Оперативне командування "Південь" про нічний обстріл Одеси: Ракети не влучили в ціль, є пошкодження нежилих будівель

Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єкту в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Як зазначається, сорокова доба повномасштабної збройної агресії проти нашої держави знов має у зведеннях хроніку ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в різних регіонах України.

"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, самого ранку ворог також завдав кілька ракетних ударів по місту Миколаїв.

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