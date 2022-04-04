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Ворожий снаряд влучив у храм у Рубіжному, поранено двох священників, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У місті Рубіжне Луганської області внаслідок ворожого обстрілу поранено двох священників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці.

Гайдай зазначив, що російський снаряд влучив у храм на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному.

"Обстрілом пробило покрівлю храму. Осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент також перебував на храмовій території", - заявив голова ОВА.

Ворожий снаряд влучив у храм у Рубіжному, поранено двох священників, - Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині російські військові вбили священника ПЦУ, який був у рясі, - Євстратій (Зоря)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
надеюсь это церковь и попы московского патриархата
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04.04.2022 11:30
+10
Краще в кінці додати щось нейтральне, на зразок: "На щастя, споруда належала філії РПЦ і не становила ніякої історичної чи художньої цінності" )))
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04.04.2022 11:33
+9
Судя по тому, что Гайдай стыдливо умолчал чей храм: ПЦУ или РПЦ ... храм таки РПЦ. Если это так, то Гайдай забыл в конце своего сообщения добавить "Ура!"
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04.04.2022 11:31
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Монголы ненавидят христиан.
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04.04.2022 11:29 Відповісти
надеюсь это церковь и попы московского патриархата
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04.04.2022 11:30 Відповісти
луганська обл. та звісно московське кодло.
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04.04.2022 11:35 Відповісти
i poidutj vpriam v mozgvo-pravoslavske peklo eja syny
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04.04.2022 12:51 Відповісти
Судя по тому, что Гайдай стыдливо умолчал чей храм: ПЦУ или РПЦ ... храм таки РПЦ. Если это так, то Гайдай забыл в конце своего сообщения добавить "Ура!"
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04.04.2022 11:31 Відповісти
Краще в кінці додати щось нейтральне, на зразок: "На щастя, споруда належала філії РПЦ і не становила ніякої історичної чи художньої цінності" )))
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04.04.2022 11:33 Відповісти
Якщо споруда філії РПЦ в Україні, то все логічно - подібне притягує подібне.
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04.04.2022 11:32 Відповісти
Попи московські 100% !
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04.04.2022 11:32 Відповісти
а шо вони в храмі ховались? там шо є бомбосховище?
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04.04.2022 11:34 Відповісти
мабуть кадилами махали, відганяли ракети
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04.04.2022 11:37 Відповісти
Благословили московські дрг на чергові "подвиги" з винищення Українців.
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04.04.2022 12:07 Відповісти
Там є Хрест, Божий.
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04.04.2022 11:36 Відповісти
Нажаль служителі нечистого навчились прикриватись церквою
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04.04.2022 11:39 Відповісти
Храм святого Луки Крымского (УПЦ МП)
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04.04.2022 11:38 Відповісти
храм Луки Кримського в рубіжному упц мп- 100 відсодкова інфа-
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04.04.2022 11:40 Відповісти
То капище московських сатаністів?
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04.04.2022 11:41 Відповісти
На два фсбешника менше.
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04.04.2022 11:41 Відповісти
Посылка от гундяя покропленна святой водой.
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04.04.2022 11:41 Відповісти
"Дружнім вогнем пошкоджено філію фсб в Рубіжному-храм рпц.Поранено двох агентів". Ось як має звучати заголовок
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04.04.2022 11:49 Відповісти
це упц мп.
не я читав молитву за кирила, володимира та військо руське.
а саме ці священники мп.
їм ніхто не заважавперейти до КП
а вони грудьми ставали проти КП.
от і подяка їм від війська руського. кирила та владіміра
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04.04.2022 11:49 Відповісти
Слава Богу . На двох терористів рпц гундяєва стане в Україні менше . Ніякі вони не священники , а звичайні нелюди та виродки .
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04.04.2022 12:21 Відповісти
Что-то мне подсказывает что в Рубежном могла быть церковь только бесовского патриархата.
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04.04.2022 12:31 Відповісти
Давайте правильно інформуваги громадян України і Світу, чи це дійсно був храм і дійсно постраждали священники, чи то було капище мацковського Сатани з феесбешними нацистами "руського міру" переодягнутими в ряси?
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04.04.2022 12:35 Відповісти
#путинсгинь
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04.04.2022 13:57 Відповісти
 
 