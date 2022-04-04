Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас: перекидає в цей район "вагнерівців", - Міноборони Британії

Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців ПВК "Вагнера".

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії від 4 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на Сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район", - сказано у повідомленні.

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