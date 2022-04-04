Україна знову відродиться і посяде своє місце серед вільних і суверенних держав, - Джонсон

Усі танки й автомати в арсеналі президента Росії Володимира Путіна ніколи не зламають дух українського народу й не завоюють їхню Батьківщину, а коли скінчиться цей час страждань, Україна відродиться і знову посяде своє місце серед вільних і суверенних держав.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у твіттері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Усі танки й автомати в арсеналі Володимира Путіна ніколи не зламають дух українського народу й не завоюють їхню Батьківщину. Британія ніколи не вагатиметься в підтримці наших друзів, і я не маю жодного сумніву, що коли скінчиться цей час страждань, Україна відродиться і знову посяде своє місце серед вільних і суверенних держав", - сказав Джонсон.

Прем'єр зазначив, що відколи розпочалося російське вторгнення, українці захищають свою батьківщину з непереможною мужністю та завзятістю.

"Ми в Британії захоплені їхньою відвагою та патріотизмом", - наголосив Джонсон.

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