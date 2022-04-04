Ворожий снаряд влучив у храм у Рубіжному, поранено двох священників, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Рубіжне Луганської області внаслідок ворожого обстрілу поранено двох священників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці.
Гайдай зазначив, що російський снаряд влучив у храм на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.
"Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також перебував на храмовій території", - заявив голова ОВА.
Топ коментарі
+10 Ivan Pupkin b2770a7a
показати весь коментар04.04.2022 11:30
+10 Kindrat74
показати весь коментар04.04.2022 11:33
+9 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар04.04.2022 11:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
не я читав молитву за кирила, володимира та військо руське.
а саме ці священники мп.
їм ніхто не заважавперейти до КП
а вони грудьми ставали проти КП.
от і подяка їм від війська руського. кирила та владіміра