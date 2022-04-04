Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Україна відновлюватиметься після війни з трьох джерел - репарації та конфісковане майно Росії, допомога західних партнерів.
Про це в інтерв’ю НВ заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Три джерела. Це заморожені кошти Росії, тобто їхня конфіскація та репарація. Друге, аналогічно, це російське майно. Третє — це кошти західних партнерів. Уже сьогодні ми ведемо перемовини про створення фонду відновлення. Ми вже отримали більше $3 млрд. Це перший крок до того, щоб наповнювати бюджет, виконувати наші зобов’язання", - сказав Шмигаль.
За його словами, поки йдеться про щоденні витрати, які має нести держава на оборону, на виконання своїх соціальних зобов’язань, на забезпечення країни харчуванням. Усе решта відновлення звичайно буде після завершення війни — це вже наступний крок, але вже сьогодні до нього готується Україна разом з партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Яким чином заморожені кошти мордора перейдуть в категорію коштів для репарацій?
Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ
Нагадаємо, компанія ПБС з оточення Ігоря Коломойського увійшла до четвірки найбільших вигодоотримувачів "Великого Будівництва". У 2020 році ПБС збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Джерело: https://censor.net/ua/n3311993
мирнихкапітулянських договорняків. Домогают тим хто того вартий, а не тим хто мириться із винними у геноциді твого народу.
Механизм распределения средств для восстановления Украины?
или опять годами судов будут ждать , как со средствами регионалов.
Впевнена, Захід про це подбає, незважаючи на протягнутий пліснявою закон.