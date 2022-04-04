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Оперативне командування "Південь" про нічний обстріл Одеси: Ракети не влучили в ціль, є пошкодження нежилих будівель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єкту в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Як зазначається, сорокова доба повномасштабної збройної агресії проти нашої держави знов має у зведеннях хроніку ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в різних регіонах України.

"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, самого ранку ворог також завдав кілька ракетних ударів по місту Миколаїв.

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Автор: Ірина Дашківська
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04.04.2022 11:26 Відповісти
Дякую Господи що немає людських жертв...
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04.04.2022 11:27 Відповісти
А яка ціль була у ракет?
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04.04.2022 11:44 Відповісти
генштаб кацапов нас как-то не информирует перед ракетным ударом. Но должно радовать, что ракеты с КВО не больше 10-20 метров не попадают в назначенные цели.
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04.04.2022 11:58 Відповісти
ворог напередодні вночі атакував Одесу.
Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Тобто, ви вважете, що гєнштаб кацапів повідомляє оперативне командування Південь?
На превеликий жаль - влучили
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04.04.2022 13:58 Відповісти
то есть я считаю, что реальное КВО кацапских ракет на порядок больше заявленного.
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04.04.2022 17:33 Відповісти
Знову ж, нажаль все там з КЙВ гаразд - влучили куди цілили.

Мій перший комент саме про це - маленька брехня щодо невлучення породжуе велику недовіру.
It's sad.
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04.04.2022 18:58 Відповісти
куда ракета попадёт - туда и целили - в жилой дом, городские очистные сооружения, трансформаторную подстанцию, склады крупной торговой сети ... в общем - déjà vu МН-17 ...
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04.04.2022 19:31 Відповісти
 
 