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Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині, ворог готує наступ на Сєверодонецьк та в напрямку Слов'янська, - оперативна інформація станом на 12.00 4 квітня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Триває сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ  станом на 12.00 4 квітня.

Як зазначається, командування противника, з метою підготовки до проведення наступальної операції на сході України, здійснює розгортання елементів оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління. Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України. Триває формування та переміщення додаткових підрозділів Російської Федерації для участі у бойових діях на території України.

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала, підрозділи збройних сил республіки Білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів.

"Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території республіки Білорусь до Російської Федерації. Переміщення озброєння, військової техніки та особового складу здійснюється залізничним транспортом і повітряним шляхом.

За наявною інформацією, окремі підрозділи 35-ї загальновійськової армії (Бєлогорськ) та 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені у районах населених пунктів Речиця та Ямполь (Гомельська область республіки Білорусь)", - інформують в Генштабі.

На Сіверському напрямку противник завершив відведення підрозділів зі складу Центрального військового округу на територію Курської області та розпочав їх подальше переміщення.

Читайте також: В РФ розпочато приховану мобілізацію резервістів. Мотиваційний чинник - покращення матеріального становища шляхом мародерства, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 4 квітня

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює артилерійські обстріли міста, перегруповує війська. Посилює протиповітряне прикриття важливих об’єктів в районі міста Бєлгород та районів зосередження військ на Харківському напрямку.

"Для уточнення позицій підрозділів Збройних Сил України противник проводить розвідку в районі населеного пункту Барвінкове із застосуванням БПЛА, також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець в районі міста Ізюм. Поблизу населеного пункту Бражківка, силами до танкової ротної тактичної групи, ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов на раніше займані рубежі", - йдеться у зведенні.

Залишається висока імовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова, триває підготовка до наступу в напрямку на Слов’янськ.

На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєверодонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. Українські захисники та захисниці тримають оборону міста.

Одночасно противник завершує перегрупування та заміну підрозділів, що втратили наступальні спроможності, з метою відновлення активних наступальних дій.

На Південнобузькому напрямку наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. Противник провів повітряну розвідку у районі Миколаєва із застосуванням БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував свої зусилля на утриманні позицій в селі Олександрівка, - Генштаб

"В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах", - резюмували у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
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04.04.2022 13:11
+15
Бийте цю нелюдську наволоч кацапську, хлопчики.
Бережи вас Господь.
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04.04.2022 13:00
+14
Херсонщину надо освободить от орков . А то скоро помидоры садить - иначе у немцев Кетчуп Хелманс подорожает - немецкие бизнесмены уже волнуются
А если серьезно - СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!!
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04.04.2022 13:19
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На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала, підрозділи збройних сил республіки Білорусь, силами до чотирьох батальйонних тактичних груп, продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Джерело: https://censor.net/ua/n3331206


Не розумію, це пише МО України, чи "МО" "РБ"?
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04.04.2022 12:53 Відповісти
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 12:55 Відповісти
готують орки ударний кулак для наступу..ще не всю техніку підтягнули
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04.04.2022 12:56 Відповісти
давно замечено, что вы чересчур склонны к панике не бойтесь, меняйте весь негатив на позитив и будет гораздо легче https://www.youtube.com/watch?v=4xhgC2MFkuE
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04.04.2022 13:09 Відповісти
Кстати да, **** тот кулак в лесах сделает. Как зайдут так и умрут
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04.04.2022 13:11 Відповісти
я дивився один раз цього кловна.. то таке як вечір гумору
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04.04.2022 13:48 Відповісти
Сьогодні 40 день вторгнення 04.04.2022 у зв'язку з їхнім захопленням оккультизмом і різною нумерологією сьогодні можуть щось таке задумати
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04.04.2022 12:59 Відповісти
поминки 40-е по себе справить?
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04.04.2022 13:46 Відповісти
хай задумає ***** здохнути,в мене буде подвійне свято сьогодні
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04.04.2022 14:27 Відповісти
Бийте цю нелюдську наволоч кацапську, хлопчики.
Бережи вас Господь.
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04.04.2022 13:00 Відповісти
Там дамбу ******* в славяногорске, если у русни танки не плавают, то наступать на Славянск можно только на кораблях
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04.04.2022 13:10 Відповісти
Буде багнюка і вони в ній зав"язнуть по вуха.
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04.04.2022 13:24 Відповісти
Свиня завжди болото знайде.
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04.04.2022 15:38 Відповісти
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04.04.2022 13:11 Відповісти
Гарненько "резюмують" у нашому Генштабі... як противник нас б"є, де зосереджує зусилля, де і як перегруповується, куди наступає, де готує ракетно-бомбові удари. Які і де гуманітарні коридори...
А наших ЗСУ мов-би і не існує? Вони нічого не роблять?
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04.04.2022 13:11 Відповісти
А это военная тайна .
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04.04.2022 13:15 Відповісти
Військова пропаганда то не військова таємниця. Пропаганда має бути направлена на підняття бойового духу, упевненості в перемозі, інформуванню про здобутки і звитяги свого війська. А не про те, як противник його колошматить, чи збирається з силами колошматити.
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04.04.2022 14:15 Відповісти
Нельзя говорить что делает ВСУ, генеральному штабу надо сказать где позиции стоят? Или что они собираются делать?
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04.04.2022 13:25 Відповісти
ти, підор, з окопу пишеш? чи з Франека, попиваючи пивко в барі?
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04.04.2022 13:41 Відповісти
Почитай, дурню, уважно це "резюме" від Генштабу. "Противник перегруповується для наступу", "готує ракетно-бомбові удари", "відновлюється до активних наступальних дій", "підтягує додаткові підрозділи з рф", "проводить розвідку", відновлює наступальний потенціал..." Гівнюку ти, недороблений - таку інформацію можна зачитувати на секретному засіданні РНБО чи того ж Генштабу, але народові таке казати не можна: народ треба не залякувати, а підтримувати впевненість і віру у перемогу, демонструвати бойові здобутки і звитягу нашого війська, зусилля наших союзників і світового співтовариства. Уйобку кінчений - існує таке поняття як військова пропаганда підчас війни незмінна і украй важлива складова перемоги.
PS Це я пишу не для тебе, а для тих, хто чує і хоче чути. Для тебе сексуальна прогулка - у фарватері за недобитим кацапським кораблем...
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04.04.2022 14:36 Відповісти
Не стогни, Ярлику.
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04.04.2022 15:39 Відповісти
Херсонщину надо освободить от орков . А то скоро помидоры садить - иначе у немцев Кетчуп Хелманс подорожает - немецкие бизнесмены уже волнуются
А если серьезно - СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!!
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04.04.2022 13:19 Відповісти
Stimmt
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04.04.2022 13:24 Відповісти
Більше добрив потрібно на помідори та кавуни
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04.04.2022 13:35 Відповісти
Щоб ослабити сили ворога на донецькому напрямку нашим треба атакувати та визволити Херсон.
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04.04.2022 14:44 Відповісти
 
 