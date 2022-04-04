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Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас: перекидає в цей район "вагнерівців", - Міноборони Британії
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Росія продовжує консолідувати сили для наступу на Донбас і перекидає в цей район найманців ПВК "Вагнера".
Про це йдеться в огляді Міноборони Британії від 4 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, переорієнтовуючи свій наступ на Донбас на Сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер", перекидаються в цей район", - сказано у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.04.2022 11:12
+10 Garry Grant
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+9 omelyan k
показати весь коментар04.04.2022 11:12
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Будь ласка, зачекайте...
війну зупинить тільки переворот в середині раші через голод. ВСЕ.....
***** на глибині 110 метрів пох...й ваші прості, економічні санкції.
голодна мама голодного солдата рф, і ні що інше
AS74
@AS7404542949
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30 мин
АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. ОРК - УРОДЫ.
ЖТУ ФОТОГРАФИЮ НАДО НА ВСЕ СТРАНИЦЫ МИРОВОЙ ПРЕССЫ !!!
Смерть москалям !!!!
Наверное, будут ходить по соединениям толпой и угрожать расстрелять тех, кто откажется воевать. Но кацапа если в угол загнать, то может храбрость прорежется. Завалит вагнеровцев, ну там командиры конечно оружие заранее отберут, но не везде получится.