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Зеленський (17522) Меркель (1026) Україна (5232) членство в НАТО (1413) Буча (498)

Меркель відповіла на звинувачення Зеленського і запрошення в Бучу: Підтримує своє рішення 2008 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила в понеділок речниця Меркель на запит агентства DPA, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала речниця.

Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні запросив колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб самим "побачити, до чого призвела політика поступок Росії".

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з "сірої зони" на сході Європи.
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Топ коментарі
+120
суку в Бучу.
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04.04.2022 13:28
+110
Тварь, просто конченная мразь
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04.04.2022 13:29
+101
Зеленскому стоило бы немного снизить активность в том, чтобы плевать западным политикам и НАТО в рожу. Как бы те в ответ не вытянули фотографии Зеленского, обнимающегося с безлером, или его же фото с красной площади в разгар боев за ДАП. Будет неудобно...
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04.04.2022 13:31
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просто вонючая немка, пожирающая квашеную капусту и запивающая ее блевотным сранным немецким пивом... а таки она минимум агент штази... хорошо внедренным... но если после этого гидрант, дерьмак, пепелац, хламидия и прочие скажут, что вонючая германия должна выступить гарантом - народ, гоните этих козломордых ********** прямо в тюрьму... ну, чтобы не было самосуда...
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04.04.2022 16:07 Відповісти
Нічого дивного. Німці і русскі завжди співпрацювали. Єкатєріна II, вона ж Софія Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурґ, прекрасно себе почувала у рассєйской імпєрії. Скасувала гетьманство, знищила Запорізьку Січ, українські землі були повністю інтегровані до росімпєрії. Меркель і Єкатєріна II навіть схожі візуально. пукін навіть на 8 березня цитував вєлікую.
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04.04.2022 16:07 Відповісти
ну ладно, так эта проблядь без сиськи-без письки приедет в Бучу? или ссыканула?
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04.04.2022 16:08 Відповісти
Старая сволочь.
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04.04.2022 16:09 Відповісти
старая ты проблядь твоё место на одной скамье с твоим дружком ****** в гааге!
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04.04.2022 16:14 Відповісти
Старая шлюха, хотела лечь под пуйла, но тот не дал времени. *****
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04.04.2022 16:18 Відповісти
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед
М. Ю. Лермонтов.
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04.04.2022 16:19 Відповісти
У неё с лавровым один заводчик , одна конюшня , одна кормушка .
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04.04.2022 16:29 Відповісти
Фашистка конченная, в Бучу тварь !!!!
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04.04.2022 16:34 Відповісти
А невже хтось думав, що вона визнає помилку? В жодному разі! Путін та росія- ферштейн, завжди буво гаслом комсомолки Меркель.
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04.04.2022 16:39 Відповісти
Тут треба розуміти, що
а) німці нас - українців - глибоко зневажають, мають за людей другого сорту (а може навіть третього) і щиро сповідують ідеологію Гітлера (хоч на людях тиснуть посмішки і кажуть зовсім протилежне);
б) свою вигоду і комфорт ставлять значно вище за всі наші смерті і страждання, бо проблеми індєйців шеріфа не їбуть (с).

Те, що нам допомагають країни, які входять в домініони (формальні і неформальні) британської корони - справжнє чудо. І це - наше спасіння. Це чудо має дві причини:
1) британці завжди боролися за нашу територію проти німців. Саме тому на ній проходили основні битви двох світових воєн. І так виглядає, що по суті проходить третя світова, або тільки починається.
2) світовому предиктору конче потрібно було відвернути увагу людства від провальної пландемії (на яку не нарікав і не плювався тільки лінивий) за допомогою якоїсь страшної війни з неймовірними жахіттями, яка повинна тримати в напрузі все людство стільки часу, щоб пландемію під час того можна було тихенько згорнути і казати, що нічого не було.

Крім того, у 2018 році було прийняте рішення про згортання проекту "росія". Ця територія буде фактично поділена між Америкою і Китаєм, бо формально там виникнуть багато незалежних держав, у яких сидітимуть маріонетки тих чи інших країн великої сімки і будуть вигадувати дикі історії про легендарне минуле своїх народів для навчання у місцевих школах. З цієї причини між ними буде штучно підтримуватися деяка напруга, щоб ці шматки знову не об'єдналися на базі рашистської ідеології. Шматочки територій також перепадуть Україні, Польщі, Естонії, Фінляндії, Японії, кавказьким та середньоазіатським країнам. Останні в основному також перестануть існувати в тих кордонах, які трималися досі на московських штиках. Те ж саме стосується Вірменії.

Московія залишиться в межах територій 14-го століття, приблизно там, де квакають жаби на мокшанських болотах. Причому управляти нею будуть виключно і тільки вихідці з України, які будуть тіньовими намісниками тієї ж британської корони.

Україна буде відбудована і стане високорозвиненою промисловою державою, хоч Німеччина та її вассали постійно будуть всіляко цьому перешкоджати. У нас наново перевідкриють суперродовища газу на Львівщині і нафти - на шельфі Чорного моря. Британія і США перетворять Україну у європейський аналог Японії. Фактично такий рівень буде досягнуто вже на початку 40-х років. Буде існувати "велика десятка" - до великої сімки додадуться Індія, Україна і Бразилія.

Ні в який євросоюз і нато ми ніколи не вступимо, бо нас туди не пустять Німеччина та її сателіти. Натомість, внаслідок всенародного референдуму початку 2023 року, в якому візьмуть участь усі громадяни України, які проживають по всьому світу, наша країна відновить ядерний статус. Понад те, по аналогії з Ізраїлем, Україна стане пріоритетним партнером Британії і США. Крім того, Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія об'єднаються у військовий союз на кшталт НАТО. Для нашої безпеки на майбутнє цього буде цілком достатньо.

Крим буде все-таки автономною областю в межах України з функціонуванням двох державних мов - української та кримсько-татарської. За цих умов Туреччина почне інвестувати в Крим, тому практично 90% відпочинкової інфраструктури на узбережжі буде належати турецькому бізнесу. З точки зору України це буде означати додаткові гарантії безпеки ще й від Туреччини. Севастополь стане цілком цивільним містом. Військова база Чорноморського флоту буде повністю ліквідована. Натомість, в України буде високомобільний москітний флот, озброєний самою передовою ракетною зброєю, здатною досягати цілей навіть у Середземному морі.

Українці протягом наступних 2-5 років в основному будуть повертатися в Україну, навіть якщо прожили десь в Канаді чи Європі 20 чи 30 років. Бо в Україні будуть створені вкрай сприятливі умови для ведення бізнесу і високі суспільні стандарти. Більше того, робочих рук буде катастрофічно не вистачати, внаслідок чого у нас будуть працювати гастарбайтери з різних країн. Буде жорсткий візовий режим.

Може я чогось не знаю, але буде якось так.
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04.04.2022 16:40 Відповісти
Гарна історія. Хотілось би вірити.
От тільки поновлення ядерного статусу ніхто ніколи не допустить.
А от проект Інтермаріум цілком можливо створити. Для цього є всі підстави.
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04.04.2022 21:31 Відповісти
Так ми ні в кого питати не будемо! Тільки вирішимо і все.
Бо для цього є значно більше підстав, ніж наприклад в Ірану чи Північної Кореї.
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06.04.2022 08:59 Відповісти
Ага....тільки владу спочатку треба поміняти!!! А то ще війна не закінчилася, а они вже всралися і закрили 5й і Прямий.
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05.04.2022 01:07 Відповісти
Ну да.согласен на все 100% с мнениями украинцев по этому поводу.!
С 2000 там уже все окончательно решили .ху*ло намекал.да что намекал он в открытую призывал к дележу Украины пришли к тому что Германии все ресурсы на уютных условиях но не вмешиваться в дела на постсоветском пространстве от слова вообще.и это говорилось .намекалось .подкупалось. Шрёдер получил за все это хорошие преференции и место для контроля энергоресурсов в Германию.через него и эта ведьма и большая часть полит элиты Германии.Италия.тогда еще глава Берлускони. вечные поездки в парашу и встречи с пу*лом . и все они искренне были рады и сияли в тех поездках.после 2014 эта гнида ездила в аннексированный Крым к ху*лу .все те санкции что тогда вели та же Германия .оказалось что генераторы поставили в обход санкций .Даже сегодня.все эти санкции и самые основные что задействовали это грубо говоря мягко выражаясь повторение после 2014 .туфта от стран Евросоюза . они никогда не ударят критично по параше.они могут все банки перекрыть свифтом но оставив один центральный для доступа поступления валюты который. нивелирует всю эту потугу.потому как от него на все внутренние банки будет распространяться своя.внутренняя система переводов.и это касается всего остального.только половинчатые меры.Закрытия портов НЕТ.пару что мы слышали .это так.для вида.будут переправлять сразу в другие.так что это все для простого люда как 6 тысяч санкций.ой .все .им пи**дец.НЕТ! Не хотят они идти на жесткие меры! не хотят! В этом МИРЕ искренне и конкретно Украину поддерживают две страны США И Великобритания и я рад этому.даже с условием что у них свой интерес а главное он совпадает полностью с нашим .хотя нет.возможно и не полностью.Они наверное тоже не желают развала бензаколонки .а вот Мы .в основном большинстве впереди планеты всей по этому желанию.и самое главное .что эти две страны.лидеры в мире.это уже радует)))!Да.конечно.Польша! конечно Польша! и страны балтии .Латвия.Литва.Эстония. Все остальные сопротивляются как могут.что сказать.больно.потому как чувствуешь это как предательство!
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04.04.2022 16:47 Відповісти
Эта отвратительная пара нам не друзья , ее друг по имени *****..
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04.04.2022 16:49 Відповісти
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05.04.2022 23:55 Відповісти
Тухлая чекистская консерва.
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04.04.2022 17:10 Відповісти
Маразм.. З 2019 року по 2022 рік торгівля з РФ збільшилась.. Як на це відповість Зеленський? Він вважає, що Меркель про це не знає? Просто екс канцлер поводить себе як політик, а не як балабол. США декілька разів наголошували українській владі провести реформу в СБУ та суддівську реформу, але українській владі пох.. То навіщо НАТО брати до себе країну, яка нашпигована російськими шпигунами??
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04.04.2022 17:11 Відповісти
Задовбали всі оці розумники,які дозволяють собі,щось говорити про МЕРКЕЛЬ І інших політиків. Коли вони це собі дозволяють вони що,хочуть показати,що такі ПРОДВИНУТІ!! Це смішно!! А нічого,що на референдумі про вступ до НАТО--українці не дали-б добро.І чому ви шукаєте винних десь ,а не в собі? Україна що,виконала всі вимоги до вступу,та навіть на сьогодні не все виконано. В цей тяжкий час для України,такі звинувачення можуть закидати або ПРОВОКАТОРИ,або прихильники Зе,які хоч чим небудь,або кого-небудь хочуть звинуватити у своїх проколах! А тепер таке запитання,що буде з Україною,якщо наші партнери прочитають ваші дописи і скажуть,а не пішли-б ви туди,де ходить руський корабель? І вже як вище відписувались АДЕКВАТНІ люди---подивіться спочатку на себе,що ви натворили в Україні,як своїми діями,так і вчинками,навіть не хочу переліковувати **досягнення** цієї влади. Одне,що може заспокоювати 73%--це те,що Зе не втік з країни,якщо ви вважаєте,що це подвиг,тоді питань НЕМАЄ!!!
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04.04.2022 17:42 Відповісти
Так він і хоче щоб послали. І тоді ми підпишемо що завгодно.
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04.04.2022 21:20 Відповісти
Старая потаскуха... зря вам дали жить после войны,ой зря.Надо было забрать вашу землю.
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04.04.2022 17:53 Відповісти
Придурок!!!Що ти мелеш,у мені в Німеччині двоє внучат і зять німець такий,що не всі українці такі патріоти як він. Ну не сильно підтримував Меркель,як і вся його сім*я,а скільки в нас підтримало і Ж... драли до всерачки за Янека,а потім за Ків з Рабіновичем,пам*ятаєш? І дважди судимий,а так любили,а Мураєва рейтинг,пам*ятаєш? Тож краще вигрібайте лайно з своєї хати,а німці самі розберуться . Від любові до ненависті--один крок. Я добре пам*ятаю як Меркель захоплювались українці і дякували їй за допомогу Україні.
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04.04.2022 18:31 Відповісти
ОСЬ ТАК І ВИГЛЯДАЄ, ЖИВУЧИ НА ШАРУ, УСЯ ЦЯ КОРУМПОВАНА ПРОПЛАЧЕНА ШТАЗІВСЬКО-НКВДешно-КГБісько-ФСБешна ЄВРОП*ДАРАСНЯ фінансована КРЕМЛЯДСЬКИМ СКРЄПОСТАНОМ...!!!
ЯК тільки чуєте РИТОРИКУ (перекручене хитрозаплетене слово*обство) цих ЄВРОБЛ*ДІВ...!!!
Знайте ЦЕ ПРОПЛАЧЕНІ-СПОНСОРОВАНІ АГЕНТУРНІ-КОНСЕРВИ ФСБ КАЦАПОМОРДИХ...!!!
Вони будуть і далі УКРАЇНІ і УКРАЇНЦЯМ, розповідати ні прощо, будуть стурбовані, будуть давати поради, будуть критикувати, будуть співчувати, але ці ЄВРО-ФСБешні БЛ*ДІ нічим так і не будуть допомагати ЗАТЯГУЮЧИ ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС у ВІЙНІ...!!!

У НІМЕЧЧИНІ ВИЙШЛА КНИГА ПРО ЗВІРСТВА РАДЯНСЬКИХ СОЛДАТІВ, ЯКІ ҐВАЛТУВАЛИ ДІТЕЙ

http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?fbclid=*************************************************************
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04.04.2022 18:03 Відповісти
Меркель кончєна тварина !
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04.04.2022 18:12 Відповісти
Посмотрите историю Меркель, она была при русской оккупации Германии в русских кружках и даже ездила в Россию на олимпиаду по русскому языку. Ее завербовали тогда и ведут по сей день!
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04.04.2022 18:17 Відповісти
А вона часом, не сидить зараз з )(уйлом у бункері....
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04.04.2022 18:21 Відповісти
Любі Українці ви разом з нашою недолугою владою зробите нашу
Україну разом....нікому непотріцбною
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04.04.2022 18:23 Відповісти
мук та пекла вам пані
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04.04.2022 18:29 Відповісти
Вы не справедливы к Меркель. Да.она бывший сотрудник конторы пропуск которой имел и путин. НО, вспомните ваши результаты соцопроса хотя-бы по отношению к нато в 2008-м? В 2010-м ещё были большинство (под 70проц) за внеболоквость, что говорить о 2008-м... Даже в 2010-13-м добрая часть украинцев осознанно(не переспорить) говорили мне, " А мне Янукович нормальный президент. Сам ворует и нам разрешает"...
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04.04.2022 18:29 Відповісти
Забанить тебя падло надо
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04.04.2022 19:22 Відповісти
а в чому він не помилився? ЖОПОблок і сьогодні нікому не цікавий. Замість евакуації людей їм розповідали про шашлики.
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04.04.2022 20:04 Відповісти
Забанить тебя падло надо
**********

Шо, тоже за Віть Пьодричя голосував?
Кормільца нашево радімово...
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04.04.2022 21:35 Відповісти
Таке враження що вона і є настоящою фашисткою. А путін виконавець.
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04.04.2022 18:50 Відповісти
Так она и Путина до последнего все эти годы уговаривала по-хорошему, хотя сама признавалась, что бесполезно совершенно. Я до сих пор не могу этого понять.
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04.04.2022 18:56 Відповісти
кусок старого немецкого дерьма
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04.04.2022 19:15 Відповісти
Шлёндра эсэсовская
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04.04.2022 19:21 Відповісти
****!!!
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04.04.2022 20:39 Відповісти
А сам зеленський у 2008 був за нато? Хай з себе починає і своєї дружньої сімейки, перед тим як клоуна вмикати на увесь світ Кому нахрін ці розборки зараз потрібні, нема важливіших завдань в президента воюючої країни
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04.04.2022 20:48 Відповісти
Просто дура,старая дура...
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04.04.2022 22:50 Відповісти
Du siehst wie eine Schweine aus,
du stinkst wie eine Schweine
du bist eine Schweine
Warum bist du in Butscha nicht gestorben,
frau Ribbentrop, sag mir , deutsche Schweine
Du hast recht mit deiner Loesung in 2008, wirklich?
Ich wollte nur sehen wie putin wird dich ficken, ene dicke deutsche Schweine
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04.04.2022 23:44 Відповісти
враження . що коментарі здебільшого писали дикарі-росіяни армії рф, а не українці. Зеленський , мягко кажучи, надто емоційний, а в Меркель і Заходу у 2008 році були конкретні причини відмовити Україні, хоча в той час ще Коломойський не с№издив 40 млн з Привату, але весь укролігархат тирив і виводив за кордон щорічно мільярди дол. Меркель - політик світового рівня була є і буде.
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05.04.2022 07:18 Відповісти
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