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Україна знову відродиться і посяде своє місце серед вільних і суверенних держав, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Усі танки й автомати в арсеналі президента Росії Володимира Путіна ніколи не зламають дух українського народу й не завоюють їхню Батьківщину, а коли скінчиться цей час страждань, Україна відродиться і знову посяде своє місце серед вільних і суверенних держав.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у твіттері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Усі танки й автомати в арсеналі Володимира Путіна ніколи не зламають дух українського народу й не завоюють їхню Батьківщину. Британія ніколи не вагатиметься в підтримці наших друзів, і я не маю жодного сумніву, що коли скінчиться цей час страждань, Україна відродиться і знову посяде своє місце серед вільних і суверенних держав", - сказав Джонсон.

Прем'єр зазначив, що відколи розпочалося російське вторгнення, українці захищають свою батьківщину з непереможною мужністю та завзятістю.

"Ми в Британії захоплені їхньою відвагою та патріотизмом", - наголосив Джонсон.

Також читайте: Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Щось завжди підсказує, що він бандерівець. Його діди не з України?
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04.04.2022 12:56
+21
Джонсон маладетс, вилазит редко, но как шо-то ********, так оно и происходит
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04.04.2022 12:53
+20
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04.04.2022 13:09
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Україна та незламна українська нація завжи будуть вільними...
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04.04.2022 12:51 Відповісти
як відрізняються його слова і поведінка (справи) від слів і справ Меркель, котра знову підтвердила, що Україну не чекають у ЇХНІЙ (вони, суки, так думають) Європі.
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04.04.2022 13:58 Відповісти
А что это такое меркель?
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05.04.2022 01:16 Відповісти
Джонсон маладетс, вилазит редко, но как шо-то ********, так оно и происходит
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04.04.2022 12:53 Відповісти
Є лише два варіанти завершення цієї війни. УКРАЇНА обов'язково переможе. русня обов'язково програє.
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Нет никаких сомнений
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05.04.2022 01:18 Відповісти
Щось завжди підсказує, що він бандерівець. Його діди не з України?
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04.04.2022 12:56 Відповісти
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04.04.2022 13:01 Відповісти
Турок він, а не козак.
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04.04.2022 15:38 Відповісти
Только Британское содружество, только хардкор. немцы и французы пусть еуться в зад с друг другом на трубе росийской, если хотят могут и на рубильник газа присесть
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04.04.2022 12:59 Відповісти
Дякуємо, Борис Черчиль
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04.04.2022 13:00 Відповісти
Дякуємо, пане Джонсон.
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04.04.2022 13:02 Відповісти
Боречка, очень надо в Одессу гарпунчики, давай не тяни, будем лоханки мокшанские топить.
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04.04.2022 13:02 Відповісти
НО в нато не возьмем, в ес - посмотрим
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04.04.2022 13:03 Відповісти
В НАТО США решающий голос.
В ЕС - Германия и Франция.
Упрек Англии не по адресу.
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04.04.2022 13:22 Відповісти
Та й Британія взагалі не член ЄС, але деяким аби щось гавкнути )))
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04.04.2022 13:38 Відповісти
аби щось гавкнути - это 95% всех комментов на форуме
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04.04.2022 14:00 Відповісти
Ви б хоч іноді щось читали чи тільки писати вмієте?.. Британія досить давно вийшла з ЄС - для Вас це новина? А в НАТО всі рішення вирішуються лише одноголосно - також не чули? Є старий анекдот про чукчу, котрий "нє чітатєль, а пісатєль".
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04.04.2022 13:37 Відповісти
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04.04.2022 13:09 Відповісти
Ооооо. Супер, Шимус. С мечом Эскалибур. Немедленно распространим среди жильцов нашего жэка
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05.04.2022 01:41 Відповісти
Тем временем, орки обстреляли 5 больниц в Николаеве. В Херсонкой области, после атаки ВСУ, раненых орков привезли в больницу на операцию. Но операция не удалась, так как отсутствуют медикаменты, которые те самые орки и не пропускают в город.
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04.04.2022 13:10 Відповісти
Читаєм: "Усі танки й автомати в арсеналі президента Росії Володимира Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3331207 це сказав Джонсон.

Вина за звірства рузьких солдат лежить на оточенню путіна і на рузьких самках- це сказало наше вище політичне керівництво.
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04.04.2022 13:10 Відповісти
Воистину ..ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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04.04.2022 13:12 Відповісти
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04.04.2022 13:13 Відповісти
Якщо чесно, іноді здається, що саме Джонсон справжній Президент України ))) Що дії, що риторика - і ніяких "компромісних територій" чи "нада дагаваріватся". Гідний наступник Черчілля.
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04.04.2022 13:35 Відповісти
Теж таке враження.
Дуже старий британський плакат. Але втішає тризуб в руках символічної Британії.

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04.04.2022 21:19 Відповісти
Это да, однако дайте с 300 и арту.
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04.04.2022 13:35 Відповісти
Хватит попрошайничать. С С-300 намедни наши влупили кацапской летающий командный пункт ИЛ-18, на секундочку, не сраный штурмовик СУ-35 какой-нибудь, на который и Стингера жалко, но куда деваться. На ИЛ-18 новейшая электроника, радары и средства спутниковой связи + 15-20 офицеров высочайшей квалификации. Артиллерии у нас своей хватает, и беспилотных средств ее наведения. Расиян на на нашей земле ждёт только смерть
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05.04.2022 01:35 Відповісти
технологічно ця країна перевершить Ізраїль
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04.04.2022 13:53 Відповісти
Нам би Джонсона замість Недоразумєнія і швидше
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04.04.2022 15:32 Відповісти
 
 