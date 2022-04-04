Українські воїни затримали російського льотчика Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії та вбив безліч людей, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТО

3 квітня українські військовослужбовці затримали російського льотчика зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ Сергія Єрмалова, який бомбив мирні міста України та Сирії, та вбив безліч людей.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"3 квітня українська протиповітряна оборона збила під Ізюмом винищувач Су-35С зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ, військова частина 45121. Повітряний терорист майор Сергій Єрмалов намагався втекти, і відійшов від місця падіння літака більш ніж на 10 км. Проте підрозділи 24-ї бригади, батальйону НГУ імені Кульчицького, місцевої Тероборони, 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81-ї бригади затримав злочинця", - зазначив Бутусов.

За його словами, Єрмалов зізнався, що неодноразово вилітав на бомбардування українських міст. Здійснив 40 бойових вильотів у Сирії та 15 вильотів в Україні.

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"У вильоті, в якому він був збитий, виконував завдання пошуку українських засобів ППО, і в певному сенсі завдання виконав, знайшов, що хотів. Су-35С оснащений найсучаснішим електронним озброєнням ВКС РФ, станцією радіоелектронної протидії "Хібіни", радаром "Ірбіс", оптико-локаційною станцією ОЛС-35, на борту знаходилися протирадіолокаційні ракети та керовані бомби. Усього виконав два вильоти на пошук засобів ППО.

Президент Путін та представник Генштабу РФ Конашенков неодноразово заявляли, що українська ППО нібито повністю знищена. Це добре, така брехня заспокоює російських пілотів. Російський терорист Єрмалов, напевно, вбив безліч мирних людей під час ударів по населених пунктах Сирії та України. Безумовно, таких нелюдів треба віддавати під міжнародний трибунал, щоб усі люди у світі бачили вирок – Росія це країна-терорист, російська армія – це зброд мародерів, серійних убивць, ґвалтівників, нічого людського в цих злочинцях немає", - написав Бутусов.

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