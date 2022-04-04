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Оперативне командування "Південь" про нічний обстріл Одеси: Ракети не влучили в ціль, є пошкодження нежилих будівель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі ворог завдав ракетного удару по об'єкту в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
Як зазначається, сорокова доба повномасштабної збройної агресії проти нашої держави знов має у зведеннях хроніку ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в різних регіонах України.
"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як повідомляється, самого ранку ворог також завдав кілька ракетних ударів по місту Миколаїв.
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Будь ласка, зачекайте...
Не вірю в зелені перемовини і мирні договори з країною-терористом.
Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Тобто, ви вважете, що гєнштаб кацапів повідомляє оперативне командування Південь?
На превеликий жаль - влучили
Мій перший комент саме про це - маленька брехня щодо невлучення породжуе велику недовіру.
It's sad.