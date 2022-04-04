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Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шмигаль

Україна відновлюватиметься після війни з трьох джерел - репарації та конфісковане майно Росії, допомога західних партнерів.

Про це в інтерв’ю НВ заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Три джерела. Це заморожені кошти Росії, тобто їхня конфіскація та репарація. Друге, аналогічно, це російське майно. Третє — це кошти західних партнерів. Уже сьогодні ми ведемо перемовини про створення фонду відновлення. Ми вже отримали більше $3 млрд. Це перший крок до того, щоб наповнювати бюджет, виконувати наші зобов’язання", - сказав Шмигаль.

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За його словами, поки йдеться про щоденні витрати, які має нести держава на оборону, на виконання своїх соціальних зобов’язань, на забезпечення країни харчуванням. Усе решта відновлення звичайно буде після завершення війни — це вже наступний крок, але вже сьогодні до нього готується Україна разом з партнерами.

Також читайте: Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України, залучивши найбагатші країни ЄС
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Топ коментарі
+22
В "мирному договорі", над яким активно "працюють" зелені презервативи, про репарації жодного слова.
Яким чином заморожені кошти мордора перейдуть в категорію коштів для репарацій?
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04.04.2022 13:32
+21
При Гройсмане и Пете укрепрайоны на Донбассе строили, благодаря которым во многом свиноскот не взял ни Марьинку не продвинулся на Курахово, а при Зеленском ничего не строили. Вопрос, почему???
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04.04.2022 13:36
+16
Бльооо... Та вам, чортовим крадіям, і допомогу ніхто не дасть. ви ж сволочі, мародери на державному рівні, ви що робите!! Ви розумієте, що там не дураки сидять і бачать все, що ви робите із наглядовими радами і з Прозорро. ніхто не забув ваші продєлки із судами і дорогами, корупціонери, крадії прокляті. Всі ж все знають там, де рішення приймають і ВЖЕ призупинили допомогу. через вас, сук.
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04.04.2022 13:33
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Важливо відібрате власні кошти у бункерного обісраного сцаря та відбудувати на них Україну...
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04.04.2022 13:31 Відповісти
Українські еліти, що відсиджуються за кордоном, вже приготували нові офшори для деребану коштів на відбудову, та сваряться між собою за доступ до фінансування.
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04.04.2022 15:41 Відповісти
при Гройсмані у нас економіка росла, а зекоманда тільки красти може.
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04.04.2022 13:34 Відповісти
При Гройсмане и Пете укрепрайоны на Донбассе строили, благодаря которым во многом свиноскот не взял ни Марьинку не продвинулся на Курахово, а при Зеленском ничего не строили. Вопрос, почему???
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04.04.2022 13:36 Відповісти
Беня коломойський вже повернув вкрадені 5.5 млрд дол??? Чи друзі Зє "внє подозрєній"???
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04.04.2022 13:38 Відповісти
Тела, после войны будете писюнами меряться..
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04.04.2022 13:41 Відповісти
В "мирному договорі", над яким активно "працюють" зелені презервативи, про репарації жодного слова.
Яким чином заморожені кошти мордора перейдуть в категорію коштів для репарацій?
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04.04.2022 13:32 Відповісти
а Іґарь Валєрічь?? та інші "любі друзі"....??єрмаки з шефірами...
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04.04.2022 13:38 Відповісти
Ось тут андрюшка єрмак, ця кремлівска консерва і відробить на повну перед путіним. Майно рашки бездарно просруть, поки єрмак живий, остаточної перемоги не буде.
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04.04.2022 13:47 Відповісти
Бльооо... Та вам, чортовим крадіям, і допомогу ніхто не дасть. ви ж сволочі, мародери на державному рівні, ви що робите!! Ви розумієте, що там не дураки сидять і бачать все, що ви робите із наглядовими радами і з Прозорро. ніхто не забув ваші продєлки із судами і дорогами, корупціонери, крадії прокляті. Всі ж все знають там, де рішення приймають і ВЖЕ призупинили допомогу. через вас, сук.
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04.04.2022 13:33 Відповісти
от допомогу якраз і не призупинили, а все рашта правильно
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04.04.2022 15:03 Відповісти
Бєня Коломойський буде задоволений....

Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ

Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до четвірки найбільших вигодоотримувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Джерело: https://censor.net/ua/n3311993
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04.04.2022 13:37 Відповісти
рано ще говорити про відновлення-спочатку треба ворога знищити- сумнівають що путлер все так просто залишить-
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04.04.2022 13:37 Відповісти
Если Украина подпишет с ****** *мировую* то о репарациях можно забыть. Много получили репараций за окупированный крым и дамбас? Подписав с росийскими окупантами *мир* Украина не получит абсолютно никаких гарантий и уступок со стороны РФ. Зато РФ получит от Украины фактически задокументированный отказ и от репараций и от крыма и дамбаса.
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04.04.2022 13:38 Відповісти
одні медведчуки з бойками та мураєвими з рабіновичами получили "репарації" від мордора на розбудову руZZкого міра в Україні..
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04.04.2022 13:41 Відповісти
Війна вже закінчилася? Краще шукай за що і де ще зброї купити.
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04.04.2022 13:39 Відповісти
Планують як дерибанити будуть, бені, юзіки, хламідії. Аж причмокують в предвкушении.
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04.04.2022 13:40 Відповісти
К этому хорошо бы добавить - собственный экономический рост при нормальных налогах,отсутствии коррупции и при справедливых законах.
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04.04.2022 13:40 Відповісти
они там все олигофрены? никто не даст ни копейки
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04.04.2022 13:43 Відповісти
Репарації отримують переможці, а не підписанти мирних капітулянських договорняків. Домогают тим хто того вартий, а не тим хто мириться із винними у геноциді твого народу.
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04.04.2022 13:43 Відповісти
"Велике Відновлювання"
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04.04.2022 13:45 Відповісти
это будет беспрецедентный ДЕРИБАН
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04.04.2022 13:46 Відповісти
В списку найогидніших потвор після путіна на другому місці андрюшка єрмак. Ця мерзота все баче, все розуміє і продовжує працювати на русню. При цьому користується довірою нашого дурачка.
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04.04.2022 13:51 Відповісти
та наглядачем приставили
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04.04.2022 15:06 Відповісти
Пленных орков в цепи и на стройку
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04.04.2022 13:53 Відповісти
Щось воно верзе? Треба працювати - усе для фронту, усе для перемоги, на інше не повинно бути навіть часу. А воно вже ділить шкуру неубитого ведмедя.
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04.04.2022 13:59 Відповісти
Ну шото же надо ему делать .
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04.04.2022 14:07 Відповісти
Так воно ж іншого і не вміє.
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04.04.2022 14:11 Відповісти
Шмыгаль, механизм получения репараций ???
Механизм распределения средств для восстановления Украины?
или опять годами судов будут ждать , как со средствами регионалов.
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04.04.2022 14:06 Відповісти
Гроші надійдуть від майна РФ ? За кого ти маєш українців - українські пайщики цього майна в жисть тобі не віддадуть. Дикий захід зробить трастовий фонд і кожну копійку порахують, і порахують всі компенсації потерпілим від нашестя і відбудови. Ділом займись-порахуй знищені будинки, оціни нове будівництво в розрізі кожного містечка і села. Роботи невпроворот, а не сидіти і з пальця висмоктувати цифру. Ваш час проходить семимильними кроками.
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04.04.2022 14:12 Відповісти
Вже потоки ділять
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04.04.2022 14:24 Відповісти
Головне, щоб цієї допомоги не торкались брудні руки бені бабломойського та Ко.
Впевнена, Захід про це подбає, незважаючи на протягнутий пліснявою закон.
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04.04.2022 14:26 Відповісти
слухай ти-=а не хочете свої кошильки потрусити і дати на відновлення країни?чи тільки брехати перед мікрофоном можете! як ви вже дістали цею брехнею..народ же інший став..не забувайтк про це.
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04.04.2022 15:34 Відповісти
 
 