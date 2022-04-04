Під час зачищення Київщини за добу виявили майже 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ДСНС
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Рятувальники на Київщині минулої доби, 3 квітня, виявили майже п'ять тисяч вибухонебезпечних предметів, більшість із них – набої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.
"3 квітня на території області проводились обстеження територій та вилучення вибухонебезпечних предметів... Виявлено 4 тис. 997 од. вибухонебезпечних предметів (з них 4 тис. 308 набоїв)", – йдеться у повідомленні.
У результаті проведених робіт перевірено територію на площі приблизно 4,3 га та понад 21 км автомобільних доріг.
Від ДСНС залучалося 11 розрахунків, 58 осіб та 18 одиниць техніки.
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Оставляйте эти проблемы сапёрам.
и да - не пропускайте ТМ-72 и ТМ-89 между колёс. Это не правильное решение от слова совсем, потому что у них магнитный взрыватель.
Не благодарите.
Пусть едут сапёры на ИМР или БМР, и занимаются своим делом.