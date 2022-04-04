УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14148 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна Різня в Бучі
24 516 158
Facebook (217) армія рф (13529) війна (56666) соціальні мережі (409) Instagram (50) Буча (496) воєнні злочини (1567)

Facebook та Instagram обмежили хештеги #Bucha і #BuchaMassacre

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані із військовими злочинами РФ в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал dev.ua.

Уже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються. Це дивно, адже фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а на англомовній "Вікіпедії" з’явилась стаття про це. Зі скріншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблочили, тому що хтось на них регулярно скаржився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди плачуть та шукають тіла близьких", - журналісти CNN про братську могилу в Бучі

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+92
вот вам и и цукерберг петушара, я коммент написал про русню, где-то, так они его заблочили, видители хейт спич, а там даже без матов было, мразота небось рускоязычный сегмент до сих модерят кацапы, фу ***** пейсбук
показати весь коментар
04.04.2022 12:07
+44
Почти уверен, что до сих пор есть модерация российского сегмента русской ватой.
показати весь коментар
04.04.2022 12:09
+38
Цукерберг так и не разборался с ботофермами.
показати весь коментар
04.04.2022 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вижу что хитрожопые вопросы у вас ещё есть.
Ещё раз поздравляю вас СОВРАМШ, т.к. я вас жидом не называл. Опять лживо лепите горбатого. Вы неисправимы ЛГУН.
За Бандеру, его деятельность и биографию я в курсе. Как и за Петлюру, Махно и конечно же за мишлинге в курсе. Вы в курсе за мишлинге?
Не вам нас учить, кого нам делать своим символом. Точно за это скажу - не зеленского. Впрочем, как символ воровства и подрыва обороноспособности страны во время войны, его использовать можно.
Скверная привычка у вашей национальности - поучать других. Крайне скверная. Вот и каломойский с вадиком рабиновичем нас поучать пытались. До 24 февраля сего года. А сейчас молчат, припарковав свои языки в своих же жопах.
К террористам я бы скорее причислил жителей Израиля, оккупировавших землю арабов, а не С.Бандеру боровшегося за независимость СВОЕЙ страны.
Неоднозначным, (я бы даже сказал паскудным персонажен) персонажем я считаю не С. Бандеру, а Нафталина Миньета, пардон, Нафтали Бенета (впрочем, какая разница?).
Ещё житрожопые вопросы есть?
показати весь коментар
04.04.2022 14:18 Відповісти
А хто ти такий, щоб мені вказувати? Хто ти такий, щоби говорити за весь український народ? Я особисто українець, це моя країна, ну а те, що я єврей при цьому - не твоя собача справа. А може, ти татарам чи полякам, які тут народилися, теж скажеш - а хто ви такі? Ні? А чому? Просто ти поганий антисеміт, ось чому. Ізраїльтяни - окупанти Ізраїлю. (А українці - України, треба всіх денацифікувати, так?) Самому не смішно? Прямо по ФСБ-методичці. Жоден справжній українець не скаже, що ізраїльтяни окупували свою землю з Єрусалимом, вони скажуть молодці, їм хотіли зробити геноцид, але вони відвоювали свою країну, повернули волю! Ми теж так робимо! Тобто ти рашистський троль-провокатор, все-таки.
показати весь коментар
04.04.2022 15:10 Відповісти
И вновь вы становитесь на скользкую и не кошерную дорожку лжи. Я ни где вам ни чего, в отличии от вас, не указывал, а констатировал факты. Это вы тут пытаетесь нас учить жизни, кто у нас должен быть в героях, а кто нет. Это не ваше, еврейское дело. Так, что ещё раз поздравляю вас СОВРАМШИ.
Я украинец, и папа мой был украинец, и дед и прадед. С древней Слобожанщины, а вот кто вы, под флагом США с ником напоминающим иврит (а то и идиш) вот в чём вопрос. И какая ваша страна я вижу по флагу под которым вы тут постите срань и врёте.
Мне глубоко накакать, с горкой, что вы еврей. Но кто дал вам право тут гадить на украинцев? ФСБ? Или то, что вы еврей?
До 14 марта 1948 года, такой страны, как Израиль не было. От слова - вообще. А земля принадлежала палестинцам. Так, что, кто там оккупант, а кто местный, я в курсе, как и основная масса украинцев. Да, к слову, если вы тут бухтите о отвоевании своей страны, не подскажите, когда палестинцы её завоевали? Ну хотя бы год. И месяц когда они завевали.
И, что вы там делаете в США я не знаю, а вижу, что вы тут, на Цензор нет, живёте и гадите на Украину.
показати весь коментар
04.04.2022 16:28 Відповісти
Могу и на русском языке , если украинский не доходит. Право высказывать свое мнение, дает мне то, что я родился, вырос, получил паспорт, купил дом, отслужил в армии, завел друзей и женился в Украине, по папиной линии - Полтавская область. Достаточно прав? Хоть это и не твое дело. Ник и флажок в наше время может быть любой, ради безопасности в сети, позор этого не знать. Про Израиль - открой Библию, около 3700 лет назад Авраам КУПИЛ землю у соседей-хананейцев, большое поле с пещерой, чтобы жену похоронить, не постеснялись с него содрать огромные деньги, начиная с этого времени евреи там. Палестинцы-арабы? Это как ДНР. Назови мне палестинско-арабских или дээнэровских известных царей, древние деньги? Нет таких. Плиштим были, жили строго у моря, рыбаки/пираты, 3000 лет назад перемешались и исчезли. Провинция с левым названием Сирия Палестина (лишь бы не Израиль) в Римской империи на территории оккупированного Израиля с марионеточным прав-м коллаборантов недолго была около 2000 лет назад. Арабы как смесь племен появились лет 500 назад, примерно как и московиты, но именно там почти не жили. Лет 300 назад Османская империя переселила сюда арабов, но в крупных городах большинство сначала были все равно евреи, потом меньше, их изгоняли или они сами убегали от арабов. 100 назад Османская империя вынуждена была отдать территорию Британской Империи, после 2й мировой бритишей Лига Наций попросила на выход с вещами и утвердила границы евреям и арабам. Но бритиши оставили арсеналы арабам (торговля, нефть), чтобы те сами убили евреев, но не вышло. В 1970х КГБ придумало сказочку про "оккупированных палестинцев" и израильскую военщину. Так кто тут совок и не знает истории?
показати весь коментар
04.04.2022 17:18 Відповісти
И снова вы соврамши. Поздравляю.
Вы не высказывали своё мнение, вы его НАВЯЗЫВАЛИ и пытались поучать. Особенно на счёт кого нам считать своими героями.
Нет, не достаточно прав нас поучать. И мифической безопасностью вы не спекулируйте. Вы из Украины? Вот и постите под флагом Украины.
БИБЛИЯ? Вот это документ! Самому не смешно? Не подскажите, кто Библию писал? Не евреи? Московиты тоже много понаписали. При Гитлере очень много писали. И мишлинге писали в том числе. Бумага ВСЁ стерпит. Эк вам торнуло то, аж на 3700 лет назад откатило. Кроме писанины в книжке, писак известной национальности, ещё свидетельства есть? К слову, размер пещеры и того клаптика земли не подскажите, ну который типа был куплен. Мне кажется, что его размер немного поменьше будет оккупированной территории палестинцев. да, что там немного, совершенно не соответствует.
Википедия гласит - палестинцы или палестинские арабы.
Ссылочку на исторические труды на счёт истории вами написанной киньте.
показати весь коментар
04.04.2022 17:53 Відповісти
Википедия как исторический источник? Ха-ха-ха. Сьезди в Израиль, г.Хеврон, Маарат-Махпела (пещера Махпела), за 3700 лет ни место, ни название не изменились. Похоронены Адам и Ева, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея. Все могут войти, ну, когда арабы не пытаются убить евреев. Главное, не крестись там рукой и крестиком не свети, ни арабы, ни евреи не оценят, на две половины разделено, чтобы и те и другие могли молиться, предки-то общие, только Яков и Лея уже чисто еврейские. Для справки, свиток Торы переписывают от руки, неправильно написанные буквы - весь свиток некошерный. Нынешние границы евреи сначала захватили около 3500 лет назад. Да, захватили, по приказу Всевышнего. Прежние жильцы жилплощади безобразно себя вели, убивали, воровали, насиловали, как русские. Сам Владелец Мира приказал выселить. Ну как сейчас ВСУ выселяют рашистов из Украины. Я знаю историю Украины, Израиля, а ты начитался вики, выучил слово "мишлинги" и повторяешь КГБ-ную пропаганду про "палестинцев". Не о чем с тобой говорить. Читай настоящие книги, лучше в оригинале, а не wiki, поезди по странам. Прощай.
показати весь коментар
04.04.2022 18:11 Відповісти
И опять вы СОВРАМШИ. За Википедию, как исторический источник. Я не ссылался на неё, как на исторический источник. Вы просто жуткий ЛГУН.
"Библия" ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК?!?!?! Да вы, батенька уж не свежего ли верблюжьего помёта накурились!
показати весь коментар
04.04.2022 20:42 Відповісти
В плане культурных основ, было четко написано, что не призываю верить. Но если некто не в курсе хотя бы элементарных основ, не способен осилить минимум, дальше не о чем говорить просто. Хотя кому это я пишу, зачем время трачу. Говорит только по-русски, переходит на личности, не способен прочитать пару строк внимательно, Библию не знает, стыдоба, постоянное повторение "соврамши" как потуги на интеллект. Да знаем мы в Украине таких ватников и их странную любовь к паре фраз из Булгакова, который, кстати, ненавидел весь ваш совок. Иди портрет Путина поцелуй, пока вы оба живы.
показати весь коментар
04.04.2022 20:55 Відповісти
Каков стиль! Какие слова!точнее набор слов без конкретики. Почти ромАн про 28 панфиловцев.
Основы чего вы имеете в виду? Мифологии? А почему я должен знать Библию? Это всем непременно нужно знать Библию? Может я буддист или синтоист. или того страшнее, я атеист?
На счёт СОВРАМШИ. Вас не устраивает то, что я вас за вашу лож макаю вас же в ваше говно? И с чего вы взяли, что я не знаю Библии? Из Торы? Вот лично вы, что можете сказать за некоего Лемеха? За его моральный облик с точки зрения современности?
показати весь коментар
04.04.2022 21:12 Відповісти
Вата, ты путаешь или не знаешь элементарные вещи, а претендуешь на что-то. Хватит позориться Не о чем говорить с ватниками. Иди, накати водки и поцелуй портрет Путина. Все, шоу закончено.
показати весь коментар
04.04.2022 21:27 Відповісти
А поконкретней ответить на мои вопросы не получается, куличный вы наш.
Фсё? Одна вода?
показати весь коментар
04.04.2022 21:30 Відповісти
Да, и за Лехема вы ни чего не ответили.
Вот про Ху..ла вы в курсе, что его портрет целовать надо. А за Лехема, как то скромно промолчали.
показати весь коментар
04.04.2022 21:44 Відповісти
Вот к слову, просто вспомнилось. На счёт купли там типа земли. Вас не смущает, что согласно стиха 7 главы 25 "Бытия" Авраам, которого Библия многократно объявляет очень богатым человеком, не имеет и пяди собственной земли? И по кончине его он был похоронен возле жены своей Сарры, в пещере Махпела.
показати весь коментар
04.04.2022 21:52 Відповісти
Авраам купил стандарт.надел 137м на 137м за 400 серебр.шекелей, бешеные деньги, в то время как его внук Яков купил точно такое же за 5ш. Потому что знал, что там похоронены Адам и Ева. если бы продавец знал, то либо все забрал, либо не продал вообще. Это семейная гробница, 8 пар там похоронены. Спустя несколько тысяч лет потомки, мой народ, каждый день приходят. Любой действительно культурный человек знает. Но тебя, русачок, если повезет, бросят в маленькую могилку за большие деньги и, возможно, твои дети раз в году какое-то кол-во лет посетят и водки выпьют. Но в большом городе есть кладбищенская мафия, которая забытые могилки вскрывает и выбрасывает за ограду в общую яму, место на кладбище дорогое, дефицитное. Это если на войне братья-русачки не бросят в канаве или любящие дети не сожгут в крематории, потому что денег нет, но вы держитесь.
показати весь коментар
04.04.2022 22:17 Відповісти
Парашник, вы опять облажались.

Глава двадцать третья рассказывает, что Сарра умерла в возрасте 127 лет в Хевроне, в земле Ханаанской. Чтобы похоронить её, Авраам купил у некоего господина Ефрона пещеру Махпела и дорого за нее заплатил. Ефрон сказал: «земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони умершую твою. Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил в слух сынов хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов» (Бытие глава 23, стихи 15-16).
Но это опять же это мифы и сказания еврейского народа, а не ДОКУМЕНТ. И даже если допустить, что это так, то размер клаптика земли 137 метров на 137 метров это 18 769 м². А современный Израиль занимает 22 145 км². Не возникает ли у вас чувство когнитивного диссонанса, что 18 769 м² (что вы называете законной территорией сынов израилевых) по сравнению с 22 145 км², несколько не соответствует вашим утверждениям? Простым математическим путём мы видим, что минимум на 22 000 км², территория современного Израиля превышает кусочек земли купленной евреем. Значит, что более 22 000 км² являются ОККУПИРОВАННОЙ Израилем территорией. Вернитесь всем кагалом на 18 759 км² купленной евреем земли и к вам не будет претензий.
показати весь коментар
04.04.2022 22:34 Відповісти
Я же говорил, москалик, что внимательно читать и думать это не твое, не позорился бы. Поле Махпела это личная покупка Авраама под семейную гробницу. А границы Израиля - я писал, Всевышний приказал захватить. Четко описаны в Торе, где - не скажу, иди ищи, придумывай новые "пративаречия". А насчет Торы - для всех нормальных это один из древнейших документов. Отчитываться и доказывать перед тем, кто считает себя потомком обезьян - я не буду.
показати весь коментар
04.04.2022 22:48 Відповісти
Таки ЗАХВАТИТЬ! Т.е. ОККУПИРОВАТЬ.
Вы насолько глупы, что и подтвердили оккупацию чужой земли и как на доказательный документ преступления указали на Тору.
показати весь коментар
04.04.2022 23:08 Відповісти
Да. Совершенно верно. По приказу Всевышнего. Никаких стеснений. А бандитов амалекитян и плиштим вырезали под корень, ибо они пытались небезуспешно постоянно устроить геноцид евреям, хотя жили не там, а по дороге. Тоже приказ Всевышнего, благословен Он. Жаль, с русачками нет такого приказа украинцам. Тогда бы их беды кончились.
показати весь коментар
04.04.2022 23:49 Відповісти
Ну вот, мы и дошли до ИСТИНЫ. С помощью ваших познаний Торы. Освободите оккупированые земли, захваченные вами, вернитесь на 2 гектара купленной земли и к вам ни каких притензий у соседей не будет. К слову, Гитлер тоже ссылался на Бога при оккупации чужих территория. Вот как вы сейчас.
показати весь коментар
05.04.2022 06:53 Відповісти
К слову, а кто вам сказал, что ото свиток являестя для нормальнвх людей документом? Ваш рэбэ? Хасиды? И с сего вы считаете сто этот поц или эти сектанты нормальнве люди? Потому что вы еврей? А вот мусульмане имеют обратное мнение. Католики так же в этом сомневаються. Стадо из сруской пц московского пархата вообще уже лет триста говорит что надо бить и спасать (ну, это вообще то конченнве отбросы человечества как и сионисты) англиканская уерковь так же и т.д. Получается, что вы фашист.
показати весь коментар
04.04.2022 23:35 Відповісти
"поц, сектанты, конченнве отбросы" - вот так узнаются русачки, по ненависти, по оскорблениям, презрению к тем, кто отличается. Это не вопрос флага, это вопрос состояния души и ума, духовная вонь за километр от каждого слова. Настоящие украинцы говорят о любви к своему народу, к родине, а русачки - только ненависть, презрение. Весь нормальный мир так или иначе уважает Тору и евреев хотя бы как культурное наследие и исторический документ и только русачки безграмотные и бескультультурные обливают все мерзостью изо рта.
показати весь коментар
04.04.2022 23:57 Відповісти
Опять могу поздравить вас СОВРАМШИ.

Не весь нормальный и цивилизованный мир уважает Тору.
И вы за то в курсе.
показати весь коментар
05.04.2022 06:48 Відповісти
Вот вы говорите - я такой из себя но не буду. А почему собственно? Шо такое? Шо за мансы?
показати весь коментар
04.04.2022 23:42 Відповісти
Сикелей а не шекелей, парашник.
показати весь коментар
04.04.2022 22:35 Відповісти
Сикель у твоей жены, ватник, если она у тебя есть. А в Израиле шекель.
показати весь коментар
04.04.2022 22:38 Відповісти
Дурашка в Библии написно сикелей, а не шекелей. Оно и понятно ведь тогда израиля не было, как и шекеля. Тупой парашный сионист, вы опять дали Маху. Этому старому нарею *********.
показати весь коментар
04.04.2022 23:15 Відповісти
Русачок, я читаю Тору В ОРИГИНАЛЕ на иврите, а ты в подправленном совр.переводе подправл.синодального перевода подпр.древнегреческого перевода.
показати весь коментар
04.04.2022 23:50 Відповісти
И что с того? Немцы в оиигинале читали Майн Кампф.
Начали вы с Библии, делая на нее упор, а перепрыгнули на Тору.
Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите.
показати весь коментар
05.04.2022 06:57 Відповісти
Да, совсем забыл уточнить. Вот тот клаптик земли с пещерой в купчей так и назывался - "Израиль" и его размер по геокадастру был 5 соток или 6? Купчая сохранилась?
показати весь коментар
04.04.2022 17:59 Відповісти
Необразованному ватнику или вышиватнику рекомендую прочитать ну хотя бы первые несколько глав книги Бытие "Библии". Для знания культурной основы европейской, украинской и еврейской культуры. Вопрос не веры, а элементарного понимания событий. Как там: "невозможно обсуждать вкус устриц с теми, кто их не ел." (c)
показати весь коментар
04.04.2022 18:17 Відповісти
Читал, читал. И Исход, и Числа и все остальные пять книг, что называют "Библия" и не просто читал, а ещё и перечитывал.
Не подскажите, как "начитанный знаток" данного художественного произведения иудеев, в какой из них брат своей сестрой Сарой торговал? Сутенёром был. Первым на планете Земля. Ей, Саре, на тот момент лет 140 было или около того.
Или вот например, каким образом синий кит, морской лев и пингвины (пускай Гумбольта) добрались через песчаную пустыню до Адама, что бы получить себе имя "Синий кит", "морской лев" и "пингвин".
показати весь коментар
04.04.2022 20:39 Відповісти
Ну почему если рашист-ватник, так полный идиот, хам и невежа? Риторический вопрос. Глава Торы Хаей Сара (жизнь Сары) начинается "И было жизни Сары сто лет и двадцать лет, и семь лет - годы жизни Сары", она умирает в возрасте 127 лет !!! А у него 140 и еще жива. Про хамство "сутенер" вообще молчу, рашист в интернете не можут насиловать, грабить и воровать, так хоть оскорбит. Читал он Библию, ага. Иди, москалик, не позорься. Любой украинец, который ходит минимум каждую неделю в церковб знает. А не как вы, на Пасху, освятить куличи и водку. Иди уже отсюда, Щолом-Алейхем у него на полке, ага.
показати весь коментар
04.04.2022 21:04 Відповісти
МИНУТОЧКУ!
Разве муж её не отдавал жену свою Сару за деньги и скот царям? И при этом не говорил ей - не говори, что ты жена моя, скажи, что брат я твой? Не сутенёрство ли это? Вы видимо это считаете в порядке вещей для народа своего, "богоизбранного"?
Я водку не употребляю. Только не часто просеко и изредка, раз 7 в году хороший виски. А 30 мл коньяку перед сном, после вечерней прогулки, с ложкой десертной мёда ежедневно. Амосов рекомендовал.

Вот ты и прокололся, парашник. В Украине на Велик День УКРАИНЦЫ не святят СРУские КУЛИЧИ, у нас святят ПАСКИ.
показати весь коментар
04.04.2022 21:23 Відповісти
иди уже, накати и успокойся, вы всех пабедили. Да-да, я верю. что ты украинец, канечна.
показати весь коментар
04.04.2022 21:29 Відповісти
На большее я вижу у вас "начитанности" не хватает.
А не подскажите мне, как "знаток" библии, как вы лично относитесь к кровосмесительству в глазах Авимелеха, Авраама? А так же, что прозошло у дуба мамрийского? Это я вас, как "профан" в Библии, спрашиваю.
показати весь коментар
04.04.2022 21:42 Відповісти
Начитанности хочешь, вот тебе, Горький писал Сталину про такого как ты: "преисполненный мизантропией и злобой на всех людей… Но всюду, где можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно". Украинцы - добрый народ, а русачки все время пытаются кого-то оскорбить, унизить, ограбить, изнасиловать, убить чтобы самому на этом фоне выглядеть сильнее, лучше, умнее. Просто у тебя есть диплом вуза и что-ты ты где-то по диагонали читал, хотя мало и невнимательно, поэтому гадишь в интернете. Видно вас издалека, низкий и подлый народ. Никого вы, русачки, не обманете, воняет злобой.
показати весь коментар
04.04.2022 22:01 Відповісти
А просто ответить хоть на один мой вопрос по Библии не получается? А как дышал, как дышал. Слив засчитан, куличный вы наш.
На добранич, парашнику, ми з України.
показати весь коментар
04.04.2022 22:10 Відповісти
русачок порвался, давайте следующего
показати весь коментар
05.04.2022 07:03 Відповісти
Доброго ранку. Ми з України.
Вы опять соврамши. С чем и поздравляю. Лож - ваше второе имя.
А порвались меха на гармошке вашего друга СРУского Вани.
Итак, вернёмся к нашим кошерным баранам, т.е. к вам.
показати весь коментар
05.04.2022 07:57 Відповісти
Так как же белый медведь с моржами и рыбами то добрались по пескам в жару до Адама, что бы этот поц дал им имена? И сколько было рыб в песках? Вы так и не ответили.
показати весь коментар
04.04.2022 21:26 Відповісти
И не водку у нас святят, а КАГОР.
Удивительно глупые на Параше животные. И как вас на работу в боты контора нанимает, не понимаю.
показати весь коментар
04.04.2022 21:28 Відповісти
Да-да, 15ти рублевый, перевести стрелки, канечна. Истiнна так.
показати весь коментар
04.04.2022 21:30 Відповісти
И ЭТО ВСЁ? ПО ЗАДАННЫМ МНОЙ ВОПРОСАМ?
показати весь коментар
04.04.2022 21:38 Відповісти
А скажите, как "специалист" в мифологии народа своего, не устали евреи ходить 40 лет по территории, который и хромой, на 2-х костылях может пройти за 1 месяц без напряга? После вашего ответа готов перейти к обсуждению Левита.
показати весь коментар
04.04.2022 21:59 Відповісти
На добранич, парашнику, ми з України.
Завтра продолжим?
показати весь коментар
04.04.2022 22:06 Відповісти
К слову, и Рав Ашера Кушнира читал. И Шолом-Алейхема с Бабелем так же читал. Они у меня в библиотеке домашней стоят.
показати весь коментар
04.04.2022 20:46 Відповісти
Да, вы в своём опусе упустили таки за размер купленного клаптика земли. С чего бы это?
показати весь коментар
04.04.2022 20:48 Відповісти
Меня на месяц цукер забанил за то, что я просто написал, что русские ведут себя как нацисты
показати весь коментар
04.04.2022 12:48 Відповісти
Так работает автоматизированная система. Масса жалоб, то программа блокирует. Власть должна написать цукенбергу и снять блокировку
показати весь коментар
04.04.2022 12:52 Відповісти
Цукер це все чудово знає. Але для нього перед усе - бабло. З кацапської реклами він має його багато. Тому це вирішує все. Не варто надіятись на людяність Цукера. Там давно її немає.
показати весь коментар
04.04.2022 13:56 Відповісти
Цукенберг ГНИДА! Я на месяц заблокирован за ролик результатов БОМБЁЖЕК руSSких фашистов! Украинские айтишники, ПОЖАЛУЙСТА, создайте международную соцсеть с русским языком, чтобы с вами (и между собой!) без проблем могли общаться все, кто ненавидит путинский фашистский режим и всех его прихвостней, включая МОЛЧАЛИВЫХ! Чтобы могли общаться те, бежал из России, но мечтает вернуться в Россию без диктатора (хоть и маловероятно, что оставшиеся там рабы его свергнут).

Если СССР хотел насилием русского языка обезличить, "денацифицировать" нации оккупированных стран, то просчитался! РуSSкие (не путать с русскими) не выучили ни одного языка стран проживания, зато мы все знаем ЯЗЫК ВРАГА, причём часто лучше его!

Используем принцип айкидо "использование динамики нападающего против него самого" - кто к нам с руSSким языком (в качестве меча!) пришёл, тот от него и погибнет!

Украина по всем параметрам сейчас оптимальная страна, где такая сеть может и ДОЛЖНА быть создана! У вас наибольшее количество граждан знающий русский язык и при этом имеющей пожизненную вакцину от "руSSкого мира"!
показати весь коментар
04.04.2022 13:10 Відповісти
Та були намагання створити таку мережу після Помаранчевої революції. Я навіть реєструвалась там. Назву не пам'ятаю, бо нічого з тої задумки не вийшло. Одного патріотизму для створення національної соціальної мережі замало. А тим більш - для міжнародної.
показати весь коментар
04.04.2022 17:51 Відповісти
Дізнатися троля-рашиста дуже просто, вони несуть ненависть, хочуть посварити євреїв та українців. Дізнатися про українця та єврея дуже просто - вони ******* свою країну, свлю землю, свій народ. А політики, у багатьох країнах так: так, поганих вибрали, наступного разу постараємось краще.
показати весь коментар
04.04.2022 15:16 Відповісти
Идиоты! У них полная деградация. Белое от черного отличить не могут.
показати весь коментар
04.04.2022 15:19 Відповісти
Цукерберг і раніше симпатизував рашистам. Під тиском міжнародної спільноти він дозволив проклинати путіна десь тиждень, а потім знову почав за це блокувати. це і пояснює чому досі немає українського сигменту офісу фейсбук та інстаграм, а все модерується з Рашки.
показати весь коментар
04.04.2022 15:29 Відповісти
КАЦАПОМОРДІ МРАЗІ ВЛАШТУВАЛИСЯ "МУДОРАТОРАМИ" у ФЕЙСБУЦІ і блокують і банять усіх УКРАЇНЦІВ, які пишуть ПРАВДУ і ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ про кацапомордих москалів та їх 350 річний ГЕНОЦИД ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, під фейсбушним ШТАНДАРТОМ "ваш допис порушує наші штандарти і розпалює міжетнічну ворожнечу" у звязку з тим ваш акаунт заблокований від 30-60 діб...!!!

ПАЦАНИ ДАВАЙТЕ НАПИШЕМО КОЖЕН ВІД СЕБЕ ЗВЕРНЕННЯ в СБУ ПРО БЛОКУВАННЯ ФЕЙСБУКУ в УКРАЇНІ, як УКРАЇНОФОБНОЇ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ...!!!

СБУ МАЄ ЗАБЛОКУВАТИ ФЕЙСБУК, як АНТИУКРАЇНСЬКУ соцмережу, яка своїми ШТАНДАРТАМИ та незнанням УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ заперечує та блокує усіх, хто публікує ІСТОРИЧНО ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДОКАЗИ про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, про МАСОВІ ВБИВСТВА ТА ВИВЕЗЕННЯ і УВЯЗНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ у роки другої світової війни кацапомордими НКВДистами росії на загибель в політичні концлегери диких земель СИБІРУ, Заполярья та КОЛИМИ під ШТАНДАРТНИМ ФЕЙКОМ фейсбуку, що нібито "ВАШІ ПУБЛІКАЦІЇ ПОРУШУЮТЬ ІХНІ ТУПІ ШТАНДАРТИ і РОЗПАЛЮЮТЬ МІЖНАЦІОНАЛЬНУ ВОРОЖНЕЧУ"...!!!! ЦЕ їхні фейсбуківські "штандарти" приховують правду і дозволяють опубліковувати лише брехливі публікаціх рашистів, котрі замаскувалися під "мудораторів" і водять в ОМАНУ керівників НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФЕЙСБУКУ по тим, чи іншим публікаціям, котрі вже висвітлені в ЗМІ, ПРЕСІ та ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ...!!! СБУ ЗАБЛОКУЙТЕ БУДЬ ЛАСКА ЦИХ фейсбушних рашистів на теринах соціальних мереж УКРАЇНИ...!!!
 СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
показати весь коментар
04.04.2022 18:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 