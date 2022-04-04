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Під час зачищення Київщини за добу виявили майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

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міни

Рятувальники на Київщині минулої доби, 3 квітня, виявили майже п'ять тисяч вибухонебезпечних предметів, більшість із них – набої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

"3 квітня на території області проводились обстеження територій та вилучення вибухонебезпечних предметів... Виявлено 4 тис. 997 од. вибухонебезпечних предметів (з них 4 тис. 308 набоїв)", – йдеться у повідомленні.

У результаті проведених робіт перевірено територію на площі приблизно 4,3 га та понад 21 км автомобільних доріг.

Від ДСНС залучалося 11 розрахунків, 58 осіб та 18 одиниць техніки.

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Автор: Наталя Джума
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Sorry: Krashe 5 тисяч ka-SS-apiv.
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04.04.2022 11:28 Відповісти
мож прочитает кто ... Не буцайте ногами ТМки, как на видео выкладывают, а то можете попасть в число добрых дебилов. Кацапы - злобные дебилы, но попадаются квалифицированные злобные дебилы, и под ТМкой может оказаться МЛ-8.
Оставляйте эти проблемы сапёрам.
и да - не пропускайте ТМ-72 и ТМ-89 между колёс. Это не правильное решение от слова совсем, потому что у них магнитный взрыватель.
Не благодарите.
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04.04.2022 11:33 Відповісти
Причому навіть те, що протитанкова міна лежить на асфальті, також не гарантує від сюрпризів...
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04.04.2022 12:05 Відповісти
не гарантирует. Если в асфальте есть выбоина размером с сигаретную пачку, то в нее сначала кладется взведенная МЛ-8, а сверху простая допотопная совковая ТМка с нажимным взрывателем на усилие 200-400 кг, то это уже не поддается разминированию в классическом понимании.
Пусть едут сапёры на ИМР или БМР, и занимаются своим делом.
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04.04.2022 17:44 Відповісти
 
 