.04.2022 11:47 Відповісти
просто взять и расстрелять?
вы опять про гуманное отношение к террористам?
сколько можно?
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04.04.2022 12:03 Відповісти
- Полюбуйтесь, рашистский лётчик, снимал вертикальное видео на телефон.
- Расстрелять.
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04.04.2022 11:48 Відповісти
О, ты сволочь, проклятый навек и ******** твои. Убийца, сатана. Тюрьма на украинской земле, мучения, страдай мразь.
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04.04.2022 11:51 Відповісти
Ну і ..? Повідомили що живий. Тепер обміняють. І нащо тоді розмови про суд ?
Хто його потім у рф дістане ?
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04.04.2022 11:56 Відповісти
На мою думку, його має закатувати сумління, . І він повіситися
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04.04.2022 11:57 Відповісти
а я думаю он должен себя долго истязать нанося физические увечия, и отрезая от себя все лишнее
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04.04.2022 12:27 Відповісти
А чого ж падло морду відвернув.
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04.04.2022 11:58 Відповісти
Ці потвори мають утримуватися для міжнародного трибуналу
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04.04.2022 12:02 Відповісти
Клянуся своєю єрмолкой!
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04.04.2022 12:03 Відповісти
Приєднуюсь. Порошенко за 5 років навіть фундамент патронного заводу не заклав. Гнида.
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04.04.2022 12:59 Відповісти
гнида тти та твої виродки ватане ! СЛАВА ПОРОХУ !!!!
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04.04.2022 14:29 Відповісти
Ти, патріот х.е.ровий. Де патронний завод?
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04.04.2022 16:44 Відповісти
Можна здогадатися хто тебе сюди заклав, гниду!
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04.04.2022 15:08 Відповісти
Посадити в клітку, возити та виставляти на центральних площах усіх постраждалих міст. І нехай усі перехожі плюють на нього. І так до кінця його нікчемного життя.
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04.04.2022 12:08 Відповісти
Пане Бутусов! До вас прохання докласти максимальних зусиль щоби всі полонені літуни-терористи орди не були на обміні, влаштованому дєрмаком і компанією.А найкраще передані міжнародним судовим органам в рамках кримінальних розслідувань.
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04.04.2022 12:12 Відповісти
Резать эту мразь на мелкие кусочки! Медленно!
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04.04.2022 12:18 Відповісти
Отпустят, символично "обменяв" на первого попавшегося гражданского заложника с захваченной территории? или все же изощренно казнят?
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04.04.2022 12:26 Відповісти
А вот для того, чтобы не обменяли, не надо было публиковать информацию о его поимке.
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04.04.2022 12:34 Відповісти
Это же от нас с тобой к сожалению не зависит. Зло берет когда их берут в плен. Но это право тех кто их берет, это на их совести. Если мне в жизни доведется брать живьем орков, я не задумываясь ни о чем их зверски убью. А пока можем только злобно скрипеть зубами читая такие новости.
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04.04.2022 12:52 Відповісти
Выродков таких надо на месте расстреливать
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04.04.2022 12:40 Відповісти
Яйця відрізати, у ротешник запхати і прив"язати до стовба на площі.
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04.04.2022 12:43 Відповісти
Ну і навіщо його взяли живим.Який сенс.Все одно бубочка віддасть його назад.
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04.04.2022 12:46 Відповісти
Сподіваюсь наше зелене керівництво не стануть його міняти. Можна проста заявити, що він вбитий під час спроби втечі.
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04.04.2022 12:57 Відповісти
цемаха легко віддали, цемах втік від правосуддя
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04.04.2022 14:25 Відповісти
я рахую що цих літунів потрібно відпускати назад в кацапію, в руssкій мір... попередньо показавши напрямок руху й обливши керосіном... щоб підсвічували собі нічну дорогу, й часом на міну не наступили.
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04.04.2022 12:57 Відповісти
Обменяют как Цемаха ((
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04.04.2022 13:30 Відповісти
Ну навіщо "затримали"? Чому не "знищений при затриманні"?
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04.04.2022 13:44 Відповісти
На гілляку цапа!
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04.04.2022 13:46 Відповісти
Обміняють при першій можливості.
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04.04.2022 13:49 Відповісти
А чому на фото цей скот виглядає як живий?
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04.04.2022 14:20 Відповісти
***** їх затримувать? кончать підарів на місті!!
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04.04.2022 14:22 Відповісти
100 млн.долларов стоит самолёт???Выглядит как фанера ,особенно после сгорания..
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04.04.2022 14:46 Відповісти
На експорт саме така ціна, - близько 100 мільйонів баксів.
А для своєї кацапо-воєнщини собівартість приблизно у 3-4 рази менша.

https://warhead.su/2018/04/02/vopros-kakova-tsena-su35
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04.04.2022 19:25 Відповісти
После победы наш ПТРК Стугна-П с комплектом 8 ракет будет стоить на мировом рынке в пятнадцать раз больше, чем этот кацапской самолет
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05.04.2022 00:13 Відповісти
Жаль,що верещучка його обміняє,як тих,що нещодавно віддали по обміну. Невже хтось вірить,що кацапи віддали наших полонених в обмін на задрістаних срочніков?
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04.04.2022 15:48 Відповісти
таких мразей нельзя обменивать и отпускать
их надо только вешать. желательно публично
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04.04.2022 16:11 Відповісти
Фанера у фюзеляжі.... я не спец, може так і потрібно, але смішно. Ну про 100 лямов - загнуто, проте дорога скотина
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04.04.2022 16:12 Відповісти
запытать его пока не сдохнет как в Буче!
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04.04.2022 16:26 Відповісти
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