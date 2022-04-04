Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

Україна відновлюватиметься після війни з трьох джерел - репарації та конфісковане майно Росії, допомога західних партнерів.

Про це в інтерв’ю НВ заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Три джерела. Це заморожені кошти Росії, тобто їхня конфіскація та репарація. Друге, аналогічно, це російське майно. Третє — це кошти західних партнерів. Уже сьогодні ми ведемо перемовини про створення фонду відновлення. Ми вже отримали більше $3 млрд. Це перший крок до того, щоб наповнювати бюджет, виконувати наші зобов’язання", - сказав Шмигаль.

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За його словами, поки йдеться про щоденні витрати, які має нести держава на оборону, на виконання своїх соціальних зобов’язань, на забезпечення країни харчуванням. Усе решта відновлення звичайно буде після завершення війни — це вже наступний крок, але вже сьогодні до нього готується Україна разом з партнерами.

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